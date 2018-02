Forlì. Una serata per parlare del benessere negli ambienti di casa. Con il corso ‘Armonie in casa’.

FORLI’. Lo sviluppo di relazioni armoniose con familiari e conviventi passa dall’ascolto, dalla comunicazione positiva, ma anche da spazi abitativi che traducano il concetto di benessere in soluzioni pratiche. Ad approfondire questa tematica con consigli che si dispiegano sul doppio binario della pedagogia e counseling da una parte, dell’architettura del benessere dall’altra è il corso ‘Armonie in casa‘, che verrà presentato venerdì 2 marzo 2018 alle 20.30 presso l’Accademia InArte. Il percorso è articolato in cinque incontri: l’appuntamento introduttivo è ad ingresso gratuito.

Nel corso di ciascuna serata si entrerà nel vivo di due tematiche correlate, intorno alle quali offriranno indicazioni utili la dottoressa Barbara Bravi (sul fronte della pedagogia e del counseling) e gli architetti Silvia Ruffilli ed Elisa Santi dello Studio Archibenessere di Forlì (sulla cura degli ambienti domestici).

L’originale connubio di spunti psicologici e soluzioni abitative nasce dalla concezione della casa come estensione ed espressione dell’identità interiore. Sulla base di questa premessa, sono stati messi a fuoco gli input da sviluppare nel corso gli ogni serata. Dopo l’incontro introduttivo del 2 marzo, venerdì 9 marzo si prenderanno in esame l’ascolto attivo, la comunicazione senza giudizio e il decluttering, ovvero la riorganizzazione degli spazi evitando l’accumulo di oggetti inutilizzati. Venerdì 16 marzo l’argomento previsto è la relazione con se stessi e la pulizia energetica degli ambienti, per rimuovere dalle stanze pesantezza e tensioni.

Di cura della relazione di coppia e dell’arte del Feng Shui applicata all’arredamento della camera da letto si parlerà venerdì 23 marzo, per poi concludere il ciclo venerdì 6 aprile, con un approfondimento sulla relazione con i figli e sui colori del benessere, cioè quelli più adatti ai bisogni emozionali e alle specifiche funzioni di ciascun ambiente della casa. Tutti gli appuntamenti si svolgono dalle 20.30 alle 22.30 presso Accademia InArte (via Pacciardi 5 – angolo via Gorizia 210 ).

“A InArte – commenta la direttrice artistica e didattica Ilaria Mazzotti – ci si occupa di creatività, benessere e incontro con l’altro a 360° gradi. L’Accademia è uno spazio dove coltivare l’armonia in tutte le sue forme, sia che passino dalla musica, dalla scrittura, dalle discipline olistiche, sia che si realizzino attraverso l’arredamento e la cura delle relazioni”.

La dottoressa Barbara Bravi, pedagogista e counselor, è impegnata da 10 anni nella formazione di insegnanti, educatori e genitori sui temi della comunicazione e delle relazioni interpersonali.

Gli architetti Silvia Ruffilli ed Elisa Santi dello Studio Archibenessere (via Lazzarini 19, Forlì) si occupano di progettazione tecnica e d’interni, di soluzioni distributive e stilistiche degli spazi integrando la visione olistica del Feng Shui con il decluttering e i metodi del Professional Organizer.

Per info e prenotazioni: Accademia InArte (via Pacciardi 5 – angolo via Gorizia 210, Forlì) 0543 29455; Ilaria Mazzotti: 347 3906847; info@inarteonline.com.

Nella foto le docenti del corso: da sinistra, Barbara Bravi, Elisa Santi e Silvia Ruffilli.

