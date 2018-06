Cervia Milano Marittima. SaccoLibero: l’installazione artistico-ambientale di Antonella De Nisco.

E comunque ( da noi) il parto è compiuto. Infatti ( salvo colpi di scena ) dopo lunga attesa, possiamo annunciare che il governo carioca è in pista di lancio. Resta qualche formalità ( in primis ringraziare il buon Cottarelli per il disturbo a lui recato), dopodichè, si potrà annunciare la lista dei ministri. Composta ( sempre salvo colpi di scena) dal prof Conte, con Salvini ( Lega, ministro Interni) e Di Maio ( M5S, ministro Lavoro e Sviluppo economico) vice premier; al ministero dell'Economia non va Savona ma Tria, con il primo dirottato agli Affari esteri. Cosa ci sia di nuovo rispetto alla 'sparata' di domenica scorsa sarà oggetto d'indagine. Per quel che ci riguarda poco o nulla, se non a ribadire il concetto ormai sempre più evidente che più che ad uscire dall'euro qui si cercherà di dare una spallata ad una leggiadra Europa a conduzione alemanna che tutto ha fatto in questi ultimi anni che essere leggiadra. Separando più che unendo. Speriamo, una volta tanto, che anche in Oltralpe ci sia qualcuno che di questo ( ed altro) cominci a farsene ( finalmente) una ragione. La Festa del 2 Giugno ora potrà vedere 'normalizzata' la ( contagiosa?) situazione italiana. Primo impegno di Conte il G7 della settimana prossima. Speriamo solo che mostri da subito l'abitudine a lasciare il cappello nella apposita cappelliera.