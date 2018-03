Riccione. I bimbi di A.R.O.P. onlus in visita ad Oltremare. Con tanti sorrisi, abbracci e vere emozioni.

Arop Oltremare

RICCIONE. Tanti sorrisi, abbracci, emozioni. La giornata di martedì 20 marzo, per 28 bambini dell’associazione A.R.O.P. Onlus di Rimini, è stata indimenticabile. I piccoli hanno fatto visita al parco Oltremare di Riccione.

Accompagnati da mamme, papà, accompagnatori e amici, i bambini affetti da malattie oncoematologiche, hanno prima fatto visita a Pianeta mare, alla scoperta delle vasche e dei suoi protagonisti. Poi si sono spostati in Laguna per conoscere da vicino la grande famiglia dei delfini.

Accanto a salti, tuffi e spruzzi, proprio in laguna, lo staff veterinario e il team addestratori, ha mostrato con quale amore i delfini si avvicinano a loro, in modo del tutto volontario, per i controlli medici quotidiani. Un modo particolare di raccontare la vita di ogni delfino e di come sia simile a quella degli stessi bimbi di A.R.O.P. onlus, quando vengono coccolati e curati nel reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Infermi di Rimini,

diretto dalla dottoressa Roberta Pericoli.

I COMMENTI. “Una splendida esperienza per tutti loro – dicono i responsabili Arop – sono voluti venire in tanti perché i delfini sono gli animali preferiti di molti. Abbiamo voluto regalare loro una giornata che ricorderanno per tutta la vita. Ringraziamo in particolare Fabio Marino e le persone del bar Top Ten di Riccione che hanno raccolto fondi per organizzare questa visita a Oltremare”.

Cos’è A.R.O.P.? A.R.O.P. Onlus è l’associazione di volontariato nata nel 2004 a Rimini per sostenere il bambino affetto da malattie oncoematologiche. Obiettivo prioritario, migliorare la qualità dell’assistenza, delle cure oncologiche e la qualità di vita dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. La sua sede è attualmente presso l’Unità operativa di Pediatria dell’ospedale Infermi di Rimini diretta dal dott. Gianluca Vergine.

Nella foto, bimbi con famiglie, addestratori, staff Oltremare e A.R.O.P. in posa con i delfini della Laguna

(foto concessa dall’Associazione).

Articoli più letti