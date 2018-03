Forlì Cesena. Ultimi report sul monitoraggio della qualità dell’aria 2017. I controlli a San Mauro.

FORLI’ CESENA. Sul sito web della sezione Arpae di Forlì-Cesena sono disponibili i report anno 2017 relativi alle stazioni locali di monitoraggio della qualità dell’aria presso le stazioni di Ravennate e Montefiore a Cesena e presso la stazione di via Barsanti a Forlì.

Le stazioni di Ravennate e Montefiore, di proprietà dell’amministrazione comunale di Cesena ed installate quale prescrizione di VIA ministeriale, sono state attive dal 2009 al 2017. Avevano lo scopo di monitorare le ricadute dell’impianto di aspirazione della galleria Secante: il loro posizionamento, rispettivamente in via Ravennate e in via Leopoldo Lucchi, corrispondeva ai siti presso i quali la modellistica prevede la massima ricaduta dei fumi dall’impianto di aspirazione.

In considerazione della serie storica dei monitoraggi che evidenzia la scarsa significatività dell’impatto dovuto alla emissione dei fumi dalla galleria, a partire dal 1 gennaio 2018 le cabine sono state spente e si è in attesa della dismissione definitiva da parte del Ministero.

Il monitoraggio della qualità dell’aria presso la stazione situata a Forlì, in via Barsanti, è previsto dall’atto di AIA rilasciato a HERAmbiente per l’impianto di termovalorizzazione ed ha lo scopo di monitorare le ricadute delle emissioni dell’impianto. Il sito ove è collocata la stazione corrisponde al punto di massima ricaduta individuato dalla modellistica.

Il report riguarda i monitoraggi effettuati sia in automatico (PM10, PM2,5, NO2, CO, Hg) che in discontinuo mediante l’effettuazione di cinque campagne nel corso dell’anno per la determinazione di microinquinanti organici e metalli pesanti. Inoltre, sono stati pubblicati gli esiti delle campagne di monitoraggio di PM10 e PM2,5 svolte, su specifica richiesta dell’amministrazione comunale, a San Mauro Pascoli.

I monitoraggi sono stati svolti rispettivamente nel periodo primaverile-estivo e in quello invernale.

