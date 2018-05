Forlì. Il Comune mette in vendita due immobili. I documenti richiesti disponibili sul sito dell’Ente.

Municipio di Forlì

FORLI’. Il comune di Forlì rende noto che effettuerà un esperimento d’asta pubblica per la vendita dei seguenti immobili di proprietà comunale, presso il Municipio, in piazza Saffi n. 8, Forlì, nella giornata di giovedì 28 giugno 2018.

Alle ore 9,30 si svolgerà l’asta per immobile a destinazione residenziale, sito in Forlì, in via Sant’Antonio Vecchio n.3, identificato al N.C.E.U. del comune di Forlì n.181 con la particella 62, sub.9 (cat. A/4 classe 5) avente classe Energetica ‘G’ e indice di prestazione energetica EP tot 396,21 e sub. 6 (cat. C/6 classe 5), in fase di aggiornamento catastale. Il prezzo base di gara è fissato in Euro 85.000,00 (Euro ottantacinquemila/00) a corpo, al netto degli oneri fiscali.

A seguire, alle ore 11,30 si svolgerà l’asta per immobile a destinazione residenziale, sito in Forlì, in via Luffo Numai n.16A e 18, identificato al N.C.E.U. del comune di Forlì al Foglio n.181 con la particella 62, sub. 7 (cat. A/4 classe 5) avente classe Energetica ‘G’ e indice di prestazione energetica EP tot 303,70, sub. 8 (cat. A/2 classe 2) avente classe Energetica ‘F’ e indice di prestazione energetica EP tot 234,34 e sub. 5 (cat. C/6 classe 5), in fase di aggiornamento catastale. Il prezzo base di gara è fissato in Euro 250.000,00 (Euro duecentocinquantamila/00) a corpo, al netto degli oneri fiscali.

La documentazione relativa al bando è disponibile sul sito del comune di Forlì, www.comune.forli.fc.it alla sezione Bandi, Avvisi, Gare, Concorsi sotto la voce Operazioni Immobiliari, oppure presso il comune di Forlì – Servizio Contrattualistica, Gestione del patrimonio e legale – Unità Programmazione patrimoniale, in piazza Saffi n.8, nei giorni e orari d’ufficio.

Per informazioni sulla procedura e informazioni tecniche rivolgersi all’arch. Simona Scattolin, tel. 0543.712486 o inviare una mail a: simona.scattolin@comune.forli.fc.it .

