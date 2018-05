Rimini. Parcheggi Lungomare, agevolazioni: previsti ticket forfettari per 4 e 10 ore di sosta.

Rimini lungomare download (1)

RIMINI. Un abbonamento ‘business’ rivolto agli operatori turistici che consentirà ai bagnanti e ai clienti di parcheggiare l’auto sul lungomare di Rimini Sud ad un prezzo conveniente, con ticket forfettari che si traducono in tariffe da 70 centesimi a 1 euro all’ora.

Con la stagione 2018 scattano le nuove agevolazioni per la sosta nella zona mare: un progetto sperimentale, approvato oggi pomeriggio dalla Giunta e attivo già dai prossimi giorni, nato con il coinvolgimento diretto degli operatori turistici. Gli operatori infatti attraverso l’app di Easy Park (il gestore del servizio di mobile payment della sosta) potranno infatti acquistare ‘pacchetti di sosta’ a disposizione dei bagnanti e dei clienti per parcheggiare l’auto sul lungomare ad un prezzo forfettario per metà giornata o per la giornata intera.

Nello specifico, un’associazione, una cooperativa o un consorzio potrà acquistare da Easy Park pacchetti di sosta del valore di 5mila e 2 mila euro, da distribuire poi ai singoli operatori associati. Ogni operatore accederà all’App attraverso un codice identificativo (numero telefonico) e potrà attivare ticket di sosta su richiesta dei suoi clienti, caricando il numero di targa.

Le tariffe prevedono per la fascia diurna (dalle 8 alle 23) un prezzo di 7 euro per 10 ore consecutive (70 centesimi all’ora) o 4 euro per 4 ore consecutive (1 euro all’ora). Per la sosta notturna (dalle 23 alle 8) sarà possibile pagare un forfait di 4 euro. Inoltre sempre tramite App sarà possibile pagare una tariffa giornaliera di 5 euro in alcune vie a ridosso della zona porto e cioè nelle vie Gioia, via Ramusio, via Colombo, via Duilio, via Cappellini e nel tratto da via Gioia a via Colombo.

Al cliente non resterà che posizionare il tagliando in modo visibile nell’auto e rimborsare all’operatore il costo della sosta, che eventualmente potrà essere prolungata attraverso l‘App o un ulteriore acquisto.

COMMENTO. “Grazie a questa formula, nata anche con la collaborazione degli operatori, andremo ad incrementare i servizi per i cittadini e i turisti – sottolinea l’assessore alla Mobilità Roberta Frisoni – che avranno la comodità di acquistare la sosta direttamente dal bagnino o dall’esercente, usufruendo di una tariffa molto conveniente per poter parcheggiare sul lungomare anche l’intera giornata. Una opportunità consentita dalle nuove forme di pagamento mobile che vogliamo incentivare e promuovere, nell’ottica di fornire all’utenza un servizio sempre più innovativo ed efficiente”.

