Forlì. Al Centro studi ‘Fanzine’ la ‘Primavera fanzinara’. Un calendario con iniziative ed eventi unici.

FORLI’. La ‘Primavera fanzinara‘, con la sua Settima edizione, torna immancabile al Centro nazionale studi Fanzine - Fanzinoteca d’Italia 0.2 tra fiori e fanzine! Come ogni anno, anche in questo 2018 il 21 marzo, alla sede fanzinotecaria prende avvio il ritmo colorato della ‘Primavera fanzinara’, i tre mesi di proposte per eventi e iniziative per vivere il mondo fanzinaro in tutte le sue sfumature e goderne una partecipazione unica, come unica in tutta Italia è la stessa Fanzinoteca d’Italia 0.2.

Nel corso di questa VII edizione della Primavera Fanzinara non mancheranno gli appuntamenti imperdibili a cominciare dalle iniziative consolidate nel tempo come l’evento promosso dall’Unesco la ‘Giornata internazionale della poesia’, proposta nella cornice della sala fanzinotecaria venerdì 21 marzo, con l’esposizione consultabile di fanzine, pubblicazioni di appassionati, dedicate e rivolte al mondo poetico, come disponibili alla visione e consultazione il materiale anche per l’evento in concomitanza, il ‘International Day for the Elimination of Racial Discrimination’, ovvero la ‘Giornata internazionale contro la discriminazione razziale‘.

Gli appassionati e i curiosi dell’auto-edizione potranno scoprire e conoscere la vastità dell’editoria fanzinara guidati dal percorso delineato di un nutrito calendario di iniziative ed eventi proposti al ritmo vivace e gioioso delle fanzine. Per la partecipazione di ogni evento saranno donate, fino ad esaurimento, al pubblico fanzine in omaggio.

La Primavera fanzinara da 7 anni proporne al pubblico interessato la realtà del mondo e dell’editoria fanzinara, produzione auto-edita in grado di offrire diversi modi di comunicazione e di fruizione, un occasione per constatare come la nostra società e l’individuale passione abbiano molte caratteristiche in comune. Il calendario del 2018, nutrito e ricco più che mai, oltre alle nuove edizioni di eventi passati comprende eventi unici a partire dal progetto territoriale ‘Fumetto 0.2′, una novità assoluta per Forlì che pone in primo piano la Nona Arte intesa come tale.

Da non perdere, inoltre, le varie iniziative collaterali e nuove che, per arricchire la proposta della Primavera fanzinara 2018, presenteranno momenti di riflessione e di confronto generale. Tutti eventi in grado di ribadire la propria ispirazione originaria, alla base dei successi che la Fanzinoteca d’Italia 0.2 riscontra anno dopo anno, quindi continueranno con una serie di interessanti iniziative aperte ai giovani e meno giovani, come le mostre intercambiabili che saranno allestite periodicamente presso i locali della sede fanzinotecaria, Il maggio dei libri e molte altre ancora.

Questo 2018 vede scendere in campo l’ottavo anno di attività fanzinotecaria, sono senza alcun dubbio un traguardo non da poco, considerando l’unicità di questa realtà oltre alla forza economica investita solamente dalla associazione e dai volontari. Un risultato, quindi, di cui essere ben fieri ma, al tempo stesso, anche un punto di partenza. Non è che l’inizio, perché 8 anni di immancabile successo significano la certezza che questa unica realtà può soltanto crescere ancora.

Quando nel 2010 inaugurammo la prima, ed unica, Fanzinoteca d’Italia era difficile immaginare che sarebbe diventato uno dei più importanti luoghi del panorama per la cultura non ufficiale italiana. Lo Staff incoraggiato dalla partecipazione e dall’interesse pubblico, anno dopo anno, l’attività è cresciuta e gli interessati sono aumentati esponenzialmente. In 8 anni di attività e iniziative e proposte oggi possiamo contare oltre 6.000 pezzi presenti in sede, con circa 1.000 eventi di spessore locale, nazionale ed internazionale, più di 65.000 partecipanti/visitatori (provenienti da tutta Italia, Francia, Germania e USA), 7 Tesi di Laurea che analizzano la Fanzinoteca, una raccolta di circa 20 Tesi di Laurea dedicate al tema fanzinaro, il tutto con un coinvolgimento generico di oltre 83.000 appassionati.

La Primavera fanzinara, come tutte le altre attività socio-culturali della Fanzinoteca d’Italia, si inserisce in quella fitta serie di proposte in grado di presentarsi come un mondo aperto agli stimoli sociali delle persone, grazie al contenuto e la comunicazione delle stesse fanzine.

Le fanzine insegnano, per chi desidera comprenderlo, che non è l’esteriorità delle cose che conta ma, in realtà, è il valore interiore di ciò che si desidera proporre, una unità forte e compatta in grado di far emergere il valore socio-culturale effettivo dell’individuo, un elemento chiave per la crescita personale, culturale e sociale.

Dal 2010 ad oggi la sede fanzinotecaria si è conquistata un’attenzione particolare da parte del grande pubblico e degli addetti ai lavori per l’importante ruolo nazionale che è in grado si svolgere nella promozione della cultura alternativa. Per conoscere dettagliatamente le iniziative e chiedere informazioni sull’esclusiva ‘Biblioteca delle fanzine’ visitate il sito www.fanzinoteca.it o contattateci fanzinoteca@fanzineitaliane.it

* Nella foto, locandine delle manifestazioni affisse alla Fanzinoteca d’Italia 0.2

