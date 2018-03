Rimini. Edilizia scolastica: lavori in 10 scuole, da Viserba a Miramare, durante la pausa pasquale.

Scuole riminesi ( immagine di repertorio)

RIMINI. Saranno dieci le scuole e gli asili riminesi interessati da un piano di manutenzione, in parte ordinaria ed in parte straordinaria, in coincidenza della chiusura per il periodo pasquale. Dalla tinteggiatura nelle aule e negli ambienti comuni agli interventi idraulici, dalla manutenzione degli infissi alla cura del giardino, da piccole riparazioni a miglioramenti estetici e funzionali delle palestre. Da Viserba a Miramare, passando per il centro e il forese sono coinvolti dai lavori di manutenzione 2 asili nido, 2 scuole dell’infanzia, 3 scuole elementari e 2 palestre scolastiche.

Si tratta di piccoli e medi interventi di miglioria degli ambienti e delle strutture scolastiche individuati nel corso della stagione e che necessitavano, per la loro attuazione, dell’interruzione seppur momentanea dell’attività didattica. Senza aspettare la chiusura estiva si è deciso di intervenire già nella pausa pasquale dando una risposta immediata a piccole ma importanti esigenze non solo strutturali ma anche estetiche e funzionali.

IL COMMENTO. «Anche a piccole necessità – commenta Mattia Morolli, assessore ai Servizi educativi del comune di Rimini – è giusto e doveroso dare risposta in tempi utili. Per questo, senza aspettare l’estate, abbiamo già anticipato un importante serie di interventi in dieci scuole, ascoltando le proposte e le segnalazioni arrivate dalle insegnanti e dalle famiglie. Tra quelli in programma anche le palestre scolastiche, che rientrano in un quadro ampio di rinnovamento e riqualificazione di questi importanti spazi di quartiere. Il principio di intervento è quello dell’attenzione alla sicurezza, all’accoglienza e alla fruibilità degli spazi».

