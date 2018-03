Rimini. Alessandro Serra ‘trasferisce’ Shakespeare nelle atmosfere dei carnevali di Barbagia.

macbettu1

RIMINI. Da un lato le intuizioni geniali di Shakespeare, dall’altra l’ispirazione di un regista contemporaneo restituita dalle maschere e dalla magia del Carnevale della Barbagia: da questo incontro nasce Macbettu, scritto e diretto da Alessandro Serra e prodotto da Sardegna Teatro insieme a Teatropersona, uno dei lavori più premiati dalla critica e acclamati dal pubblico vicino alla drammaturgia di ricerca, che martedì 20 marzo (ore 21) arriva al Teatro Novelli per la sezione tracce D contemporaneo (in sostituzione dello spettacolo annullato a gennaio La vita ferma. Sguardi sul dolore del ricordo di Lucia Calamaro).

Vincitore del Premio Ubu 2017 come spettacolo dell’anno e del Premio della critica teatrale, il Macbettu diretto da Serra – che lo scorso anno il Novelli ha ospitato con un lavoro intenso e raffinato come Aure – mantiene intatta la dimensione universale e la pienezza dei sentimenti del capolavoro shakesperiano, millimetricamente in bilico sul punto di deflagrare, ma ne traduce e volontariamente tradisce il testo, valicando i confini della Scozia medievale per riprodurre un orizzonte ancestrale: la Sardegna come terreno di archetipi, orizzonte di pulsioni dionisiache.

Di fronte ai carnevali sardi una visione: uomini a viso aperto si radunano con uomini in maschere tetre e i loro passi cadenzano all’unisono il suono dei sonagli che portano addosso. “Quell’incedere di ritmo antico, un’incombente forza della natura che sta per abbattersi inesorabile, placida e al contempo inarrestabile: la foresta che avanza” così Serra descrive la suggestiva ascendenza da cui è scaturito il suo lavoro di contaminazione.

Gli attori sulla scena – uomini come da tradizione elisabettiana, tra cui Leonardo Capuano – decantano una lingua che è pura sonorità e riesce a creare uno spazio visionario e fortemente evocativo. ‘L’idea nasce nel corso di un reportage fotografico tra i carnevali della Barbagia – racconta Serra - I suoni cupi prodotti da campanacci e antichi strumenti, le pelli di animali, le corna, il sughero. La potenza dei gesti e della voce, la confidenza con Dioniso e al contempo l’incredibile precisione formale nelle danze e nei canti. Le fosche maschere e poi il sangue, il vino rosso, le forze della natura domate dall’uomo. Ma soprattutto il buio inverno.

Sorprendenti le analogie tra il capolavoro shakespeariano e i tipi e le maschere della Sardegna. La lingua sarda non limita la fruizione ma trasforma in canto ciò che in italiano rischierebbe di scadere in letteratura. Uno spazio scenico vuoto, attraversato dai corpi degli attori che disegnano luoghi ed evocano presenze’.

Macbettu

martedì 20 marzo, ore 21 – Teatro Novelli

(spettacolo in sostituzione di LA VITA FERMA. SGUARDI SUL DOLORE DEL RICORDO)

di Alessandro Serra

tratto dal Macbeth di William Shakespeare

con Fulvio Accogli, Andrea Bartolomeo, Leonardo Capuano, Andrea Carroni, Giovanni Carroni, Maurizio Giordo, Stefano Mereu, Felice Montervino

traduzione in sardo e consulenza linguistica Giovanni Carroni

regia, scene, luci, costumi Alessandro Serra

produzione Sardegna Teatro e compagnia Teatropersona

con il sostegno di Fondazione Pinuccio Sciola Cedac Circuito Regionale Sardegna

Premio UBU 2017 – miglior spettacolo

Premio Associazione Nazionale Critici Teatro 2017

Biglietti

Intero € 12

Ridotti € 10

Giovani under 29 con Cultcard € 8

I 18enni possono inoltre usufruire del ‘Bonus cultura‘, il bonus di 500 euro che il governo riserva ai nati nel 1999 e valido per l’acquisto di abbonamenti e biglietti teatrali (tutte le informazioni al link www.teatroermetenovelli.it/biglietteria/18-app).

Info biglietteria

La biglietteria del Teatro Novelli è aperta dal martedì al sabato dalle 10 alle 14, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.30. Info biglietteria: 0541.793811.

E’ possibile acquistare i biglietti anche on line al sito www.teatroermetenovelli.it e cliccare su ‘Biglietteria on line’. Dopo essersi registrati sarà possibile scegliere i posti e acquistare i biglietti pagandoli con carta di credito o Paypal.

Il programma completo con tutti gli spettacoli della Stagione teatrale, gli altri appuntamenti fuori abbonamento e tutti gli aggiornamenti sul sito www.teatroermetenovelli.it e sulla pagina facebook fb.com/teatronovelli.

