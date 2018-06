Milano Marittima. Oltre duemila di corsa fra spiaggia, pineta e centro storico. Per la 7ª ‘Running In’.

Running Milano Marittima

MILANO MARITTIMA. Cresce l’attesa in vista della settima edizione di ‘Running In’, l’evento podistico in programma a Milano Marittima, domenica 10 giugno, per una giornata fra sport, turismo ed ambiente. Sono attesi circa 2000 partecipanti. Tre le distanze previste: 21 km, 10.1 km (competitivi e non competitivi) e 6.6 km (non competitiva).

I percorsi si svilupperanno sulla sabbia del litorale adriatico, nella pineta e lungo le eleganti vie della cittadina turistica. Partenza (alle 8,30) e arrivo saranno posti presso la rotonda I Maggio, nel cuore di Milano Marittima, dove verrà creato il Villaggio sportivo, fulcro delle attività collaterali e degli spazi dedicati ai brand partner.

Ci si può ancora iscrivere con carta di credito sul sito www.runningin.info sezione ‘iscrizioni’, oppure al link www.endu.net/it/events/running-in-milano-marittima/entry seguendo le procedure indicate sul sito. Nel pacco gara distribuito a tutti gli iscritti ci saranno la t-shirt ‘Crazy About Running In’ di Shoeshine, lo zainetto Italiana assicurazioni, succhi Yoga e Valfrutta e un buono per una Birra Forst. Per i competitivi, a grande richiesta, quest’anno ci sarà una medaglia all’arrivo.

Sabato 9 giugno in orari di negozio è prevista la consegna dei pacchi gara e dei pettorali (competitivi e non) presso la boutique Sessantallora, in rotonda Cadorna 9. Dalle 18 fino alla mezzanotte, la rotonda I Maggio sarà animata dagli stand dei partner nell’Area Village, con vendite, musica ed attività promozionali. Domenica 10 giugno si inizierà all’alba – ore 6 – con una novità di quest’anno: lo Yoga Class nella spiaggia libera di Milano Marittima.

Un momento speciale, dedicato a tutti gli iscritti, che potranno prepararsi in un’atmosfera unica. Alle 7 sarà aperto il Village presso la rotonda I Maggio e nel negozio Sessantallora si potranno ancora ritirare i pacchi gara ed i pettorali, Alle 8,30 la partenza della gara podistica. Alle 9 l’apertura di Running In 4kids e Pompieropoli, iniziative ludiche pensate per i bambini.

I partner della ‘Running In’

Italiana assicurazioni, Yoga, Valfrutta, ShoeShine, Radio Bruno, Birra Forst, Dolomia, The Tailor, Select Hotel, Running Magazine, Roar, Sessantallora, Dynamo Camp, Anch’io Onlus, Bimbolandia, Confesercenti Cervia, Gran Frutta Zani, Picchetti Fustelle Named Sport e il Comune di Cervia. Partner tecnico è il marchio Hoka One One, che produce scarpe da running e da trail di grande qualità.

Contatti

‘Running In‘ è organizzata e prodotta da Free Event

Info ed iscrizioni www.runningin.info

Email: info@runningin.info

Milano Marittima, località balneare nel comune di Cervia, è il cuore della riviera romagnola glamour e mondana. Piazzale I Maggio è il centro, dal quale si snodano il lungomare e la zona pedonale, ricca di negozi, locali pubblici, ristoranti, pub e discoteche. La spiaggia è curatissima. E la millenaria pineta è non solo un polmone verde, ma anche un patrimonio di notevole interesse naturalistico e una meta d’eccellenza del turismo ambientale. La fitta rete di sentieri si distende in un ambiente incontaminato, fra pini domestici e marittimi, querce, roveri, lecci, frassini, pioppi ed olmi.

