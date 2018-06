Ravenna. Nel cuore del Settecento napoletano con lo Stabat Mater, sotto le volte della basilica di San Vitale.

SanVitale1

RAVENNA. Concerto – ma anche evento – unico quello del coro dell’associazione Consorti dipendenti del Ministero degli Affari Esteri, in programma sabato 16 giugno alle 19 presso la basilica di San Vitale.

Questa singolare formazione corale femminile – nata nel 2008 in seno alla Farnesina per volere della sua direttrice Nancy Milesis Romano, musicista nonché lei stessa moglie di ambasciatore italiano – è caratterizzata dal costante avvicendamento delle sue componenti, in ragione degli impegni professionali del personale del MAE. E per i Vespri a San Vitale di Ravenna Festival il coro propone uno sguardo su orizzonti lontani.

Lo Stabat Mater di Girolamo Abos rappresenta infatti una felice incursione nel cuore del Settecento napoletano, attraverso una suggestiva pagina del musicista maltese i cui lavori teatrali viaggiavano da Napoli fino a Londra.

Inoltre il Coro accoglie fra le proprie fila anche cantanti del Kiev Baroque Consort, quasi una piccola delegazione che anticipa il viaggio de Le vie dell’amicizia, che quest’anno raggiungerà la capitale dell’Ucraina. Accompagnerà il coro un ensemble di valenti musicisti coinvolti per l’occasione: Johanna Piszczorowics e Francesca Camagni al violino, Rosita Ippolito alla viola da gamba e Nicola Lamon all’organo.



Nato a Malta nel 1715, ha appena dieci anni quando arriva a Napoli; non tornerà mai più nell’isola natia, ma ad aprirgli le porte saranno il Conservatorio di Sant’Onofrio e maestri quali Francesco Durante e Leonardo Leo. Non si può dire che si tratti di un nome oggi noto al grande pubblico, ma Girolamo Abos, in quello straordinario centro musicale che era Napoli alla metà del Settecento, era uno degli operisti più stimati, oltre che un rinomato insegnante – fra i suoi allievi anche Giovanni Paisiello. I lavori teatrali di Abos si imposero anche al di là del panorama italiano, fino ai palcoscenici londinesi; ma il suo catalogo non si esaurisce con l’opera in musica, come testimoniano i numerosi lavori sacri.

Lo Stabat Mater a tre voci con strumenti fu composto nel 1750 e, pur tradendo l’influenza della vocalità operistica, si distingue per l’eleganza melodica e per la trasparente purezza dell’armonia: in breve, un piccolo tesoro da riscoprire.

Il Coro delle Consorti dei dipendenti del Ministero degli Affari Esteri nasce con l’obiettivo di cimentarsi nel campo della musica antica, rinascimentale e barocca. Si è esibito in prestigiose sale, in Italia e all’Estero, tra cui l’Auditorium parco della Musica di Roma e Villa Madama, e ha collaborato con diverse orchestre.

La fondatrice e direttore musicale è Nancy Milesis Romano, diplomata in pianoforte e canto al Conservatorio Nazionale di Buenos Aires; in Italia ha studiato musica barocca, collaborando con diversi ensemble della capitale. Per ragioni professionali prima e poi al seguito del marito, ha studiato e lavorato anche negli USA, in Messico, Germania, Georgia e Ucraina.



Coro ACDMAE



direttore Nancy Milesis Romano

soprani Dounia Badini, Maria Rosaria Colella, Miriam Luzzi, Valentina Napoli, Christina Pasquino, Maria Irene Robustelli, Rosaria Varriale

mezzosoprani Monica Macchioni, Monica Mitaroronda, Emilce Pieri, Fabiola Pereira Martinez, Maria Gabriela Serpi, Nadezda Valvo, Alessandra Zileri

contralti Francesca Bianchi, Gulzhanat Boni, Anna Visconti, Elsie Cortese, Silvia Messineo, Tiziana Trambajolo

Kiev Baroque Consort Valeriia Khabarova, Anastasiia Khilko, Olena Kumanovska, Tetiana Kumanovska, Iryna Lazebnik, Oksana Rozhanska, Alta Rybak, Nataliia Zhvinkliiene



1 euro il biglietto del concerto (la durata è di circa 40 minuti)

Info e prevendite: tel. 0544 249244 – www.ravennafestival.org

