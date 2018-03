Romagna. Riaprono i parchi. Il 17 marzo, l’ Italia in miniatura; il 24 Oltremare e Acquario di Cattolica.

dav squali

ROMAGNA. L’acquario di Cattolica rinnovato dentro e fuori, apre con nuove specie di pesci, nuove aree e tematizzazioni e la nuova mostra ‘Abissi, terra aliena’. Italia in miniatura, a Rimini, gioca tutto sul restyling: un imponente operazione di rifacimento di monumenti e piazze e l’arrivo degli 80.000…

Italiani in miniatura, ovvero le figurine in 3D che via via ripopoleranno il parco. Riflettori puntati su Oltremare, il ’Family Experience Park’ di Riccione, che annuncia importanti novità: l’arrivo della giovane delfina Mia in Laguna, un fitto calendario di eventi che andrà avanti per tutta la stagione e soprattutto la nuova area Australia Experience dedicata all’ecosistema dell’Emisfero australe dove a fine aprile arriveranno i wallaby.

ITALIA IN MINIATURA: L’ITALIA PRENDE VITA

Italia in miniatura prende vita, grazie al brillante restyling dello ‘Stivale‘. Entro l’estate 80.000 nuove figurine in scala troveranno il loro posto fra le miniature, in divertenti scene di vita quotidiane, da cercare e fotografare, nelle oltre 100 piazze italiane rimesse a nuovo, dove la ricchezza dei particolari o le finiture (si contano sei tipi di pavimentazioni diverse, come nelle città reali) proseguiranno fino a giugno.

Nel parco, storia, arte e ingegno italiano sono raccontate da 273 riproduzioni in scala del patrimonio architettonico italiano ed europeo, in una grande mappa tridimensionale, ambientata fra 5000 veri alberi in miniatura.

Il parco offre tante attrazioni, comprese nel prezzo del biglietto. Totalmente ristrutturato, ecco Canoe – i popolari tronchi - tematizzato all’insegna dell’avventura. E’ romantica l’esperienza sull’acqua di Venezia, in scala 1:5, e decisamente adrenalinica quella di Cannonacqua, dove rievocare assedi rinascimentali all’ultima goccia! Per chi ha la testa “per aria” ci sono le mongolfiere di Torre panoramica o lo spettacolare viaggio sulla Monorotaia arcobaleno.

Nel parco tutto è in miniatura: dalle auto di Scuola guida interattiva al trenino di Pinocchio fino ai campanelli di Piazza Italia. Gli appassionati di scienza e natura possono sperimentare le leggi della fisica dal vivo al Luna Park della scienza, o incontrare i pappagalli del Pappamondo. Con un piccolo supplemento si accede, infine, a Cinemagia 7D e all’AreAvventura.

Info: 0541.736736 - www.italiainminiatura.com

ACQUARIO DI CATTOLICA, EMOZIONI SOMMERSE

L’Acquario di Cattolica si popola di centinaia di nuovi esemplari – fra i quali nuove specie di squali – di una nuova area dove ci si può immergere in un Mangrovieto e della nuova mostra, Abissi, terra aliena dedicata alle creature più bizzarre delle profondità marine. Ristrutturato e riambientato, l’Acquario di Cattolica, è all’interno di edifici degli anni ’30, le cui forme richiamano una flotta navale. In linea con la mission di tutela, sensibilizzazione e salvaguardia ambientale, che coinvolge tutte le strutture del gruppo Costa Edutainment, ogni sezione del parco è una fonte di conoscenza e una dichiarazione di amore e di impegno per il pianeta.

Per il 2018 nuove specie marine, che comprendono sia fauna che flora, vanno ad aggiungersi agli oltre 3.000 esemplari presenti nelle oltre 100 vasche espositive, da ammirare in quattro percorsi completamente al coperto. Fra i protagonisti i pinguini di Humboldt, i trigoni viola, le lontre asiatiche dalle piccole unghie e, soprattutto, gli squali: l’acquario ne ospita 14 differenti specie, fra i quali, gli squali toro più grandi d’Italia.

Grande attenzione è data all’interattività: dal percorso ludico Sulle orme dei pinguini imperatore dedicato ai piccolissimi, a punti esperienziali nel percorso blu, fino all’area Mangrovie da attraversare e ai tanti punti a ‘sorpresa’ dove sperimentare in prima persona, toccando, provando e curiosando.

Imperdibili gli appuntamenti con lo staff, a disposizione del pubblico, per conoscere da vicino i protagonisti del parco durante i pasti quotidiani. Dentro e fuori l’Acquario, per la stagione 2018, ci saranno infine mille modi per vivere l’amore per la natura e il rispetto dell’ambiente, non ultimo quello sulla prevenzione dei rifiuti plastici in mare, raccontato nell’area Plastifiniamola.

Info: 0541 8371 www.acquariodicattolica.it

OLTREMARE: ‘FAMILY EXPERIENCE PARK’

Grandi novità anche a Oltremare, Family Experience Park di Riccione che dal 24 marzo diventa un luogo di esperienze da condividere in famiglia per un’avventura lunga un anno! A genitori, bimbi, nonni è dedicato un ricco calendario di eventi e appuntamenti quotidiani, settimanali e mensili.

La grande novità 2018 è l’Australia Experience, la nuova area, concepita in chiave interattiva ed esperienziale che comprende un’area scavi paleontologici, un’area pitture rupestri e un’area per i Wallaby (Macropus rufogriseus). L’arrivo degli attesissimi marsupiali australiani è previsto per la fine di aprile.

I delfini emozioneranno grandi e piccini nella Laguna più bella d’Europa. A Ulisse e al piccolo Taras si aggiunge Mia, la nuova arrivata. Per conoscerli da vicino sono disponibili i programmi interattivi Incontra il delfino e Addestratore che passione.

L’emozione dell’incontro con la natura esplode ogni giorno a Oltremare, nel Volo dei Rapaci per scoprire l’antica arte della falconeria, nell’incontro con gli animali domestici della Fattoria, nel coloratissimo Volo dell’arcobaleno con i pappagalli fino al Delta che quest’anno sarà teatro di interazione e animazione.

Azione e avventura per tutti ad Adventure Island, area di oltre 4.000 mq con ponti sospesi, e barche attrezzate con cannoni ad acqua. Oltremare sorprende anche nei percorsi al coperto, come Pianeta Mare che ospita diversi ecosistemi marini, Pianeta Terra, con il suo viaggio nell’evoluzione, e la fantastica esperienza di Darwin giungla preistorica dove vedere gli alligatori.

Info: 0541.4271 – www.oltremare.org

In tutti i parchi Costa Edutainment si confermano le promozioni famiglia, dai biglietti combinati all’ingresso gratuito per i bimbi sotto il metro e ridotto per quelli fino a 140 cm, al secondo giorno gratuito a scelta a Italia in miniatura e Oltremare per finire con il save the fun che permette di non perdere il biglietto in caso di pioggia o imprevisti.

Ti potrebbe interessare anche...