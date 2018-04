Cesena. Al centro della primavera. Le iniziative aprile e maggio in centro a cura de ‘ L’accento’.

Cesena Primavera

CESENA. Il cuore di Cesena si trasforma in un giardino e si anima di musica e danze con ‘Cesena centro della primavera‘, il programma di iniziative previste dal 14 aprile e il 27 maggio per la valorizzazione del centro storico. A metterlo a punto la società ‘L’accento’ di Cento di Ferrara, che si è aggiudicata il bando lanciato dal Comune per la gestione di queste attività per i prossimi tre anni.

Il programma è stato presentato nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato il sindaco Paolo Lucchi, l’assessore allo Sviluppo economico Lorenzo Zammarchi, Emanuela Balboni, Daniele Rubino e Cristina Zani per la società ‘L’accento’, e i rappresentanti delle realtà che hanno collaborato alle varie iniziative.

Ecco, nel dettaglio, cosa è previsto.

Giardini in città

Installazioni fiorite stanno per sbocciare in tutto il centro storico. Nelle piazze Giovanni Paolo II, Fabbri, Barriera e in piazza del Popolo sono state appena installate grandi aiuole colorate (estensione fra i 30 e i 40 mq) con piante da frutta autoctone ed erbe aromatiche. Invece, i principali percorsi del passeggio - da via Zeffirino Re a corso Mazzini, a corso Sozzi – sono rallegrati da eleganti fiori di ortensia: una novantina i vasi posizionati. Le installazioni sono state realizzate a cura di Scarpellini Garden Center.

Animazioni e spettacoli tutti i sabati

Sabato 14 aprile 2018- piazza Amendola, dalle 17 alle 19 circa

Milonga en la Plaza – ‘I classici del tango’

Ensemble del Maderna, Ariel Pirotti pianoforte, direttore della Orquesta de Tango dell’U.N.A e nomina al Grammy Latino 2017, con Almut Wellmann bandoneon

Nell’ambito del Festival Siete Noches 2018, a cura del Conservatorio Bruno Maderna di Cesena

E’ prevista anche l’esibizione di una coppia di ballerini di Cesena Danze.

Sabato 21 aprile 2018 – piazza Almerici, dalle 17 alle 19 circa

Esibizione di danze moderne e workshop di danze acrobatiche aperto a tutti i bambini che vogliono provare la bellezza e la libertà della danza acrobatica

A cura di Accademia 49

Sabato 28 aprile 2018- piazza del Popolo, dalle 17 alle 19 circa

Spettacoli e animazione per i bambini: giochi da tavolo giganti, laboratorio dedicato alla primavera, sculture di palloncini, presentazione e letture di libri per bambini.

A cura di Aquilone di Iqbal

Sabato 5 maggio 2018 – piazza Amendola, dalle 17 alle 19 circa

Esibizioni di tango argentino e lezioni gratuite per il pubblico

A cura di Medialuna Tango

Sabato 12 maggio 2018- Barriera, dalle 17 alle 19 circa

Esibizioni sportive di Zumba, Brazilian Jiu jitsu, Grappling

a cura di Cesena Danze e palestra Shako Club Lottatori Cesena.

Sabato 19 maggio 2018- piazza Almerici dalle 17 alle 19

Combattimenti ed esibizioni di scherma con armi rinascimentali ed animazione con i giochi di una volta. A cura di Sala d’Arme Achille Marozzo e Aquilone di Iqbal.

Concorso a premi

Tra le iniziative collaterali è previsto un premio alla migliore fotografia sul tema della primavera realizzata nel centro storico di CESENA. L’adesione è libera e gratuita, per partecipare basterà scattare una fotografia nel centro storico di Cesena che richiami la primavera, e comunicare la propria adesione inviando una mail a: cesena@laccento.it.

Le foto dovranno essere inviate, in formato digitale JPG, e nella mail dovrà essere indicato il nome e cognome dell’autore, un recapito telefonico ed il titolo dell’immagine. Sarà proclamata vincitrice la foto che avrà ricevuto il maggior numero di ‘Like‘ su Facebook entro il le ore 19,00 del 25 maggio 2018. In palio un soggiorno di due giorni a Roma per 2 persone.

In programma ci sono anche altri due concorsi, uno per la miglior vetrina sul tema della primavera e uno per la miglior decorazione floreale. Anche in questi casi, il premio in palio è un soggiorno a Roma.

Un nuovo sito per il centro storico

Maggior informazioni si possono trovare sul nuovo sito www.madeincesena.it, appena messo on line. Una vetrina che presenta tutti gli eventi in programma nel centro storico, da quelli culturali a quelli gastronomici, dagli eventi sportivi a quelli ricreativi, senza dimenticare i mercati.

Una sezione dettagliata è dedicata alla sosta, con la mappa dei parcheggi a ridosso delle mura e di quelli scambiatori e la presentazione delle due app (My Cicero e Telepass Ping) che a Cesena consentono di pagare e gestire il parcheggio dal proprio smartphone.

