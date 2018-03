Ravenna. Guardrail sulle vie Galassa e Monaldina. Previste delle modifiche alla circolazione.

guardrail ( rep) download

RAVENNA. E’ previsto in settimana l’avvio dei lavori relativi alla installazione di guardrail lungo via Galassa, a Piangipane. Si tratta di interventi di adeguamento delle barriere di protezione laterale già esistenti dei cavalcavia sovrastanti l’Autostrada A14 – diramazione per Ravenna.

Pertanto fino al 12 giugno sono previste modifiche alla circolazione con il divieto di transito per tutti i veicoli sui cavalcavia; il divieto di transito per tutti i veicoli (eccetto autorizzati) nei tratti compresi tra via Piangipane e il cavalcavia, tra via Casalina e il cavalcavia e tra via Faentina nord e il cavalcavia.

I veicoli provenienti da via Piangipane e via Faentina nord potranno percorrere via Braccesca e via Monaldina, almeno fino a quando anche quest’ultima non sarà interessata dai lavori.

Infatti lo stesso tipo di intervento di adeguamento delle barriere di protezione laterale è programmato, a partire dal 19 marzo e fino al 26 giugno, anche su via Monaldina, sempre a Piangipane, e anche in questo caso si renderanno necessarie modifiche alla circolazione che comporteranno il divieto di transito per tutti i veicoli presso il cavalcavia; il divieto di transito per tutti i veicoli (eccetto autorizzati) nei tratti compresi tra via Piangipane e il cavalcavia e tra via Faentina nord e il cavalcavia; di conseguenza tutti i veicoli provenienti da Piangipane potranno percorrere via Braccesca.

Il valore dei lavori ammonta a 200mila euro per via Galassa e a 200mila per via Monaldina.

Gli interventi sono stati autorizzati dalla Società Autostrade spa nell’ambito della convenzione sottoscritta con il Comune e sono realizzati dall’Associazione temporanea di imprese costituita dal capogruppo Consorzio Integra società cooperativa di Bologna e dal Consorzio nazionale cooperative di produzione e lavoro – Ciro Menotti Società cooperativa per azioni di Ravenna in qualità di mandataria.

