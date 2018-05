Forlì. Inaugurata la 1° edizione di Hobby & Model Show. Modellismo di terra, di aria o di mare.

1 bis

FORLI’. Hobby & Model Show, un full immersion nel mondo del modellismo statico e dinamico; per terra, aria o mare è stata inaugurata ufficialmente . A tagliare il nastro il sindaco del comune di Forlì, Davide Drei assieme a Gian Luca Bagnara, presidente Fiera di Forlì Spa, alla presenza di un vasto pubblico che già dalle prime ore della mattina ha gremito i padiglioni della Fiera di Forlì.

Nella prima giornata i visitatori hanno potuto ammirare ogni sfaccettatura dell’hobby legata a soldatini, carri armati, treni, navi, auto e aerei in miniatura, attraverso esposizioni di associazioni e privati ed un’area commerciale con operatori del settore.

Migliaia i visitatori che hanno potuto ammirare, nei 20.000 mq di esposizione, modelli di aerei ed elicotteri, automodelli rally, trucks, mezzi movimento terra e carri armati che sono stati protagonisti di gare, spettacoli e competizioni; inoltre la sezione Mini4WD, ha dato spazio alle velocissime auto in scala 1/32 con gare, dimostrazioni e prove anche per tutti. Diorami e modellini ferroviari costruiti in tutte le principali scale di riproduzione con ambientazioni di periodi storici e luoghi reali ed il modellismo statico con esposizioni tematiche, dimostrazioni di assemblaggio e pittura.

Fiore all’occhiello dell’evento la grande vasca che ha ospitato evoluzioni e spettacoli di modelli navali con battaglia di galeoni e sottomarini, grandi navi passeggeri e la flotta ITALERI.

Nell’area giochi i visitatori si sono potuti dilettare con i war games fantasy e storico e con il settore Gundam, mentre i più piccini si sono divertiti a costruire modellini con i celebri dadi, viti e barrette di metallo in un’intera area gioco dedicata alla ‘Meccano’.

Informazioni sugli orari e biglietti

Orario: Orario 9.30-19.30

Tariffe ingresso

Intero € 8.00

Ridotto invalidi e militari € 6.00

Ridotto con coupon € 6,00

Ridotto ragazzi dai 9 ai 14 anni € 5,00

Gratuito per bambini 0-8 anni

(Dalle 17.30 alle 19.30 ingresso ridotto a € 4.00)

Coupon riduzione e prevendita biglietti sul sito www.hobbymodelshow.it

(*) PREVENDITA FINO ALLE ORE 24.00 DEL GIORNO PRIMA

INFO: +39 0543 1991928 – info@hobbymodelshow.it

DOVE: Quartiere fieristico di Forlì – Via Punta di Ferro, 2

Programma degli eventi per la giornata di domenica 13 maggio

AUTOMODELLISMO

Area truck e movimento terra

ore 11:00 – 12:00 e 14:00 – 16:00 Tutti i visitatori potranno cimentarsi alla guida di un camion radiocomandato appositamente messo a disposizione. Per i più piccoli, al termine della prova, verrà rilasciata la patente di guida del camionista R.C.

ore 16:30 GARA DI MANOVRA. Al termine avrà luogo la premiazione dei primi TRE classificati.

Per tutta la giornata è stato possibile incontrare uno dei nostri camion RC, accompagnato dal suo autista, in trasferta nei vari padiglioni della fiera

Area rally e buggy

fino alle ore 10.00 prove libere, poi gara rally e buggy dove si sono effettuate, in base alla partecipazione dei modelli in pista, 6 turni da 5 minuti, poi classifica finale dei migliori 15 giri.

NAVIMODELLISMO – ATTIVITA’ IN VASCA

9.30 – 10.30 Navigazione libera

10.30 – 11.00 Scuola navigazione gratuita per ragazzi con rilascio del diploma ‘Capitano di lungo corso’

11.00 – 11.30 Esibizioni grandi modelli di oltre 3 metri (Bismarck-Lucina-Normandie ecc.)

11.30 – 11.45 Battaglia dei Galeoni

11.45 – 12.30 Lotta ITALERI e a seguire Sottomarini e Evoluzioni con manovre naviglio militare e civile

12.30 – 15.00 Navigazione libera

15.00 – 15.30 Scuola navigazione gratuita per ragazzi con rilascio del diploma ‘Capitano di lungo corso’

15.00 – 16.00 Esibizioni grandi modelli

16.00 – 16.15 Battaglia dei Galeoni

16.15 – 17.30 Flotta ITALERI a seguire Sottomarini e Evoluzioni con manovre naviglio militare e civile

17.30 – 19.30 Navigazione libera

GIOCHI DA TAVOLO WARGAME FANTASY

9.30 – 12.00 Tecniche di montaggio avanzate, come montare un kit per poterlo riverniciare, come montare in maniera veloce ma accurata, quali dettagli controllare ecc

12.00 -14.00 Il Detailing, ossia quali sono i dettagli che si possono aggiungere ai kit, come farli, dove trovare le attrezzature, come costruirsele per risparmiare ecc

14.00 – 16.00 L’autocostruzione, come creare parti di armi o armatura da zero, la progettazione, gli schemi, le regole da seguire

16.00 – 19.30 Spiegazione di ‘LED MOD‘ ossia come illuminare i propri kit, come lavorare con i led, quali usare, dove usarli e altro.

