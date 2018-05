Cesena. Primavera al centro, con duelli medievali, giochi d’una volta e ciclopasseggiata lungo il savio.

Cesena parco savio

CESENA. Continuano gli appuntamenti di ‘Cesena centro della primavera’, il programma di iniziative per la valorizzazione del centro storico. Per il pomeriggio di sabato 19 maggio saranno protagonisti i giochi di una volta e duelli medioevali in piazza Almerici, mentre gli amanti della bici potranno partecipare alla ciclopasseggiata alla scoperta del fiume Savio.

A partire dalle 17.00 in piazza Almerici si potrà assistere a combattimenti ed esibizioni di scherma con armi rinascimentali come spada sola, spada e pugnale, spada e rotella, spada e cappa e molte altre ancora. Tra le dimostrazioni proposte, ci saranno duelli ‘allo steccato’ in singolar tenzone tra gli iscritti all’Associazione, commentati dagli istruttori di sala d’arme A. Marozzo per comprendere le dinamiche del combattimento. Utilizzando protezioni appropriate, anche il pubblico interessato potrà provare le armi sotto la supervisione degli istruttori.

A curare l’iniziativa le associazioni Aquilone di Iqbal e sala d’arme Achille Marozzo, che già da venti anni si Cesena, prioccupa dello studio e dell’applicazione delle antiche tecniche di combattimento all’arma bianca, nello stesso modo in cui sono state tramandate dai maestri italiani nei trattati (www.achillemarozzo.it).

I GIOCHI DI UNA VOLTA. Aquilone di Iqbal proporrà i ‘Giochi di una volta’ in cui i bambini, accompagnati dagli animatori, riscopriranno alcuni giochi da tavolo, per l’occasione proposti in formato gigante. Saranno allestite tre postazioni con il gioco della Dama, del Tetris e degli Shangai e per giocare i ragazzi dovranno sfruttare strategia, spirito di osservazione e concentrazione. In piazza sarà presente anche una postazione per il tiro al bersaglio, dove grandi e piccini dimostreranno chi ha la mira migliore.

Prenderà il via alle 17.00 dal parcheggio del Carisport (piazzale Dario Ambrosini) la ciclopasseggiata ‘Giù dal fiume‘, un itinerario escursionistico alla scoperta del corridoio naturale del fiume Savio, habitat di tante specie animali che sempre più spesso si spingono alle porte della città. Pedalando lungo la pista ciclabile del fiume Savio e accompagnati da una guida ambientale escursionistica, i partecipanti andranno alla scoperta della natura che vive a due passi da casa. La passeggiata, della durata di circa 2 ore, avrà una lunghezza di 15 km e si concluderà intorno alle 19.00 al parcheggio del Carisport.

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria allo 0547.35632 Ufficio del Turismo di Cesena. I partecipanti dovranno venire muniti della propria bicicletta e di un lucchetto, in caso di pioggia l’evento sarà annullato. Informazioni: www.madeincesena.it/event/ciclopasseggiate/

