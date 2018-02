Lugo. In fase d’ultimazione i lavori per i nuovi parcheggi: nelle vie Madonna delle stuoie e Rivali.

LUGO. Sono in fase di ultimazione i lavori di adeguamento dei parcheggi in via Rivali San Bartolomeo e via Madonna delle stuoie, iniziati il 19 febbraio. Lungo la via Rivali San Bartolomeo verranno realizzati 17 posti auto in più, mentre su via Madonna delle Stuoie sono confermati gli stalli già presenti di fronte del campo sportivo. A maggio verranno invece realizzati gli interventi sull’asfalto. Per l’esecuzione dei lavori non sono previste modifiche alla viabilità

Gli interventi sono eseguiti dalla ditta Cti di Imola.

