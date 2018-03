Rimini. Sabato 17 marzo, Italia in miniatura riapre i battenti nella ricorrenza dell’Unità d’Italia.

RIMINI. Il parco tematico inaugura la stagione numero 48 nel segno di una missione ben precisa: riportare vitalità e bellezza nel Bel Paese… in miniatura. Non solo sono stati restaurati completamente molti monumenti – Torre di Pisa e Colosseo fra questi – ma sono partiti i lavori che rimetteranno a nuovo 109 piazze, con 6 tipi pavimentazioni diverse e tutta la rete stradale per accogliere circa 80.000… Italiani in miniatura, da aprile a fine giugno.

I personaggi sono la vera sorpresa: decine di migliaia di figurine in scala troveranno il loro posto al sole fra le miniature, in divertenti scene di vita quotidiane, da cercare e fotografare… aguzzando la vista o usando speciali binocoli!

Il parco racconta storia, arte e ingegno italiano attraverso 273 riproduzioni in scala del patrimonio architettonico italiano ed europeo, in una grande mappa tridimensionale, arricchita da 5000 veri alberi in miniatura, curati uno per uno.

Alla mostra miniature fanno corona attrazioni originali, comprese nel prezzo del biglietto. Canoe – i popolari tronchi – saranno tematizzate all’insegna dell’avventura entro fine marzo, mentre resta classica la bellezza di Venezia in scala 1:5 e l’adrenalinica Cannonacqua, dove battagliare sparandosi acqua dai cannoni! Per chi ha la testa ‘per aria‘ c’è lo spettacolare viaggio in volo con la Monorotaia Arcobaleno.

A fine maggio torneranno in funzione anche le mongolfiere di Torre Panoramica. Sono comprese nel biglietto anche le auto di Scuola guida interattiva, Pinocchio, Piazza Italia, il Luna park della scienza, e il Pappamondo. Con un piccolo supplemento si accede, infine, a Cinemagia 7D e all’AreAvventura.

Restano confermati i prezzi dei biglietti: 23 euro per gli interi e 16 euro per i ridotti (ragazzi da 100 a 140 cm di altezza e adulti over 65), mentre resta gratuito l’accesso ai bimbi fino al metro di altezza.

In tutti i Parchi Costa Edutainment si confermano le promozioni famiglia, dai biglietti combinati all’ingresso gratuito per i bimbi sotto il metro e ridotto per quelli fino a 140 cm, al secondo giorno gratuito a scelta a Italia in Miniatura e Oltremare. Inoltre, l’offerta save the fun permette di non perdere il biglietto in caso di pioggia o imprevisti.

Italia in miniatura, primo parco Costa Edutainment a riaprire, sarà seguito il 24 marzo da Acquario di Cattolica in rinnovamento dentro e fuori, ripopolato con migliaia di nuove specie di pesci, nuove tematizzazioni e la nuova mostra ‘Abissi, terra aliena’ e da Oltremare, il ‘Family Experience Park‘ di Riccione annuncia: l’arrivo di Mia, la giovane delfina che sarà la nuova beniamina del parco, una nuova area dedicata all’Emisfero australe con i nuovi Wallaby e un fitto calendario di eventi che caratterizzerà tutta la stagione.

