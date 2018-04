Faenza. Nuovo direttivo AERRS. Modifiche alla sosta in Città. Settimana della scienza e tecnologia.

FAENZA. Nei giorni scorsi a Faenza, presso gli uffici comunali del settore Cultura, sede istituzionale dell’A.E.R.R.S., l’associazione Emilia Romagna rievocazioni storiche ha riunito il consiglio direttivo dell’associazione per deliberare le cariche sociali per il triennio 2018-2020.

Il nuovo consiglio direttivo è formato da cinque consiglieri: presidente è stato nominato Gabriele Romanato, in rappresentanza del comune di Faenza -Palio del Niballo, vice presidente Giannantonio Braghiroli, per la Giostra del monaco di Ferrara, mentre gli altri tre consiglieri sono Giacomo Battista Scalvenzi (segretario-tesoriere), Thomas Tellarini e Paolo Vivaldi, per I Fuochi di Taranis Monterenzio (Bologna).

Segretaria generale dell’associazione è stata riconfermata Emanuela Mingazzini, dipendente del comune di Faenza.

L’associazione di promozione sociale Emilia Romagna rievocazioni storiche, che vanta oggi 42 soci, è nata a Faenza nel 2005 e persegue finalità nel campo della cultura, dell’arte e del turismo di tutela del patrimonio storico e di valorizzazione dell’immagine delle rievocazioni storiche e del territorio regionale. Ha lo scopo di promuovere, attraverso incontri, scambio di visite dei gruppi storici o qualsiasi altra forma, la cooperazione e la collaborazione con altre associazioni ed enti regionali e nazionali.

Presta inoltre attività di supporto per migliorare lo svolgimento delle rievocazioni storiche organizzate dagli associati, conserva la memoria della storia e delle tradizioni e valorizza l’arte e la cultura sul territorio dove hanno sede le rievocazioni storiche.

Nella foto, da sinistra: Paolo Vivaldi, il presidente Gabriele Romanato, Giannantonio Braghiroli, Giacomo Battista Scalvenzi e Thomas Tellarino

MODIFICHE ALLA SOSTA IN CITTÀ

Una recente ordinanza introduce alcune modifiche alla sosta a Faenza. In via Marozza, a seguito della recente apertura di un secondo ingresso della piscina comunale, sono stati istituiti due posti auto riservati alla sosta di persone disabili nel tracciato principale della via, all’altezza dell’ingresso posteriore della piscina.

In via Argine Lamone levante, per favorire la sosta delle auto, anche in considerazione dell’alto numero di cittadini che trasportano materiali al Comitato di Amicizia, è stata introdotta la sosta regolamentata con disco orario, per un massimo di due ore, sul lato destro della strada, dalla rotonda XXV Aprile a via Lesi.

Infine, in via Golfieri è stato istituito il limite massimo di sosta di 72 ore nella parte in fondo al parcheggio riservata ai camper. Provvedimento, quest’ultimo, che si uniforma alla normativa regionale. Mentre i posti per disabili in via Marozza sono già stati realizzati, gli altri due provvedimenti, in via Argine Lamone levante e via Golfieri, saranno operativi al più al presto con l’installazione della relativa segnaletica.

PARLA LA SCIENZA

Venerdì 20 aprile, alle ore18.30, a Palazzo delle esposizioni (corso Mazzini 92, Faenza) si inaugura la mostra ‘Parla la scienza‘, uno degli appuntamenti principali fra i tanti eventi programmati nell’ambito della XVIII edizione della Settimana della cultura scientifica e tecnologica. Una mostra dinamica che spazia dalla ‘rivoluzione Galileo’ alle varie branche della scienza, con un programma diverso ogni giorno fra attività laboratoriali e conferenze.

Realizzata dalla Casa museo Raffaele Bendandi con interventi di studiosi ed esperti di spessore, l’esposizione è divisa in nove sezioni: sismologia e vulcanologia, geologia, climatologia, tecnologia, botanica, il mondo sommerso, artigianato, comunicazione, arte e architettura. Al mattino la mostra è riservata ad attività per le scuole, mentre al pomeriggio sono previsti interventi specifici per un pubblico più ampio.

Nell’esposizione sono coinvolti l’Osservatorio Bendandi, l’Istec-Cnr di Faenza, l’Inaf di Bologna, l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) di Roma, la Fondazione Osservatorio Duomo di Milano, il Cnr Bologna, la sezione di Faenza dei Radioamatori, Hi-Fi Video Music Center, il Giardino Officinale di Casola Valsenio, l’Istituto Persolino Strocchi e Bulzaga Garden, oltre a professionisti e artisti quali Marco Peroni, Paolo Rava, Franco Ricci Lucchi, Sante Minghetti, Marta Pederzoli, Luca Concas, Enzo Cicognani, Takako Muraki, Gianni Alessandroni e Fabio Semprini.

La mostra resterà aperta al pubblico fino al 5 maggio 2018 con i seguenti orari: tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle19 (chiusa il 25 aprile e il 1° maggio).

