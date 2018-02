Lugo. 14 nuovi cestini in centro storico per i piccoli rifiuti. Al posto dei ‘cestini verdi’, obsoleti.

LUGO. Dieci nuovi cestini per piccoli rifiuti in arrivo in centro storico: il comune di Lugo ha infatti previsto di aumentare la dotazione dei cestini in centro, passando dai 10 nuovi cestini inizialmente previsti a un totale di 24. I cestini, tutti dotati di posacenere, sostituiscono i precedenti ‘cestini verdi’, ormai obsoleti e in condizioni non più ottimali.

L’obiettivo è quello di migliorare la pulizia del centro storico, favorendo il senso civico e il rispetto delle norme vigenti per il decoro urbano (anche per chi getta mozziconi di sigaretta sono infatti previste sanzioni fino a 300 euro).

I nuovi cestini saranno posizionati entro il 3 marzo in via Foro Boario (sia lato caserma Carabinieri, sia lato opposto della fermata bus), in piazza I Maggio (2), in piazza Cavour (4) e in piazza Trisi (5).

