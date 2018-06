Bellaria Igea Marina. Tutto pronto per il Dodi day. Omaggio ai 50 anni di vita artistica di Dodi Battaglia.

DODI DAY

BELLARIA IGEA MARINA. Stefano D’Orazio, Marco Masini, Gigi D’Alessio, Mario Biondi, Luca Carboni, Enrico Ruggeri, Mietta, Silvia Mezzanotte, Maurizio Solieri, Fio Zanotti e, sorpresa degli ultimi giorni, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, i due tenori ed il baritono meglio noti come Il volo: questi i volti già confermati che arricchiranno il grande evento dal titolo ‘Dodi Day – 50 anni in musica‘, in programma venerdì 1^ giugno sul porto canale (lato Igea Marina) a partire dalle 21.00 circa.

Un concerto completamente gratuito per il pubblico, con cui Dodi Battaglia, proprio nel giorno del suo 67^ compleanno, festeggerà le sue ‘nozze d’oro‘ con l’arte musicale. Bellaria Igea Marina, legata all’infanzia del musicista, sarà teatro di un evento che Dodi Battaglia ha inteso vivere e condividere proprio come una grande festa di piazza, celebrando mezzo secolo di carriera costellato di grandi successi, a partire da quelli raggiunti in qualità di chitarrista dei Pooh, gruppo di cui ha fatto parte dal 1968 fino all’ultimo grande concerto di Bologna del 30 dicembre 2016.

Cinquant’anni durante i quali non sono mancati per Dodi attestati di stima di ogni tipo, sia popolari che istituzionali, dal titolo di miglior chitarrista d’Europa nel 1981 e nel 1986, a quello di miglior chitarrista Italiano nel 1987 e nel 1988, fino alla ‘DodiCaster’, una chitarra che la Fender ha costruito appositamente per lui nel 1997. Tantissime le collaborazioni con artisti italiani ed internazionali, come Vasco Rossi (di Dodi Battaglia la chitarra nei brani ‘Una canzone per te‘, ‘Va bene va bene‘ e ‘Toffee’), Al Di Meola, Tommy Emmanuel, Gino Paoli, Enrico Ruggeri, Raf, Gianluca Grignani, Mia Martini, Giorgio Faletti, Alice e Massimo Ranieri.

Ti potrebbe interessare anche...