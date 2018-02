Cesenate. Meteo in peggioramento: allerta gialla, con piogge intense e nevicate anche in pianura.

Nella foto di repertorio, neve e ghiaccio 014

CESENA. Previsto nelle prossime ore un peggioramento delle condizioni atmosferiche sull’intera regione, compresi il territorio di Cesena e le zone appenniniche, con piogge consistenti e possibilità di neve a quote basse e anche in pianura. Per questo l’Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione civile dell’Emilia Romagna ha appena comunicato l’attivazione della fase di allerta gialla a partire da stanotte e per l’intera giornata di giovedì 22 febbraio.

Le precipitazioni risulteranno intense già nelle prime ore di giovedì, e dopo una temporanea attenuazione nel pomeriggio, si intensificheranno nuovamente in serata, con una previsione di 20-40 mm. di pioggia nell’arco delle 24 ore. L’abbassamento delle temperature, inoltre, potrebbe trasformare la pioggia in neve a quote basse e anche in pianura.

DICHIARAZIONI. “Di fronte a questo quadro – dichiara il sindaco di Cesena Paolo Lucchi – la Protezione Civile dell’Unione Valle Savio e i servizi comunali sono già allertati per entrare immediatamente in azione in caso di necessità, sia per quanto riguarda il rischio di neve e ghiaccio, sia per i possibili problemi di emergenza idrogeologica. Ai cittadini raccomandiamo, innanzi tutto, di tenersi informati sull’evoluzione della situazione, attraverso i canali informativi locali. A questo proposito, mi preme ricordare che il comune di Cesena ha attivato un Servizio di allertamento tramite sms, a cui invito ad aderire.

Tale servizio, infatti, permette di ricevere, in tempo reale, sul cellulare un messaggio di avviso (preallarme o allarme) su criticità ambientali, per le quali è determinante informare tempestivamente i cittadini raggiungendo, in caso di emergenza, ogni nucleo famigliare. Aderire al servizio di sms è molto semplice: si può fare collegandosi alla pagina del sito web del comune di Cesena https://servizi.unionevallesavio.it/applicazioniweb/sms_protezionecivile/, oppure compilando il modello di adesione reperibile allo Sportello facile del comune di Cesena. Invito inoltre a consultare la pagina web della Regione https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/informati-e-preparati, dove si possono trovare indicazioni sui comportamenti di autotutela da adottare nei vari casi di emergenza”.

Foto di repertorio

Ti potrebbe interessare anche...