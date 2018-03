Alfonsine. Gli appuntamenti per la Festa della donna. Spettacoli, incontri e performance di strada.

In due sotto il burqa

ALFONSINE. Nuove iniziative ad Alfonsine per celebrare la Giornata internazionale della donna. Da mercoledì 7 marzo sono in programma diversi appuntamenti con spettacoli teatrali, film, dibattiti e performance di strada. Il 7 marzo il cinema Gulliver, in piazza della Resistenza 2, ospita alle 21 lo spettacolo teatrale ‘Antigone’ con Daniela Piccari.

Giovedì 8 marzo sono previste diverse iniziative. Oltre alla tradizionale distribuzione della mimosa nelle piazze di Alfonsine, nel corso della mattinata sono in programma, in diversi punti della città, le performance di strada ’8 rose di marzo‘con la regia di Beppe Aurilia. Le performance andranno in scena alle10.30 in piazza Gramsci, alle 11.30 davanti alla Coop di viale Orsini e alle 13 nel piazzale davanti alla scuola media ‘Oriani’, in via Murri 26. Le iniziative sono a cura di Incontradonne e Pro Loco di Alfonsine, in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Alle 21 verrà proiettato al cinema Gulliver il film In due sotto il burqa di Sou Abadi. Il film racconta la storia di Leila e Armand, due ragazzi che si amano. Mahmaoud, il fratello di lei, ha aderito al radicalismo islamico e le proibisce di vedere il ragazzo. Armand trova una soluzione per non rinunciare alla sua ragazza: mettere il niqab che lascia scoperti solo gli occhi e fingersi una donna, attraendo però le attenzioni amorose di Mahmoud.

A seguire è previsto un dibattito con alcune rappresentanti della Casa delle donne di Ravenna. Il costo del biglietto è di 5 euro. L’iniziativa è a cura di Incontradonne e in collaborazione con Arci Gulliver.

Giovedì 15 marzo alle20.30 a Palazzo Marini, in via Roma 10, il Cif – Centro italiano femminile, in collaborazione con il comune di Alfonsine, propone titolo ‘Dedicato a lei. Viaggio nel mondo della follia da Alda Merini a Camille Claudel’ con letture di opere pittoriche e poesie. Nel corso dell’evento Ottaviana Foschini illustrerà la vita e le opere di alcune artiste con intermezzi musicali diretti da Paola Pironi. L’ingresso è a offerta libera a favore dell’Associazione sclerosi multipla.

Ultimo appuntamento mercoledì 21 marzo alle 21 al cinema Gulliver con lo spettacolo teatrale ‘Fobie‘ di Lorenzo Testardi e Laura Berardi. Il costo del biglietto è di 5 euro.

