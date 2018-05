Bagnacavallo. Dieci milioni di pezzi e seicento mq di esposizione per la ‘Città dei mattoncini’.

Lego 5736

RAVENNATE. 10 milioni di pezzi, 600 metri quadrati di esposizione su un’area complessiva di 10 mila metri quadrati. Questi in sintesi i numeri, considerevoli, che caratterizzeranno la sesta edizione della ‘Città dei mattoncini‘, l’evento che prenderà vita a Bagnacavallo (RA) l’11, il 12 e il 13 maggio 2018.

Con questi numeri l’appuntamento di Bagnacavallo si connota come una delle esposizioni più grandi d’Italia che ospiterà la city in assoluto più grande a livello mondiale, con i suoi 100 metri quadrati e oltre 7 milioni di mattoncini.

IL COMMENTO. «Dopo il successo e l’ottimo riscontro di pubblico ottenuto lo scorso anno, abbiamo deciso di innalzare ulteriormente il livello della manifestazione per far diventare Bagnacavallo la capitale italiana del mattoncino – sottolineano Rossi Palleri e Laura Montevecchi, anima e promotori dell’evento -. I tanti espositori e appassionati che abbiamo contattato hanno tutti aderito con entusiasmo al nostro progetto a testimonianza che si tratterà di un appuntamento unico a livello nazionale. Non è detto che le “cose” grandi si possono fare solamente nelle grandi città!”.

Non si tratta di una ‘semplice’ esposizione dei mattoncini più famosi al Mondo, i Lego, ma di un vero e proprio festival che per tre giorni animerà l’intera cittadina in provincia di Ravenna, a pochi chilometri dalla rinomata Riviera romagnola e dalle verdi colline di Faenza. Saranno 4, infatti, le location all’interno del caratteristico centro storico di Bagnacavallo che ospiteranno l’evento: l’imponente ex convento di San Francesco, il suggestivo ex mercato coperto (che sarà riaperto proprio per l’occasione), la chiesa del Suffragio e l’ex circolo Piergiorgio Frassati.

Oltre alla City, saranno in mostra decine di opere e diorami delle serie Star Wars, Technic, Castle e i pezzi unici dei Moc (My Own Creation, creazioni di mattoncini progettate e costruite senza l’ausilio di istruzioni) e altro ancora. Ci sarà anche un’ampia zona ricreativa per bambini con mattoncini di ogni genere.

A completamento della parte strettamente dedicata ai mattoncini, la centrale piazza della Libertà ospiterà (sabato e domenica dalle 15 alle 20) anche una serie di attività collaterali e d’intrattenimento, fra le quali le dimostrazioni di alcuni sport grazie alla collaborazione di: Fulgur pallavolo Bagnacavallo, Bagnacavallo Calcio, Tennis Bagnacavallo, Godo. Ci sarà, inoltre, la spettacolare esibizione di football freestyle acrobatico il campione italiano Gunther Celli.

La ‘Città dei mattoncini‘ gode del patrocinio del comune e dalla Pro Loco di Bagnacavallo.

Orari di apertura e di visita delle esposizioni: venerdì dalle 15.30 alle 21.30; sabato dalle 10 alle 22; domenica dalle 10 alle 20. Ingresso: biglietto euro 10; bambini fino a 11 anni gratuito.

Per informazioni: cell. 347 4847430 email cittadeimattoncini@gmail.com

