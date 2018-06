Ausl Romagna. Tutta nuova la sede della Guardia medica turistica di Misano Adriatico.

Misano Guardia Medica

E’ ‘tutta nuova‘, quest’anno, la sede della ‘Guardia medica turistica’ di Misano Adriatico. Grazie ad una collaborazione tra l’Amministrazione comunale misanese e l’Ausl Romagna, è stato possibile approntare un nuovo ambulatorio con caratteristiche funzionali e d’accoglienza assai migliori rispetto a quelle della precedente sistemazione.

Il Comune ha infatti concesso in comodato gratuito per 15 anni, prorogabili di altri 5, l’immobile sito in via Litoranea Sud 40/F, mentre l’Ausl si è occupata delle spese di messa in pristino degli ambulatori. Il relativo progetto è stato predisposto dall’unità operativa ‘Progettazione e sviluppo edilizio‘: suddivisione del locale (ex negozio) creando un ambulatorio e sala d’attesa, oltre alla realizzazione di un bagno handicap a fianco a quello già esistente. Sempre come da accordo, l’Ausl utilizzerà i locali del primo maggio al 30 settembre di ogni anno mentre per restanti mesi torneranno in possesso del Comune.

Gli orari di apertura al pubblico sono dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19, dal primo giugno al 9 settembre.

Si coglie l’occasione per re-inviare, in allegato, le due locandine in cui sono riportate tutte le sedi e gli orari delle Guardie mediche turistiche istituite sulla riviera riminese, da Bellaria Igea Marina a Cattolica.

Nella foto, interno con uno dei medici e il dottor Angelo Masi, referente del Servizio.

