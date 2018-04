Lugo. Torna il 25 Aprile la ‘Pedalata di primavera’. Una non competitiva per riscoprire la bicicletta.

LUGO. Mercoledì 25 aprile da Lugo partirà la 38esima Pedalata di primavera, manifestazione non competitiva e aperta a tutti che nasce per fare riscoprire l’uso della bicicletta quale mezzo di trasporto salutare, ecologico ed economico. Si attendono per l’evento circa ottocento partecipanti.

Il ritrovo è previsto alle 15 presso lo stabilimento Cevico di Lugo, dove ci sarà un punto ristoro e la consegna dei biglietti della contestuale lotteria. La partenza sarà alle 15.30 da via Fiumazzo, per un percorso di 10 km e arrivo alle 16.30 nel piazzale del Pavaglione per l’estrazione dei premi della lotteria.

I premi di quest’anno sono due biciclette (una offerta dal Credito cooperativo ravennate, forlivese e imolese, una da Confcommercio Ascom), due prosciutti e due salami (offerti da Coop Alleanza 3.0 di Lugo), tre orologi (Orologeria Mainardi), un buono per il ritiro di una cassetta di sei bottiglie di vino (Cevico), due altoparlanti e un video sender (Teleco Group Spa). I premi non ritirati saranno immediatamente risorteggiati. Saranno premiati il gruppo più numeroso, il partecipante più anziano, quello più giovane e i veicoli più originali.

Come ogni anno, la Pedalata di primavera rientra nell’ambito delle iniziative per celebrare l’anniversario della Liberazione ed è organizzata dal comune di Lugo, con il contributo e la collaborazione di numerose associazioni e attività economiche del territorio. Per ulteriori informazioni, contattare l’Ufficio Sport del comune di Lugo, telefono 0545 38493, email sport@comune.lugo.ra.it.

I partecipanti sono tenuti al rispetto del codice della strada; i minori dovranno essere accompagnati da un adulto. In caso di maltempo la pedalata verrà rinviata a domenica 29 aprile.

L’iniziativa è organizzata dall’Ufficio Sport del comune di Lugo, in collaborazione con Aari Cb Lugo, Anpi, Avis, Pubblica assistenza Città di Lugo, centro sociale ‘Il tondo’, Corpo guardie zoofile e dell’ambiente, Amici della bicicletta, Hera; il ristoro è offerto da Nealco Crai, Centro Latte, Deco Industrie, Gruppo Cevico, Confesercenti, Coop Alleanza 3.0.

