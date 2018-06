Riccione. Judit dice ‘sì’ tra i delfini della laguna di Oltremare. Una proposta al Family Experience Park.

Proposta Oltremare

RICCIONE. Un anno fa si sono conosciuti e fidanzati sulla Riviera romagnola. Richard non vedeva l’ora di tornare, dopo 12 mesi, nello stesso posto dove è scoccata la scintilla, per chiederle di passare tutta la vita insieme.

Perché non farlo a Oltremare, con gli splendidi delfini della Laguna più grande d’Europa? Con l’aiuto degli amici e dello staff di Oltremare, il 25enne ha chiesto alla sua Judit (classe 1988) di sposarlo, due giorni fa. La coppia è originaria dell’Ungheria ma vive da anni a Chur, in Svizzera.

Una dichiarazione d’amore davanti a oltre 1000 persone: lui, in ginocchio a bordo vasca le ha fatto la fatidica domanda, anello in mano e con in sottofondo la loro canzone d’amore.

Lei, fra le lacrime, i salti della dolcissima Candy e dei suoi amici, gli ha detto ‘sì’. Dopo le foto di rito la coppia è stata accompagnata dallo staff, in un luogo romantico della Dalmazia, per brindare al lieto evento, davanti alla vetrata dei tursiopi che hanno fatto capolino, incuriositi da quello che stava succedendo.

LA STORIA. “Un anno fa ci siamo innamorati proprio qui in Italia, a Rimini - racconta Richard - Cercavo qualcosa di davvero speciale per dichiararmi. Un amico mi ha così suggerito di venire a Oltremare, perché aveva visto la Laguna e i delfini.

Mi ha detto che era un parco bellissimo e aveva ragione. Effettivamente è stato davvero il giorno più bello della nostra vita. Siamo qui in vacanza e il prossimo anno ci sposeremo”.

Judit ancora con le lacrime agli occhi, confida: “Sono felicissima, non me l’aspettavo. Lo ricorderò per tutta la vita”.

La coppia ha già fatto una promessa allo staff di Oltremare: tornare dopo le nozze al parco di Riccione per festeggiare con tutto lo staff, Candy e la grande famiglia di tursiopi.

I festeggiamenti a Oltremare, questa settimana, non finiscono qui. Sabato 17 giugno, alle 15, è in programma il compleanno di Tabo, che compie 25 anni. Nato nel 1993, è figlio di Candy e fratello maggiore di Ulisse. E’ un tursiope sensibile come la sua mamma e ha un bellissimo rapporto con tutti gli addestratori.

Lo staff non vede l’ora di preparagli tante sorprese durante l’appuntamento quotidiano di sabato, Conosci i delfini. Anche il pubblico sarà coinvolto durante la giornata per fare gli auguri al giovane delfino: davanti alla vetrata in Dalmazia si potranno lasciare dediche e disegni, su un maxi librone/album di ricordi.

