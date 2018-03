Bertinoro. Per la Cantina Celli è in uscita la vendemmia numero 54. Con il grande tour in Europa.

Vendemmia 2017 - Mauro Sirri - Celli

BERTINORO. Con l’aria marzolina nascono le prime gemme, spuntano le margherite tra i filari e in cantina si comincia a gustare il frutto dell’annata da poco vendemmiata. La Cantina Celli di Bertinoro è pronta a commercializzare l’annata 2017 di tutti i suoi vini bianchi, Albana, Pagadebit, Trebbiano, mentre per il Sangiovese Superiore ci vuole qualche altra settimana di pazienza, come indica la normativa della denominazione Romagna Doc.

Mauro Sirri, titolare della cantina insieme ad Emanuele Casadei, traccia un primo bilancio dell’annata 2017: “Gli effetti del cambiamento climatico sono armai evidenti anche agli occhi dei più scettici: scarse piogge e temperature elevate hanno messo a dura prova le vigne, specialmente in alta collina. Considero la 2017 un’annata che non dimenticherò: nei miei 34 anni di esperienza nell’azienda di famiglia non mi era mai capitato di iniziare la raccolta a inizio agosto, esattamente l’8 agosto, praticamente 3 settimane prima rispetto alla media degli ultimi dieci anni”.

Certo è che la vendemmia numero 54 della Cantina Celli riserva anche dei lati positivi: nella aree collinari più vocate, infatti, i vigneti hanno dimostrato di cavarsela anche in condizioni estreme, con radici che hanno scavato in profondità nello Spungone, alla ricerca di prezioso nutrimento. Con l’esperienza di oltre mezzo secolo, inoltre, si sono applicate strategie di gestione agronomica tali da preservare la qualità, ottenendo uve sanissime e parametri analitici interessanti, ottimi zuccheri, estratti e componente acida.

Ora quindi si è soddisfatti dei risultati nei calici: una profumatissima Albana Romagna Docg ‘I croppi’ 2017, capace di soddisfare le aspettative di chi ricerca la tradizionalità dell’Albana vinificata in purezza, con uno stile diretto e senza fronzoli, in equilibrio tra una struttura tenace e una grande eleganza. Ma anche il Trebbiano e i Pagadebit fermo e frizzante sono carichi di freschezza e acidità e si preparano a dare il benvenuto ai turisti che a breve affolleranno sia l’entroterra, sia la Riviera.

L’annata 2017 è già stata spedita anche negli Stati Uniti e in Europa, dove è in corso un tour coordinato dal Consorzio Vini di Romagna. Dopo le manifestazioni appena svoltesi a Chicago e New York, nelle prossime settimane la protagonista delle degustazioni sarà la cara vecchia Europa: dopo veloci tappe in Belgio e Olanda, si stanno avvicinando le due più importanti fiere del settore vinicolo: Prowein, a Dusseldorf, in Germania da domenica 18 a martedì 20 marzo, e a stretto giro Vinitaly, dal 15 al 18 aprile a Verona.

Mauro Sirri continua: “Siamo soddisfatti, l’annata 2017 è di altissima qualità, nonostante il calo produttivo, e i vini hanno mantenuto la propria personalità. Le vendemmie dell’ultimo decennio ci hanno messo a dura prova, a volte compromettendo anche gli equilibri economici aziendali. Tuttavia noi dell’azienda Celli ne siamo usciti rafforzati e abbiamo sviluppato anticorpi e conoscenza che ci danno fiducia per il futuro. Questa nostra esperienza ci ha indotto ad iniziare il percorso della conversione biologica di tutti i vigneti con l’annata 2018”. A Bertinoro nuovi obiettivi e nuove sfide.

