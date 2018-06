Rimini. Anche il fondatore Tony Wheeler alla festa del viaggio ‘Lonely Planet UlisseFest’.

SAMSUNG CSC

RIMINI. Paolo Giordano, Niccolò Ammaniti, Paolo Di Paolo Ilija Trojanow, Gian Luca Favetto, Lara Gilmore, Boban Marković Orkestar,Costantino D’Orazio, questi solo alcuni dei tanti i grandi nomi che daranno lustro e prestigio alla seconda giornata del festival. Ospite d’onore Tony Wheeler – il mitico fondatore di Lonely Planet, l’uomo che ha cambiato il modo di viaggiare incontra gli autori italiani delle guide Lonely Planet, che lo intervistano, chiacchierano, gli chiedono tutto quello che avrebbero sempre voluto sapere sul più grande viaggiatore vivente.

I temi principali degli incontri saranno i viaggi in bicicletta, il trekking e il camminare, la fotografia, la scrittura di viaggio e il mestiere dell’autore di guide, i viaggi estremi tra montagne, grotte, mari e ghiacci, il viaggio filosofico e quello umanitario, con le ong impegnate in Africa. Come in ogni viaggio intenso, poi, non mancheranno le pause e i momenti per esplorare i continenti attraverso le suggestioni del grande schermo.

Sabato 9 giugno

ore 10 Cinema Fulgor

Andare per borghi

Andare per borghi. Alla scoperta di luoghi speciali. Viaggio attraverso un patrimonio dal valore inestimabile. Con Costantino D’Orazio (storico dell’arte), Sarah Marder (documentarista) e Andrea Bartoli (fondatore del Farm Cultural Park di Favara). Modera Marco Berchi.

Ore 10 Grand Hotel

Zaino o valigia? Come fare la scelta giusta

Ci aiutano a risolvere questo eterno dilemma del viaggiatore Andrea Mattei, autore de L’arte di fare lo zaino (ediciclo), Denis Falconieri (autore Lonely Planet)e Maurizio Di Maggio (dj e conduttore radiofonico).

Ore 10 Villaggio Kennedy Kake

Radio Capital Live

On Air Giancarlo Cattaneo.

Ore 11 Grand Hotel

Il mondo è un cerchio – Incontro con Lara Gilmore, fondatrice di Food for Soul

A Milano come a Rio de Janeiro, a Londra come a Parigi: i Refettori e i Social Tables dell’associazione no-profit Food for Soul lavorano per dare da mangiare a chi ne ha bisogno e per combattere lo spreco alimentare. Lara Gilmore – fondatrice del progetto assieme allo chef Massimo Bottura – racconta il proprio viaggio per valorizzare il buono e il bello nelle comunità locali del mondo. Modera Luca Iaccarino.

Ore 12 Cinema Fulgor

Dopo la fuga

Racconti, emozioni e pensieri dalla Bulgaria ai Balcani, dalla Germania al Kenya e al Sudafrica. Lo scrittore Ilija Trojanow dialoga con Gian Luca Favetto.

Ore 16 Cinema Fulgor

Nel cuore della terra

Dalle foreste tropicali del Messico e delle Filippine ai principali ghiacciai del mondo, dai remoti tepui dell’Amazzonia alle grotte dell’Uzbekistan e del Myanmar, un grande viaggio nel sottosuolo. Con lo speleologo Antonio De Vivo, il fotografo Natalino Russodell’associazione La Venta e il giornalista Claudio Visentin.

Ore 16 Teatro degli atti

Nella terra dei ghiacci

Dalla Groenlandia all’Alaska, dal Mare di Barents allo stretto di Bering, il racconto di Marzio Mian, giornalista ed esploratore, e di Salvatore Magri, navigatore in partenza per il Passaggio a nord-est. Modera Giovanni Ciullo.

Ore 17 Villaggio Kennedy Kake

Radio Capital Live

On Air Doris Zaccone.

Ore 17 Cinema Fulgor

Rinascere in India

Paolo Di Paolo dialoga con Niccolò Ammaniti, scrittore e regista di ‘The Good Life‘, Erica Barbiani, produttrice del documentario e Stefano Saverioni, direttore della fotografia.

A seguire proiezione di ‘The Good Life’, il racconto della vita di tre italiani, tre hippies partiti per l’India dove hanno trovato il senso della loro esistenza

Ore 18 Cinema Fulgor

In viaggio con la musica

Tra Africa, Asia, Europa e Americhe, dalle migrazioni ancestrali dell’Homo sapiens agli esiti raffinati e impalpabili di Beethoven e Debussy, una ricognizione del rapporto tra umanità, viaggio e note. Personaggi, miti e curiosità di un’avventura lunga secoli. Con i musicologi Giovanni Bietti e Stefano Zenni. Introduce Sergio Bestente.

Ore 19 Palco piazzale Kennedy

Lisbona tra amore e baccalà

La magia di una delle città più amate del mondo risuona nelle pagine dello scrittore Alessio Romano e nella voce della cantante di fado Frida Neri. Modera Luca Iaccarino.

Ore 20 Palco piazzale Kennedy

Breviario mediterraneo night

Protagonista, il mare Mediterraneo. I colori, la storia, le carte nautiche, la pesca: molo per molo, pagina per pagina, un canto d’amore al mondo come acqua. Dello straordinario e inclassificabile “Breviario mediterraneo” di Predrag Matvejević, Paolo Di Paolo propone una lettura-racconto davanti al mare, al tramonto. Sonorizzazione a cura di Tommaso Checchi.

Ore 20 Cinema Fulgor

Tra la Puglia e Macondo. Quando la letteratura è viaggio

Parole, riflessioni e illuminazioni di Paolo Giordano, intorno al mondo e al suo ultimo libro “Divorare il cielo”. Con Luca Iaccarino.

Ore 21 Cinema Fulgor

Tony Wheeler & The Lonely Planet All Stars

Tony Wheeler, l’uomo che ha cambiato il modo di viaggiare incontra gli autori italiani delle guide Lonely Planet, che lo intervistano, chiacchierano, gli chiedono tutto quello che avrebbero sempre voluto sapere sul più grande viaggiatore vivente (e che non hanno mai osato chiedere). Tony Wheeler con Giacomo Bassi, Denis Falconieri, Duncan Garwood, Luigi Farrauto e Piero Pasini. Modera Doris Zaccone.

Ore 22.30 Palco piazzale Kennedy

Boban Marković Orkestar in concerto

Festa balcanica a ritmi infuocati per un viaggio sonoro. Sale sul palco Boban Marković, maestro dal carisma leggendario, con la sua travolgente brass band. Scatenati suoni di fanfara annaffiati da robuste dosi di funk per ballare davanti al mare di Rimini. Guardando l’altra sponda dell’Adriatico.

Ore 23.50 Palco piazzale Kennedy

Dj set Slovenia

Suoni e note dalla Slovenia a cura delle DJ Suchi.

Il programma completo è disponibile su ulissefest.it

