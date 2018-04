Lugo. I segreti per una cucina buona e salutare: ricette e degustazioni con la blogger Claudia Casadio.

foodaddiction-Lugo

LUGO. FoodAddiction in Store è il tour di eventi dedicati alle bontà gastronomiche del Bel Paese, organizzato da iFood, Dissapore e BBQ4All in collaborazione con Scavolini, che quest’anno spalanca le porte dei suoi showroom a tutti gli amanti della buona cucina. Didattica, laboratori, degustazioni e show-cooking: ogni evento è un’esperienza culinaria raffinata, perfezionata dalle sapienti mani di food blogger, food coach e artigiani del cibo, per conoscere e apprendere tutti i segreti della cucina italiana.

L’appuntamento. Il tour gastronomico che sta attraversando lo stivale torna in Emilia Romagna con uno spettacolare show-cooking in programma sabato 28 aprile a partire dalle 17:00 presso lo Scavolini Store Lugo. Per l’occasione la blogger di iFoodClaudia Casadio darà utili consigli per una cucina sana ma allo stesso tempo gustosa e scenografica; perché mangiare healthy non è un sacrificio: il segreto è conoscere bene gli alimenti e il modo migliore di cucinarli per soddisfare occhi, cuore e palato. Durante lo show-cooking, gratuito e aperto al pubblico, gli ospiti potranno partecipare attivamente alla realizzazione di una deliziosa ricetta che, a fine evento, potranno anche assaporare.

L’ospite speciale

Claudia Casadio lavora nella vita di tutti i giorni come architetto in Romagna e coltiva la passione per la cucina e la grafica nel suo ruolo di food blogger. La cuisine très jolie – cronache di cucina vagabonda – è il blog nato durante gli studi in Francia.

Spronata da alcune amiche e dalla madre, follower numero 1, la sua cucina è un mix di tutto quello che la attrae, ma soprattutto prende ispirazione da tanti posti diversi, una cucina vagabonda, per l’appunto.

Claudia propone una cucina fresca e giovane, che attinge dalla tradizione ma con un tocco nuovo. Le sue ricette sono semplici, adatte a tutti e spaziano dal dolce al salato, perché la buona tavola parte innanzitutto da un buon pasto cucinato in casa.

Il tema e la ricetta

Il sogno di tutti è riuscire a conferire un vero e proprio ‘effetto wow’ ai propri piatti per stupire gli ospiti e farli rimanere a bocca aperta. In questi casi, il dilemma è sempre quello di saper conciliare i tre elementi fondamentali di una ricetta perfetta: gusto, estetica e salubrità. Claudia Casadio mostrerà al pubblico la preparazione di un piatto originale, bello, buono e sano: delle crepes alla barbabietola rossa. Dal colore rosso brillante e un sapore delicato, sono perfette per un antipasto d’effetto e fuori dagli schemi. Inoltre la barbabietola rossa è un vero concentrato di sostanze benefiche, ricca di sali minerali, fibre e vitamine. Un assaggio basterà a sentirsi appagati e soddisfatti.

La location

Lo Scavolini Store Lugo – situato in via Fiumazzo 77/1 – è uno spazio di 300mq che raccoglie un’ampia selezione della gamma cucine, bagni e living Scavolini. Accompagnati dal personale dello showroom gestito dalla famiglia Baggioni, che da oltre 30 anni collabora con Scavolini, i visitatori dello Store potranno ammirare proposte più recenti tra cui Foodshelf, Favilla e Motus, oltre ai best seller come Baltimora e LiberaMente per arredare la zona giorno. Per la linea bagno i modelli Aquo, Idro, Lagu e Rivo completano l’offerta per una casa tutta Scavolini.

La mappa del tour

Scavolini

Scavolini nasce a Pesaro nel 1961 grazie all’intraprendenza dei fratelli Valter ed Elvino Scavolini e in pochi anni si trasforma da piccola azienda per la produzione artigianale di cucine in una delle più importanti realtà industriali italiane. Nel 1984 Scavolini conquista la leadership del settore in Italia, che tuttora detiene.

In poco tempo, ha raggiunto dimensioni considerevoli e oggi dispone di un insediamento industriale che, a livello di Gruppo, raggiunge i 240.000 mq (di cui 110.000 coperti) dove lavorano oltre 660 dipendenti. Il risultato dell’impegno aziendale è dimostrato dal fatturato di Gruppo, che ha raggiunto nel 2017 i 215 milioni di euro. Inoltre, l’indotto costituito dai fornitori di parti componibili, che negli anni è cresciuto attorno all’Azienda, è oggi una realtà importante per il territorio locale.

iFood.it – Quando i blogger ci mettono la faccia e si sporcano il grembiule

iFood.it è la nuova realtà editoriale nativa del Web, che raccoglie in un unico sito con oltre 200 food-blogger. La passione dei blogger, unita all’esperienza nell’editoria digitale di Netaddiction, attivo nel settore da oltre 15 anni, ha dato vita al nuovo portale e a un network che racconta il cibo come un’esperienza che si condivide attraverso la fotografia, il viaggio e i libri. Trasformare l’infinito amore per il cibo di chi cucina per passione in contenuti editoriali di eccellenza è la sua mission. iFood.it raggiunge ogni mese più di 1 milioni di utenti unici e oltre un milione di utenti attraverso i social network.

