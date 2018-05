Santarcangelo d/R. Trenta candeline per ‘Balconi fioriti’. Torna la festa dedicata ai fiori e al verde.

Balconi fioriti_2016

SANTARCANGELO d/. Balconi fioriti compie trent’anni. L’edizione 2018 in programma sabato 19 e domenica 20 maggio sarà quindi l’occasione per festeggiare l’ormai consolidata manifestazione della primavera santarcangiolese, che nacque nel 1989 dall’idea dell’associazione Noi della Rocca e che quest’anno raggiunge appunto un traguardo speciale. Nel corso del tempo, da semplice e suggestiva mostra di fiori si è infatti trasformata in una festa dedicata al giardino, agli orti, alla natura e più in generale al benessere fisico e mentale.

La manifestazione dell’amministrazione comunale proporrà alcune iniziative speciali, tra cui la mostra fotografica dedicata ai trent’anni sotto i portici del municipio e il Gran galà di Balconi fioriti in programma venerdì 18 maggio alle ore 21 nel piazzale dei Cappuccini. A Santarcangelo, per due giorni, tutto parlerà come da tradizione il linguaggio dei fiori: vie, piazze, balconi, incontri e concerti. Inoltre quest’anno la manifestazione è stata promossa a mostra-mercato e presenterà molte conferme e diverse novità, tutte da scoprire. Al programma di Balconi fioriti partecipano anche istituzioni, associazioni, imprese e singoli cittadini.

I FIORI DELLA PACE

Giovedì 17 maggio, alle ore 21, alla biblioteca Baldini, Balconi fioriti si apre con la serata dedicata a I fiori della Pace. Da sempre, i fiori per la loro bellezza hanno assunto significati simbolici attribuiti da uomini e popoli. Nel centenario della Grande Guerra si parlerà dei fiori che, nella storia, hanno simboleggiato la pace: prima di tutto il papavero che nel mondo anglosassone simboleggia la fine del conflitto.

Ma non c’è solo quel fiore, rosso e selvatico, a raccontare la pace e la libertà, ma anche altri che sono entrati nei miti, nei racconti e nelle canzoni. Per I fiori della Pace, il cantastorie Alessio Lega proporrà canti pacifisti e di libertà. Sarà inoltre presente una classe della scuola media ‘Franchini‘ che concluderà un laboratorio di canto popolare: letture, poesie, canti, racconti per ricordare che i fiori sono parte della storia degli uomini.

La serata è ideata ed organizzata dall’ANPI e da Blu Nautilus. Ingresso gratuito.

VERDI INCONTRI

Piazza Ganganelli – Spazio Eventi

Balconi fioriti torna a proporre una serie di incontri, brevi e interessanti, dedicati agli appassionati dei temi propri della manifestazione: piante e fiori, orti ed erbe.

Per una cultura del verde e della natura aggiornata, consapevole ma non scolastica.

Sabato 19 maggio

Ore 15,30 – I segreti dal Melograno. L’agricoltore Emilio Podeschi racconta tutto quello che serve per piantare e far crescere la pianta del melograno. Le virtù e le proprietà di un frutto che ha percorso la storia e la geografia delle aree e dei popoli del Mediterraneo.

Ore 16,30 – Erbario urbano. Il biologo Fabio Fiori, esperto di mare e di terra, propone di dar vita a un ‘erbario urbano’ come luogo di selvatichezza, un florilegio di erbacce che si scoprono erbette, da raccogliere, cucinare, assaggiare. Un erbario urbano sarebbe uno spazio di convivialità e condivisione di saperi e sapori, seguendo i cicli della natura.

Ore 17,30 – L’Orto in barattolo. Lo chef Marco Rossi insegna le nozioni base per produrre confetture e conserve in casa, utilizzando i prodotti del proprio orto o frutteto. Come conservare in sicurezza igienica i gusti di frutta e verdura. Conservare i sapori nel tempo, oltre le stagioni, è un sogno coltivato dagli uomini per secoli ed avveratosi anche grazie alla scienza ed alla tecnologia.

Domenica 20 maggio

Ore 15,30 – L’arte del Bonsai. Remo Cavalli del Romagna Bonsai Club spiega come coltivare un bonsai. Quali specie scegliere, quali cure avere per poter ottenere risultai interessanti. È un arte che può diventare una passione che fa bene alla mente e allo spirito. Proprio come pensano i maestri del pensiero orientale.

Ore 16,15 – Rose da vaso, Rose da terrazzo. Il vivaio Vittori di Forlimpopoli è un’eccellenza nel campo delle rose. Sono presenti da anni a Balconi Fioriti e hanno contribuito, con altri vivai specializzati, a dare alla manifestazione un’identità legata alle rose. In questo incontro, Maria Vittori illustra come scegliere le rose adatte alla vita in vaso e ai terrazzi, come curarle e come farle diventare una dolce compagnia per gli amanti. Dei fiori e non solo.

Ore 17 – La canapa. Luca Berardi, presente ai Balconi fioriti con uno stand dedicato, racconta in breve il mondo della canapa e dei canapisti. Propone la diffusione di una cultura sana della canapa, delle sue proprietà nutraceutiche e dei nuovi usi e consumi nel campo agroalimentare, cosmetico e persino della stampa 3D. Un’opportunità per riscoprire le virtù di una pianta molto apprezzata dai nostri nonni, caduta nell’oblio per molti anni, e che oggi si gode una seconda vita.

Ore 17,45 – Un mazzo di fiori. Mario Gobbi è stato il decano dei fioristi di Santarcangelo. Ora è in pensione ma resta un importante maestro fioraio, capace di comunicare la sua esperienza e abilità nell’accostare i fiori per creare un mazzo di fiori. La sua sarà una lezione con dimostrazioni pratiche, utilizzando anche fiori cosiddetti ‘poveri’, ma ricchi di colori, forme e profumi capaci di vivacizzare e rallegrare le nostre case.

Altre Dimostrazioni

Sabato 19, ore 9/18. Giochi di una volta e intrecci. Emilio Podeschi, della Fattoria didattica Il giuggiolo, mostra come si fanno e come si usano i giochi con cui i bambini di una volta si divertivano in campagna. In alternanza: dimostrazione di intreccio di vimini per fare cesti. Il tutto con materiali offerti dalla natura, sapientemente trattati. Nei pressi dello spazio eventi.

Domenica 20, ore 11. Stampa su tessuto con i fiori. Michela Pasini di Rosso di Robbia Colori naturali espone in piazza Ganganelli, vicino al Monumento. Nel suo stand propone una dimostrazione di stampa su tessuto con i fiori (tecnica eco-printing). Viene illustrata una tecnica particolare con la quale si possono ottenere stampe a contatto su tessuto direttamente con il fiore: il momento più emozionante del procedimento è l’apertura dei tessuti con il disvelamento della stampa.

LA PIAZZA DEL BENESSERE

Piazza Marconi. La piazza del Benessere è un luogo di incontro dove professionisti del settore olistico e commercianti di prodotti del benessere danno appuntamento al grande pubblico per informare e proporre selezionati prodotti naturali e servizi alla persona. Le ore pomeridiane saranno animate da esibizioni, dimostrazioni e lezioni aperte di discipline orientali. Merceologie: cosmesi naturale, abbigliamento eco-sostenibile, bigiotteria con cristalloterapia, alimentazione biologica, operatori olistici, massaggi, consulenze benessere, riflessologi, prodotti per il benessere della casa, spezie, the e tisane.

Sabato 19 maggio, ore 16: Karate Shotokan tradizionale. Dimostrazione con m° Denis Pironi e la sua Scuola di Santarcangelo; ore 17: Yoga della risata. Lezione aperta di Raffaella Pozzi; ore 18: Aikido (arte marziale giapponese). Dimostrazione con: Roberto Foglietta 6° Dan Shihan, Renbukai Pesaro-Rimini, Simona Campagna 5° Dan, Hayashi Novafeltria-Villa Verucchio, Filippo Sarti 3° Dan, Fudoshin Santarcangelo; ore 19: Capoeira. Esibizione a cura di Soluna Rimini per FLUXO

Domenica 20 maggio, ore 15: Danza espressiva araba, esibizione dell’Ensemble Natyangeli; ore 16: Yoga della risata, lezione aperta con Gilberto Tosoni; ore 17: Tribal Bellydance, A-nura stile tribale. Compagnia di danza Tribal Bellydance diretta da Ariel Giulia; ore 18: Movimento consapevole e Do-in. Con Maurizio Cioria, ASD Il Giardino Interiore

FLUXO

Il Benessere è anche movimento. E questo è l’obiettivo di Fluxo: un progetto ideato e curato da Andrea Lombardi, gestito dall’ASD Santarcangelo Basket. Fluxo sarà presente al parco Campo della Fiera, con le sue attività in occasione della manifestazione Balconi Fioriti. Sabato 19 maggio, ore 17,30: Functional-Movement. In contemporanea: Capoeira Ragazzi; ore 18,30: Power Yoga; ore 19: spettacolo di Capoeira con il gruppo Soluna Capoeira Rimini nell’area esibizioni in piazza Marconi

APERY FLOWERS

Alcuni dei migliori bar del centro propongono Apery Flowers: degustazioni di aperitivi e drink con i fiori. L’appuntamento è nei singoli locali, sabato 19 maggio dalle ore 18,30. Qualcuno prolungherà l’iniziativa anche domenica. Ecco i bar e le loro proposte: Borgo Est: Flora Botanica; Centrale: Rose Spring-stin; Clementino: Flower Garden; Commercio: Alexandra; Del Portico: Spritz Floreali e non solo; Donminzoni 54: Blossom; Recover 82: Spring in the glass; Zafferano: Mojito Florito.

CANAPA E PEPERONCINO

La canapa ha una lunga tradizione a Santarcangelo. Veniva coltivata nelle campagne e venduta nella zona dei Portici Torlonia, ora piazza Marini. Da qualche anno è ritornata in auge per diversi usi: per i tessuti, l’alimentazione, la cosmesi naturale, in campo terapeutico e persino per la bioedilizia. Per conoscere tutto sulla canapa, rivolgetevi ai produttori presenti in via Don Minzoni. Saranno presenti anche due stand dedicati al peperoncino. Per conoscere la canapa e i suoi usi è in programma un incontro nello spazio eventi in piazza Ganganelli, domenica 20 al pomeriggio.

IN BIBLIOTECA

Dal 7 al 20 maggio (lunedì, martedì e giovedì dalle 13 alle 19; mercoledì, venerdì e sabato dalle 8,30 alle 19; giovedì anche 21-23; domenica 20 maggio dalle 9,30 alle 12). Le carte dei maestri musicisti santarcangiolesi Giulio Faini e Serino Giorgetti: esposizione di una scelta di carte e spartiti conservate nei fondi documentari dei due musicisti santarcangiolesi Giulio Faini (1874-1935) e Serino Giorgetti (1911-1994), nonché immagini e strumenti musicali d’epoca. L’evento è organizzato dalla biblioteca “A. Baldini”, in collaborazione con la scuola comunale di musica “G. Faini” e con l’Istituto Musei Comunali.

Sabato 19 maggio

Per la rassegna regionale Dove Abitano le Parole 2018: “Il nome di Santarcangelo parla fortemente al mio cuore”, le Carte di Antonio Baldini nella Biblioteca a lui intitolata. Ore 17 – Visita guidata al Fondo Archivistico Antonio Baldini. A cura di Lisetta Bernardi; ore 17,30: La stazione di Belacqua… Michelaccio… Campacavallo. Lettura scenica, in musica, liberamente tratta da “Italia di Bonincontro” di A. Baldini. A cura della Filodrammatica Lele Marini, ideazione e regia di Liana Mussoni.

Domenica 20 maggio ore 9,30/12 – Apertura straordinaria domenicale. Ore 10 – Storia di una bambina. Lettura scenica con frammenti da Giambattista Basile, Italo Calvino e Fratelli Grimm. Rivolto ai bimbi e bimbe a partire dai 6 anni e agli adulti che li accompagnano, a cura della compagnia Teatro Patalò. Ingresso gratuito.

I 10 ANNI DEL MUSEO DEL BOTTONE

Lungo il suggestivo percorso di via della Costa, che porta a piazza Monache si incontrano diversi musei da visitare: quello dedicato a Tonino Guerra, il Musas, il Museo della Radio. Tra questi c’è il piccolo Museo del Bottone, conosciuto ormai in tutto il mondo, che festeggia il 10° compleanno. Per i Balconi Fioriti l’Associazione La Scatola dei Bottoni propone due iniziative: 19 e 20 maggio – Profumo dell’arte: lungo la scalinata si incontrano pittori, poesie, sculture che accompagneranno i visitatori nella salita al centro storico alto di Santarcangelo, ricco di storia, arte e punti panoramici.

20 maggio, ore 16 – Amore e disamore: un gruppo di donne, informale ma affiatato, si riunisce per questa occasione dandosi come nome “Le ragazze del Parco dei 100 metri”. Leggeranno brani di autori diversi sull’eterno tema dell’amore. Sono previste apparizioni a sorpresa di alcuni personaggi della Filodrammatica Lele Marini.

VISITE ALLE GROTTE

Le grotte di Santarcangelo sono un monumento sotterraneo ricco di storie e suggestioni. La Pro Loco di Santarcangelo organizza delle visite guidate tutti i giorni e anche per Balconi Fioriti. Le partenze sono programmate a orari fissi. Al mattino: ore 10,15 – 11 – 11,45. Al pomeriggio: 15,30 – 16,30 – 17,30. Si parte dall’Ufficio IAT – Pro Loco: le visite, della durata di 30/40 minuti, costano 3 euro a persona e 2,50 euro i ridotti. Si consiglia la prenotazione: tel. 0541/624270.

NOTTE AL MUSEO

Musas, Museo storico archeologico (via della Costa, 26 – tel. 0541/625212). Orari d’apertura del Museo

Sabato 19 maggio: 10,30/13 – 16/24 (in occasione della Notte dei Musei 2018)

Domenica 20 maggio, 15,30/20: in occasione di Balconi Fioriti e della Notte dei Musei, al Musas – sabato 19 maggio – si svolgerà l’iniziativa dedicata alle famiglie: UNDERGROUND / La vita sottoterra. Visita al museo e laboratorio di giardinaggio creativo: decorazione di un vasetto per poi piantare un seme di fiore.

Si seguono le orme della mostra Unearth / Portare alla luce: con le seguenti modalità: due visite con partenza alle ore 18,30 e alle ore 20,30 e laboratorio conclusivo; il laboratorio potrà essere svolto anche senza partecipare alla visita, tra le 18,30 e le 21,30. Ingresso gratuito. Iniziativa del Pam Club (pamclub@museisantarcangelo.it - tel. 0541/624703)

ORTI APERTI AL CONVENTO – V EDIZIONE

Benarrivati nell’orto, nella grotta e nella scuola del Convento: apertura straordinaria dell’orto e della grotta del convento di SS. Caterina e Barbara, in occasione della Giornata nazionale del bene comune 2018 di Italia nostra.

Convento di SS Caterina e Barbara – piazza Monache, accesso da Porta Cervese: domenica 13 maggio: anteprima, “Di cella in cella”, passeggiata tra le celle devozionali del paese vecchio. Domenica 20 maggio: apertura straordinaria, visite dell’orto e della grotta del convento (su prenotazione).

Ore 5, orto del Convento: in ascolto di uccelli e violino; ore 16,30 orto del Convento: caccia al tesoro botanica (per bambini). Info e prenotazioni: 333/9705367 – Facebook ‘Il lavoriero dei conventi’. Orti aperti di maggio è un’iniziativa sostenuta da AMoDo, l’associazione per la Mobilità dolce. In occasione della Primavera della mobilità dolce un trekking urbano per giovani futuri cittadini. Camminare negli orti è anche educare alla cittadinanza attiva.

Ti potrebbe interessare anche...