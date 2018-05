Gatteo Mare. Parte il Gatteo Mare Summer Village con un ricco calendario. Si chiude l’8 settembre.

Ora, il catalano che rimbalza come una biglia di gomma sulle piste, è in vetta al Mondiale MotoGp con un divario che si fa preoccupante, almeno per il Dovi, che di punti ( a questo punto) ne ha da scalare parecchi ( una cinquantina). Praticamente in fase di conservazione sta invece il maestro di Tavullia, che con quel ferrovecchio di Yamaha che si ritrova poco o nulla può ( e potrà) fare. Giro ormai a due: Yates o Demouline. Decide la crono? Intanto il vecchio appuntamento sulle strade d'Italia resta uno spettacolo inimitabile. Unico sul Pianeta. Facciamolo sapere anche ai Sagan&Soci che se ne sono andati in California, a' pestar pedali' su strade infinite e solitarie, e dove manco un cane appare a creare brividi. Nadal s'è aggiudicato gli Internazionali d'Italia. Una volta di più. Con questa vittoria ha superato Federer, tornando in vetta al ranking mondiale. Da applauso il commento finale: 'Ci tanto tenevo a vincere. Più a vincere che al ranking mondiale. Perchè questo è uno dei più bei tornei al Mondo'. Grazie Rafa, anche se ci hai tolto dalla gara il nostro Fogna. Genio incompreso in un tennis tanto programmato e troppo perfetto per farglielo accettare. Chiude la Serie A.