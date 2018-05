Bellaria Igea Marina. Dal 18 al 21 maggio, oltre 50 blogger per il ‘Blog Meeting’ di Travel 365.

Bellaria 254

BELLARIA IGEA MARINA. Dal 18 al 21 maggio Bellaria Igea Marina sarà terra di conquista dei blogger. Per il secondo anno consecutivo, infatti, avrà luogo il Blog Meeting di Travel365, la community di blogger e influencer italiani, proprio a Bellaria Igea Marina, presso l’Hotel San Salvador. Dopo il successo della prima edizione lo scorso anno, anche nel 2018 oltre 50 blogger e influencer si riuniranno a Bellaria per una tre giorni che vedrà un susseguirsi di iniziative organizzate dal team di Travel365 e dallo stesso Hotel San Salvador.

Tanta formazione, con l’influencer Cristiano Guidetti di Tbnet a guidare la squadra svelando i trucchi per trasformare la propria passione in un vero e proprio lavoro, ma anche tante attività per fare networking, dagli speedy meeting ai travel quiz fino ad una cooking challenge in pieno stile Masterchef.

Sarà un’opportunità unica anche di promozione per il territorio di Bellaria Igea Marina e dintorni: oggi la figura del blogger / influencer assume una rilevanza straordinaria. Sono i nuovi driver della domanda e dell’offerta, sono i nuovi ‘tripadvisor’ di luoghi, mode, consumi. La pubblicità e il destination marketing 3.0 passano per iniziative di questo genere, in cui le nuove figure professionali dei travel blogger vivono direttamente i luoghi per poi raccontarli first hand, fornendo un feedback sincero e raggiungendo un enorme audience attraverso i propri blog e canali social.

COMMENTO. Francesco Mapelli, fondatore e CEO di Travel365: “noi siamo tutti siciliani, eppure anche quest’anno abbiamo deciso di tornare a Bellaria Igea Marina per organizzare il blog meeting. Questo fondamentalmente per 2 ragioni: sicuramente la posizione, che rende molto più comodo ai blogger di tutta Italia raggiungerci; ma soprattutto, l’ospitalità. L’anno scorso a Bellaria e all’Hotel San Salvador abbiamo testato con mano uno dei maggiori esempi di ospitalità mai avuti. Fare azienda vuol dire anche non dare per scontato l’aspetto umano, e tutti i partecipanti si sono sentiti meglio che a casa”.

