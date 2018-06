Santarcangelo d/R. Festa europea della musica: concerti, musical e spettacoli ( dal 21 al 23 giugno).

Musica

SANTARCANGELO d/R. Settanta giovani musicisti della banda giovanile ‘John Lennon’ di Mirandola, otto cantanti lirici e un pianista d’oltreoceano aprono le celebrazioni di Santarcangelo per la Festa europea della musica con lo spettacolo ‘Primadonna’ in programma giovedì 21 giugno alle ore 21,15 in piazza Ganganelli.

L’ensemble musicale eseguirà alcuni dei principali brani nei quali si esibiscono le protagoniste delle opere liriche più famose – a questa particolare selezione si deve infatti il titolo dello spettacolo – intervallati e introdotti dall’assessore regionale Patrizio Bianchi, autore del libretto. Il concerto si aprirà con l’Inno alla gioia , la lirica della 9^ sinfonia di Beethoven, inno ufficiale dell’Unione europea.

COMMENTO. “Anche quest’anno, come nel 2017, Santarcangelo ha aderito alla Festa europea della musica, diventando così a tutti gli effetti una delle piazze d’Europa. Il grande concerto in programma giovedì 21 giugno – dichiara l’assessore al Turismo Paola Donini – è un simbolo di inclusione e solidarietà. La scelta di aderire alle iniziative della Festa europea della musica è inoltre la dimostrazione del fatto che questa amministrazione comunale crede all’Unione europea e ai valori dell’integrazione e dell’uguaglianza”.

Gli eventi di ‘Estate viva Santarcangelo’ dedicati alla musica proseguono venerdì 22 giugno allo Sferisterio con il ritorno del ‘Caballero Dancing’: alle ore 21 la filodrammatica Lele Marini propone lo spettacolo dedicato alla prima balera santarcangiolese del dopoguerra e, a seguire, si potrà ballare sulle note del concerto ‘A tutto swing‘ di Santarcangelo Big Band. Nel frattempo, dalle ore 21 le esibizioni di ‘PianoFortissimo’ creeranno suggestive atmosfere per i borghi della città, dove saranno presenti anche le bancarelle con dischi in vinile, cd, strumenti musicali e accessori del ‘Vinyl & Music Market’.

Sabato 23 giugno alle ore 21,15 allo Sferisterio è invece in programma ‘Amici per la musica‘, un evento nato dalla collaborazione tra i maestri della scuola di musica ‘Giulio Faini’ ed Edizioni musicali Casadei Sonora per raccontare le storie del folklore romagnolo dalle melodie del maestro Faini ai ballabili di Secondo Casadei. Ad accompagnare la serata, le incursioni di ballerini vestiti in abiti tradizionali romagnoli.

Oltre a quelle dedicate alla musica, questa settimana sono in programma altre due iniziative del calendario di eventi estivi. Mercoledì 20 giugno alle 21 Pro Loco e compagnia Mons Jovis ripropongono la visita guidata in costume ‘Sigismondo. Lupo di Rimini‘ che nel suo primo appuntamento ha riscosso un notevole successo di pubblico. Per passare una serata tra borgo e grotte, alla scoperta di miti e leggende della Santarcangelo malatestiana è necessario prenotare telefonando al numero 0541/624.270 o recandosi all’ufficio IAT-Pro Loco (adulti: 15 euro, bambini dai 6 ai 14 anni: 5 euro).

Sarà lo sport, infine, a chiudere gli eventi della settimana: domenica 24 giugno alle ore 20,30 presso l’Arena Supercinema, dieci incontri di boxe dilettantistica festeggeranno il 40° anniversario dell’associazione pugilistica ‘Vasco De Paoli’.

Il calendario completo degli eventi di Estate viva Santarcangelo è pubblicato sui siti internet www.santarcangelodiromagna.info e www.comune.santarcangelo.rn.it.

