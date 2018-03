San Mauro Pascoli. Giovanni Pascoli e il Parco poesia Pascoli protagonisti su Rai3 a ‘Geo’ e ‘Paesi che vai’.

Puntata Geo 19.03.2018

San Mauro Pascoli (FC). Giovani Pascoli autore di una delle poesie più famose della letteratura italiana, Cavalla storna, ma allo stesso tempo Poeta amante della buona cucina romagnola, il poeta buongustaio. In questa duplice veste il poeta sammaurese ha attirato l’attenzione della televisione nazionale in questi giorni, in particolare della Rai attraverso due dei programma di punta del palinsesto dedicato alla cultura e alla scoperta dei territori legati a personaggi che hanno tracciato la storia d’Italia.

Lunedì 19 marzo il sindaco Luciana Garbuglia è stata ospite della trasmissione Geo di Raitre dove, in diretta, ha raccontato Pascoli attraverso il suo legame con la Romagna e in particolare con la cucina, tanto che la puntata è stata intitolata a ‘Giovanni Pascoli poeta buongustaio’.

Con lei in studio presente anche la sammaurese Carla Brigliadori, direttrice della scuola di cucina di Casa Artusi, che ha preparato sotto lo sguardo della conduttrice Sveva Sagramola, i piatti amati da Zvanì, le tagliatelle e il risotto alla romagnolesca. La puntata può essere rivista on line nel sito web dedicato a tutte le trasmissioni Rai, Raiplay.

Martedì 20 marzo invece sono state le telecamere della Rai ad arrivare direttamente sul posto a San Mauro Pascoli. La troupe del programma domenicale di Rai Uno ‘Paesi che vai’, in onda tutte le domeniche alle ore 9,40 sulla rete ammiraglia, ha fatto tappa a Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli per raccontare la vicenda che ha ispirato la nota poesia di Giovanni Pascoli ‘Cavalla storna’, ossia la tragedia dell’omicidio del padre del Poeta, Ruggero. Condotta dall’autore televisivo Livio Leonardi la puntata è stata registrata grazie anche alla collaborazione del sammaurese Floriano Canducci che ha preso parte alle riprese con il calesse e la cavalla per evocare la famosa poesia. La puntata andrà in onda prossimamente su Raiuno.





