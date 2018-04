Ravenna in fiore, il giardino in centro storico. La manifestazione che colora la riqualificata piazza Kennedy.

RAVENNA. Dopo il successo dello scorso anno in città arriva Ravenna in fiore, l’unica manifestazione che colora il centro storico, trasformandolo in un giardino unico e straordinario. Sabato 21 e domenica 22 aprile il tour delle Piazze in fiore organizzata da S.G.P. Eventi, con il patrocinio del comune di Ravenna, trasformerà piazza Kennedy con tantissime varietà di piante e fiori, proposte direttamente da floricoltori provenienti da tutta Italia.

Sarà possibile scoprire le prime fioriture dell’anno, come gerani, gigli, fresie, camelie, tulipani e primule, solo per citarne alcune, ma anche piante da interni, da giardino e da frutto e alcune rarità da non perdere. Dalla Sicilia arriveranno le piante di limone e arancio, dalla Toscana azalee e rododendri, e, ancora, i Bonsai orientali, le coloratissime rose e le preziose orchidee. Una delle caratteristiche che contraddistingue la manifestazione è l’attenzione alle tendenze green style; a chi ama coltivare erbe aromatiche in casa, da utilizzare in cucina per preparare gustose pietanze sarà soddisfatto, potrà trovare profumatissime erbe: dal rosmarino al basilico, dal timo al coriandolo, passando per la salvia, la santoreggia e le tantissime varietà di menta.

Tutti i floricoltori presenti sono produttori, pertanto sarà possibile acquistare direttamente da loro, senza ulteriori passaggi che comporterebbero costi aggiuntivi. Inoltre forniranno consigli su come coltivare al meglio le piante da loro prodotte. Ampio spazio sarà dedicato inoltre all’artigianato di qualità, all’hobbistica e all’alimentare: sarà possibile trovare prodotti tipici di tutta Italia, artigianato a tema e attrezzature per il giardinaggio e per l’esterno casa.

Grande novità di questa edizione è la collaborazione con la Notte d’oro di Ravenna. Sabato sera infatti alcuni espositori prolungheranno l’orario di lavoro fino alla sera inoltrata.

