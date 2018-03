Armonia-Consapevolezza-Ambiente-Benessere…Con la partecipazione straordinaria di Yasuyuki Nemoto.

ACQUA VIVA (1)

BENESSERE. ‘ACQUA VIVA’ prende spunto e vuole ricollegarsi a… ‘imprimere le intenzioni’ all’acqua è una pratica che da millenni si rintraccia nelle tradizioni spirituali di tutto il mondo, tramite cerimoniali che si somigliano in ogni angolo del pianeta. Oggi è stata finalmente avallata dalla scienza, grazie a una serie di esperimenti sbalorditivi che dimostrano che la coscienza collettiva è capace di modificare la struttura molecolare dell’acqua, ‘guarendola’ laddove essa è inquinata, radioattiva o inutilizzabile dall’uomo.

Water for Unity è uno straordinario movimento internazionale che raccoglie nomi di altissimo rilievo nei settori sia della scienza, che della spiritualità e delle culture tradizionali in nome di un obiettivo comune: agire sulla memoria dell’acqua per guarire il pianeta. Per la prima volta insieme, grandi scienziati occidentali e rappresentanti delle culture tradizionali della Terra ci spiegano come agire sulla memoria dell’acqua per trasformare il mondo. Il recupero di questo approccio potrebbe non solo fare del bene, ma addirittura costituire una delle principali vie di salvezza per questa nostra Madre Terra.

ACQUA VIVA “ rientra in una serie di eventi, che verranno realizzati in sincronia con le tematiche e le filosofie del progetto “. In questa occasione vuole sensibilizzare informare e promuovere buone pratiche su tutto ciò che è legato all’acqua, LO SPIRITO DI GAIA, un marchio depositato da associazione Il richiamo.

SALA PLENARIA -area conferenze, seminari , tavole rotonde e proiezioni: Saranno presenti conferenzieri, e autori di libri che unitamente daranno vita ad una GIORNATA CONFERENZE;

all’interno di questo evento ingresso e partecipazione ai seminari € 70,00 € pp

SALA ALDEBARAN -AREA BENESSERE - Operatori olistici, ed Associazioni

Diverse discipline olistiche rivolte al benessere della persona, rispettose dell’ambiente, anche attinenti anche alla tematica dell’acqua. Trattamenti singoli, consulenze e pratiche olistiche individuali. .

SALA AL PIANO TERRA -AREA LABORATORI, DIMOSTRAZIONI PRATICHE. …

Laboratori, attività, dimostrazioni pratiche per coinvolgere anche i bambini e la famiglia,

Yoga ed altre discipline di gruppo, suoni armonici, etc.

-AREA RISTORO

Sarà curata direttamente dalla gestione di PALACONGRESSI con l’allestimento di un brunch SELF SERVICE

-AREA FOYER - AREA COMMERCIALE. E’ esclusivamente riservata alla realizzazione di penisole aziende che vogliono promuovere e vendere i loro prodotti /servizi.

Aziende che imbottigliano l’acqua locale

Aziende dei distributori di acqua e dei sistemi di filtraggio

Aziende: prodotti fitoterapici –omeopatici-alkemici, prodotti naturali alimentari

Artigianato locale e prodotti del territorio

La scienza ha fatto grandi passi che sono stati poi usati in tanti modi, più o meno discutibili e validi.

La missione dell’azienda IOsrls è la formazione in scienze e discipline olistiche.

Come era nell’antichità il corpo fisico non poteva essere diviso dall’Anima e dallo Spirito. Ciò che noi non vediamo con occhi fisici non significa che non esista, significa che non sono gli occhi giusti per poter guardare quella

dimensione. L’Azienda quindi promuove una formazione che darà all’utente gli strumenti e gli insegnamenti per osservare la realtà su un altro piano.

INFO E CONTATTI PER PARTECIPARE ALL’EVENTO FAR PARTE DEL NOSTRO SOGNO:

ISCRIZIONI -AREA BENESSERE:

Elisabetta Biagi , cell 348 8590399

email: info@bettabi.it

ISCRIZIONI-AREA COMMERCIALE:

Manuela Celli, cell 335 280169

email: celli.manu@gmail.com

COORDINAMENTO:

Catia Massarri, cell: 333 5250027

email: ilrichiamo4@gmail.com

Rocchi Cristiana, cell: 339 3356983

email amministrazone@avvocatocristianarocchi.it

