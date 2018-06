Rimini. Ancor una volta Capitale del gusto. Fra chef, street food gourmet, gelati, artigiani e designer.

Bottura download

RIMINI. Rimini diventa ancora una volta la capitale italiana del gusto con il Circo 8 e 1/2 dei sapori fra showcooking degli chef, street food gourmet, gelati stellati, mercato dei prodotti di contadini, artigiani e designer. Massimo Bottura, lo chef numero 1 del mondo, chiama a raccolta 12 chef stellati della regione Emilia Romagna per incontrare 12 giovani chef internazionali, dentro e fuori un circo felliniano, per un evento che celebra i protagonisti e la ricchezza di un territorio unico al mondo. Rimini sarà la prima tappa che vedrà impegnato Bottura al suo rientro dal podio di Bilbao dopo aver vinto per la seconda volta l’Oscar della cucina mondiale.

Davanti al Circo, il Mercato delle eccellenze con i migliori prodotti Dop e Igp della Regione e Matrioska, il lab store di creativi e designer con le loro creazioni contraddistinte dal marchio ‘fatto a mano‘.

Il taglio del nastro del circo si terrà sabato 23 giugno alle ore 11,30.

I festeggiamenti proseguiranno nella serata di sabato dalle ore 23 sulla spiaggia per ‘8 e 1/2 notte’, una festa con tutti gli chef protagonisti dell’evento e non solo. La serata sarà un concentrato della bellezza della Riviera d’estate: musica, spiaggia ed echi felliniani sullo sfondo per brindare ai risultati della cucina italiana nel Mondo.

Evento nell’evento, il déjeuner sur l’herbe, domenica 24 giugno (dalle ore 11,30 alle 15) i cancelli del Grand Hotel si apriranno per un pic nic speciale, a cura di Claudio di Bernardo, chef del Grand Hotel di Rimini, di Roberto Rinaldini, maestro di pasticceria, in collaborazione con Massimo Bottura e gli chef di Al meni. (disponibilità limitata, costo € 40 su prenotazione, tel 0541.56000, info@grandhotelrimini.com)

Info: www.almeni.it

sabato 23 e domenica 24 giugno 2018

piazzale Fellini (zona Grand Hotel) – Rimini Marina Centro

Al mèni 2018

Il Circo 8 e 1/2 dei sapori e cose fatte con le mani e col cuore.

venerdì 22, 23, 29 giugno 2018

Rimini, San Giuliano, piazza della Darsena

Beat Village

Si inaugura il 22 giugno il Beat Village, il villaggio allestito nella piazza del Marina di Rimini che sovrasta la Nuova Darsena e che ospiterà per tutta l’estate grandi artisti internazionali facendo rivivere la storia delle notti nella riviera romagnola. Sarà il concerto dei Nomadi ad aprire il programma, per festeggiare i 55 anni di carriera con un nuovo disco che celebra la storia della band. (22 e 23 giugno).

A seguire, il 29 giugno, Roberto Vecchioni con il concerto in cui musica e letteratura, si fondono in un album, un libro e un tour dal titolo ‘La vita che si ama‘. Ad accompagnarlo la sua ‘band storica’.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento Prevendite: www.liveticket.it/beatvillage

sabato 23 giugno 2018

Rimini Terme, viale Principe di Piemonte – Rimini Miramare

La notte celeste

Terme aperte in Emilia Romagna: spettacoli, eventi, fuochi d’artificio, benessere. La ‘Notte Celeste’ è la festa del circuito termale dell’Emilia-Romagna che il 23 giugno animerà per il settimo anno consecutivo i centri termali della regione. A Rimini la festa coinvolgerà Rimini Terme, per l’occasione abbellita con il colore celeste come i colori dell’acqua e dell’ambiente termale. Tra le proposte camminata nordic walking in notturna, rustida di pesce “azzurro”, giochi per bambini, fuochi d’artificio (ore 23) e lancio palloncini luminosi.

Orario: dalle 18.30 alle 24.00 Info: 0541 424011 www.lanotteceleste.it

martedì 26 giugno 2018

Grand Hotel, piazzale Fellini, Rimini Marina Centro

110° Anniversario del Grand Hotel di Rimini

Il calendario di iniziative per il compleanno del Grand Hotel di Rimini, parte martedì 26 giugno con “L’Ouverture de la Terrasse d’été”: 10 Chef internazionali saranno guidati dalla regia dell’executive chef Claudio di Bernardo, per la spettacolare inaugurazione del Gran Buffet Estivo sulla terrazza.

L’evento si ripeterà ogni Martedì, Giovedì e Sabato per tutta la stagione estiva.

Ore 20.00 Ingresso: a pagamento solo su prenotazione info: 0541 56000 www.grandhotelrimini.com

venerdì 29 giugno 2018

Rimini Park Rock, Via S. Martino in Riparotta, 18 – Rimini Viserba

Ermal Meta in concerto al Rimini Park Rock

Il cantante Ermal Meta presenta: ‘Non abbiamo armi’, il suo 3° album da solista. E’ stato certificato con il disco d’Oro per un repertorio nel quale spiccano brani ormai entrati di diritto tra i ‘classici’ della nuova musica d’autore italiana. Ore 21.00 Ingresso: da 32.20 € a 55 € Info: www.facebook.com/events/

sabato 30 giugno 2018

Rimini, zona porto

Molo Street Parade 2018

Dj set & sardoncino – Special Guest Fedez.

Deejay e pescatori si uniscono per servire sui loro “piatti” musica & sardoncini: gli ingredienti della grande parata musicale sul porto di Rimini che dal 2012 contagia con la sua energia musicale giovani, giovanissimi e intere famiglie per ascoltare i più famosi dj d’Europa. Main guest della 7°edizione sarà il rapper italiano Federico Lucia in arte Fedez. Insieme a lui 80 deejay e uno dei nomi di grido della dance elettronica: il dj e produttore musicale, Marco Faraone. Ad aprire le danze sin dalla mattina la colorata Holi Dance Festival nella spiaggia libera di Piazzale Boscovich.

Orario: dalle 11.00 Holi Dance Festival, dal tardo pomeriggio al via la parata musicale

Info: www.molostreetparade.it

domenica 1 luglio 2018

Rimini Park Rock, Via S. Martino in Riparotta, 18 – Rimini Viserba

Negrita in concerto al Rimini Park Rock

Band storica del rock italiano, ormai sulla ribalta nazionale da quasi un quarto di secolo.

Rimini sarà una tappa del loro “Desert Yacht Club” tour, dal titolo del loro decimo album.

Ingresso a pagamento. Orario: 21.00 Info: www.ticketone.it

fino al 1° luglio 2018

Parco Marecchia/Piazza sull’Acqua – Rimini centro storico

Cirque Bidon: Entrez dans la danse!

Teatro, musica e arti circensi. Nel percorso di avvicinamento al nuovo Museo Fellini, un evento che restituisce lo sguardo poetico del Maestro riminese. Il Cirque Bidon è infatti un circo onirico itinerante, arrivato a Rimini con una nuova produzione, con la quale gli artisti invitano gli spettatori a partecipare al viaggio incessante dei nomadi circensi, interrogandosi e fantasticando sul meraviglioso mondo dei pianeti che volteggiano all’infinito.. La scena è allestita per un ‘lancio in orbita’ dei sogni del pubblico e degli attori, in chiave fantastica, dove il teatro si mescola alla danza e al circo, la comicità alla poesia, la musica al mimo.

La regia dello spettacolo è di François Rauline, detto Bidon.

Ore: 21.30 Ingresso: 15 €, ridotto 10 €. Prevendite su vivaticket.it. Info: info@tuttimattipercolorno.it

fino al 15 luglio 2018

Rimini, varie sedi

Biennale Disegno Rimini. Terza edizione: ‘Visibile e invisibile – Desiderio e passione’

Picasso e Fellini, Guercino e i Gandolfi, Beecroft e De Carolis

La mostra di Vanessa Beecroft, i disegni femminili di Picasso accostati a quelli di Fellini, la mostra su Guercino e il suo falsario, le opere di Giorgio Morandi, l’esposizione di De Carolis, i disegni di Felice Giani, Ubaldo e Gaetano Gandolfi, Fortunato Duranti, i fumetti di Sergio Toppi, i collage di Kolár, gli acquerelli di Davide Benati, i contemporanei a Cantiere Disegno, sono solo alcune delle più di 2.000 opere esposte in 33 mostre che compongono la terza edizione della Biennale del Disegno di Rimini, organizzata e curata dall’Assessorato alla Cultura e dai Musei Comunali di Rimini. Come di consueto la Biennale si svolge tra la primavera e l’estate con il suo format consolidato di mostre dislocate nelle diverse sedi istituzionali: Museo della Città e Domus del Chirurgo, Casa del Cinema Fulgor, Palazzo Gambalunga, Far – Fabbrica Arte Rimini e Palazzo del Podestà, Castel Sismondo, Istituto Musicale Lettimi, cui si aggiunge il Circuito Open che mette in gioco altre esposizioni in spazi privati (gallerie, studi d’artisti e d’architettura, librerie) e corsi di disegno.

Anche in questa nuova edizione, il ruolo del disegno come emblema delle arti, è esplorato in molteplici direzioni: disegno antico e moderno, fumetto e architettura, calligrafia e grafica, pittura e cinema. Con una traccia sotterranea: l’erotismo.

Ingresso: € 10. Possibilità di acquistare un biglietto unico per Caravaggio Experience e Biennale del Disegno a € 16 (con un risparmio di 6 euro) www.biennaledisegnorimini.it

fino al 22 luglio 2018

Sala dell’Arengo, Piazza Cavour – Rimini centro storico

Caravaggio Experience. Videoinstallazione dedicata alla vita e alle opere di Michelangelo Merisi

A Rimini la videoinstallazione che guida il visitatore in un viaggio esperienziale attraverso le opere e la vita di uno dei più misteriosi e affascinanti grandi della pittura italiana, Michelangelo Merisi detto il Caravaggio.

Entrando in sala il pubblico sarà immerso in uno spettacolo di proiezioni e musiche della durata complessiva di quasi cinquanta minuti, in onda contemporaneamente lungo tutto il percorso, senza interruzioni e a ciclo continuo.

Orari fino al 31 maggio: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Venerdì, sabato e domenica dalle ore 10 alle 20 – Orari di giugno e luglio: tutti i giorni dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 21

Ingresso: € 12; biglietto unico per Caravaggio Experience e Biennale del Disegno a € 16; ridotto: € 9

Info: 340 2746740 www.maggiolimusei.it/caravaggio-experience/

SULLA SPIAGGIA

fino al 31 agosto 2018

Rimini, vari punti Spiaggia di Rimini: Lagomaggio (dal 76 al 79); Bellariva (dal 96 al 98)

Le spiagge del benessere

XV edizione del circuito di servizi benessere sulla Riviera di Rimini. Dodici settimane di attività con uno staff di operatori del benessere e appuntamenti serali con autori ed operatori: conferenze, workshops, gruppi esperienziali. Saranno proposte le suggestive albe di benessere in barca a vela

Ingresso libero alle attività in spiaggia, a pagamento le uscite in barca

Info: 339 2400025 www.lespiaggedelbenessere.it

i martedì, mercoledì e venerdì fino al 31 agosto 2018

Rimini, ritrovo presso La Cantera, di fronte al bagno “Tiki 26”- Lungomare Tintori, 26

Walk on the beach

La camminata sportiva dell’estate 2018, è rivolta a tutti coloro che vogliono praticare attività fisica di intensità moderata, guidati dal personal trainer, Elen Souza, da Rio de Janeiro.

La durata è di circa un’ora, il mercoledì sera si svolge sul marciapiede del Lungomare, pertanto è possibile portare con sé anche i propri amici a 4 zampe. Iniziativa gratuita

Orario: ritrovo 6.45 (mart. e ven.) o alle ritrovo 19.15 il mercoledì

Info: 348 0981594 FB/ Walk On The Beach

sabato 23 e domenica 24 giugno 2018

Rimini, Le Spiagge – bagni 54 e 62, Lungomare Murri

Playmobil 2018 FIFA World Cup Russia alle Spiagge

In contemporanea con i Mondiali di calcio, a BoaBay si gioca con 2018 FIFA World Cup Russia™ con Playmobil, il Contest in esclusiva nazionale. Dal 14 giugno al 15 luglio il sabato e la domenica alle ore 16.30 gli appassionati di calcio dai 5 anni in su potranno sfidarsi sui Campi da Calcio portatili fino ad un massimo di 16 giocatori.

Ore: 16.30 Ingresso libero Info: 339 5282296 www.boabay.it

sabato 23 e domenica 24 giugno 2018

Riminiterme, via Principe di Piemonte, 56 – Rimini Miramare

Invasione di mattoncini Lego

La spiaggia di Riminiterme si trasforma in una grande “LEGO® Land”. Bambini, genitori e nonni giocheranno in riva al mare all’insegna dei mattoncini “LEGO®”. Saranno organizzate: la zona gioco “Duplo”, ’area “Monta e Smonta”, il laboratorio di Mosaico.

Orario: 10.00 – 19.00 Ingresso libero Info: 0541 424011 www.riminiterme.com

SPORT

da venerdì 22 giugno fino al 1° luglio 2018

Rimini Fiera – via Emilia, 155 – Rimini Viserba

Ginnastica in festa

Un grande evento agonistico organizzato da Esatour Sport Events e ASD Pesaro Gym in collaborazione con la FGI, Federazione Ginnastica d’Italia. Dieci giorni di gare per atleti, accompagnatori, addetti ai lavori e pubblico. Attesi i big della ginnastica, protagonisti di Olimpiadi e competizioni internazionali.

Orario: dalle 8.00 alle 20.00 Ingresso: 10 € al giorno Info: 0541 744111 www.ginnasticainfestarimini.it

sabato 30 giugno

Arco d’Augusto – Rimini centro storico

Notte Rosa – 35esima gara podistica Rimini – Verucchio

1° Grand Prix della Notte Rosa – 1^ Corsa per la Vita Aido

Gara podistica in rosa: si tratta di una Maratona agonistica sulla distanza di km 21,097. Partenza alle ore 18.30 dall’Arco d’Augusto e arrivo a Verucchio in piazza Battaglini. Medaglia rosa a tutti i finisher della competitiva.

Orario: 18.30 Ingresso: a pagamento con iscrizione obbligatoria Info: 328 4659162 www.riminiverucchio.it/

CALENDARIO GIORNO PER GIORNO

21 – 23 giugno 2018

Palacongressi di Rimini

Web Marketing Festival

3 giorni di formazione, business opportunity, musica, talk ispirazionali, dibattiti e intrattenimento

Info: www.webmarketingfestival.it

domenica 24 giugno e 1° luglio 2018

Rimini, Biblioteca di Via Gambalunga, via Gambalunga e Corte Palazzo Ghetti, via XX Settambre 1870, 63

Voci nei Chiostri: Rassegna di Cori

In Biblioteca si esibisce il Coro Filarmonico Le Voci Liriche, mentre a Palazzo Ghetti si esibisce la Corale Strumentale, L. Benizzi Rimini.

Ore 21.00 Ingresso libero Info: 347 2573878 www.vocineichiostri.it

domenica 24 giugno e 1° luglio 2018

Museo della Città, Lapidario, Rimini centro storico

Pneuma. In ascolto dello spirito, 5 – Le preghiere dell’umano

Alle “preghiere dell’umano” è dedicata la 5° edizione di “Pneuma. In ascolto dello spirito”, rassegna curata da Oriana Maroni e Mariolina Tentoni. La rassegna propone presentazioni di libri e autori che rinviano alla ricerca spirituale, convinti che anche nella contemporaneità la richiesta di senso non può essere elusa.

Il ciclo di incontri inizia con la poetessa Francesca Serragnoli e la sua lettura poetica (24 giugno); mentre il teologo, scrittore e pittore Maciej Bielawski e Marcello Ghilardi, docente di Estetica all’Università di Padova, si interrogheranno sulle diverse forme di illuminazione dell’enigma che noi siamo: preghiera, meditazione, silenzio, stupore, contemplazione (1° luglio)

Ore 18.00 Ingresso libero Info: 0541 704486 www.bibliotecagambalunga.it/

da lunedì 25 al 27 giugno 2018

Rimini, Multiplex Le Befane, via Caduti di Nassirya, 22

Multiplex le Befane: Favola

Tra le proiezioni cinematografiche il Film diretto da Sebastiano Mauri, con Filippo Timi e Lucia Mascino, racconta la vita tranquilla di una coppia degli anni Cinquanta, negli Stati Uniti d’America, rotta da segreti e possibilità inaspettate.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 307805 www.giomettirealestatecinema.it

25 giugno – 10 agosto 2018

Corte degli Agostiniani, via Cairoli 40 – Rimini centro storico

Agostiniani estate

Cinema sotto le stelle, la rassegna cinematografica estiva nella suggestiva corte del palazzo degli Agostiniani.

In programma:

lunedì 25 giugno – The Big Sick di Michael Showalter – Usa 2017 (119’)

martedì 26 giugno – Ammore e malavita di Antonio e Marco Manetti – Italia (134’)

giovedì 28 giugno – Tre manifesti a Ebbing, Missouri di Martin Mc Donagh – Usa/Gran Bretagna 2017 (115)

venerdì 29 giugno – Torneranno i prati. Omaggio a Ermanno Olmi di Ermanno Olmi – Italia 2014 (80’)

sabato 30 giugno – La ruota delle meraviglie di Woody Allen – Usa 2017 (101’)

domenica 1 luglio – L’insulto di Ziad Doueiri – Francia/Libano 2017 (113’)

Ore 21.30 Ingresso: 5 € – ridotto 4.50 € Info: 0541 704302 www.bibliotecagambalunga.it/cineteca/

martedì 26 giugno 2018

Cinema Fulgor, Sala Federico c.so d’Augusto, 162 – Rimini centro storico

In difesa delle sacre immagini

Documentario sulla scuola pittorica riminese del ’300. Regia di Davide Montecchi

Il film è un “diario di viaggio” alla scoperta di chiese, musei, e tesori dimenticati tra Rimini, Ravenna e le Marche, alla ricerca degli allievi riminesi di Giotto. Accompagneranno in questo viaggio il Professore Alessandro Giovanardi, anche consulente scientifico del documentario, l’Assessore alle arti del Comune di Rimini Massimo Pulini e il Professore Alessandro Volpe.

Orario: dalle 20.30 aperitivo, alle 21.15 Proiezione dopo breve introduzione, ore 22.15 Intervento del regista

D. Montecchi e del critico A. Giovanardi

Ingresso: 8 € Info: 0541 709545 www.cinemafulgorrimini.it

mercoledì 27 giugno 2018

Cinema Fulgor, c.so d’Augusto, 162 – Rimini centro storico

Amarcord. Proiezione del film di Federico Fellini

Ancora una data per la replica di Amarcord, anticipata nel foyer, da musiche, personaggi e un aperitivo in perfetto stile felliniano. Seguirà la proiezione del famoso film di Federico Fellini del 1973, nella versione che ha subito un’opera di restauro. Il film racconta i personaggi di Rimini e la sua atmosfera immortalata dal grande regista.

Orario: dalle ore 20.30 Ingresso: 8 € Info: 0541 709545 www.cinemafulgorrimini.it

mercoledì 27 giugno

Piazza Ferrari

Visita serale alla Domus del Chirurgo e Museo della Città

La Domus del Chirurgo e il Museo della Città invitano a una visita serale gratuita nell’area di scavo che ha restituito la taberna medica con il più ricco corredo chirurgico di epoca romana giunto fino a noi e conservato negli spazi del Museo, dove si possono ammirare le opere del Medioevo e Rinascimento con i dipinti degli eccellenti pittori della Scuola riminese del Trecento, la celebre Pietà del Bellini e ancora opere di Agostino Di Duccio, del Ghirlandaio, di Cagnacci e del Guercino. Orario: 21 – 23. Info: 0541.793851

mercoledì 27 giugno 2018

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano, 16 – Rimini San Giuliano

Rassegna Cinema Tiberio: Accadde domani: Quanto basta

Al terzo appuntamento degli incontri con il cinema italiano, in collaborazione con FICE Emilia Romagna, ci sarà il regista Francesco Falaschi con ‘Quanto basta’, film che affronta il tema della neurodiversità.

Ore 21,00 Ingresso: 6 € Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it

giovedì 28 giugno 2018

Museo della Città ‘Luigi Tonini, via Tonini 1 – Rimini centro storico

Frontespizio5: piccola rassegna di libri nuovi.

‘Incontri con l’autore al Museo’, è la rassegna per conoscere il volto di un libro insieme a quello del suo autore.

La rassegna continua con Roberto Barbolini, che presenta ‘Vampiri conosciuti di persona’, La Nave di Teseo.

Ore 17.30 Ingresso libero Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it

giovedì 28 giugno 2018

Chiostro della Biblioteca, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Storie nel Chiostro…di sera

Le narrazioni nel chiostro della Biblioteca, a cura dei Lettori Volontari e servizio prestito attivo,si potranno ascoltare nelle sere d’estate l’ultimo giovedì del mese. Prima e dopo le letture la Biblioteca sarà aperta a tutti i bambini e ragazzi per servizio di prestito. Le letture sono rivolte ai bambini dai 4 ai 7 anni.

In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno della Biblioteca.

Orario: dalle 20 alle 22 Ingresso libero Info: 0541 704486 www.bibliotecagambalunga.it

giovedì 28 giugno

Rimini, Cinema Tiberio

Il Giro del Mondo in 80 Corti 2018

Per questo 4° appuntamento si viaggerà in lungo e in largo fino a toccare Hong Kong, Israele, gli Stati Uniti, per poi ritornare in Italia e ripartire nuovamente…

Ore 21.15 Ingresso libero Info: www.amarcort.it/il-giro-del-mondo-in-80-corti-tappa-4.html

venerdì 29 giugno 2018

Ex Colonia Bolognese, viale Principe di Piemonte, Rimini

Cinema #1 – L’isola delle rose

Nell’ambito della rassegna ‘Riutilizzasi Colonia Bolognese 2018’, primo esempio di rigenerazione urbana da parte della società civile di un bene storico in stato di abbandono, l’associazione ‘Il Palloncino Rosso’, organizza un programma di eventi culturali. Apre la rassegna il film ‘L’isola delle rose’ di Stefano Bisulli e Roberto Naccari, Italia 2009 (90’). Prima della proiezione: Sauro Pari (Fondazione Cetacea) presenta il progetto Poseidon (Eni, CNR, ISMAR, Fondazione Cetacea).

Ore 21.00 Ingresso libero Info: 3200403733 info@ilpalloncinorosso.it

domenica 1 luglio 2018

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano, 16 – Rimini San Giuliano

Rassegna Accadde domani al Cinema Tiberio: Giro dei cinema e saggi documentari

Serata dedicata al Cinema d’Essai e ai nuovi documentaristi: Nicola Curtoni, presenta il libro GIRO DEI CINEMA, che racconta dell’affascinante viaggio di 50 giorni intrapreso nell’autunno del 2017 alla ricerca e scoperta dei cinema d’essai sparsi in Italia. A seguire aperitivo nel Chiostro.

Alle ore 21 proiezione dei Saggi documentari, a cura di Marco Bertozzi.

Orario: dalle 18.30 Ingresso: libero Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it

MOSTRE e MERCATI

tutti i venerdì dal 1° giugno al 14 settembre 2018

Rimini, Piazza Cavour

Venerdì sera in centro. Mercato di antiquariato, modernariato, vintage, artigianato artistico

Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest’anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose bancarelle di oggetti d’arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del passato, collezionismo.

L’iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche.

Orario: dalle 18 alle 24 Info: 0541 781108 (COCAP) www.cocap.it/it/mercati

domenica 24 giugno 2018

via IV novembre, Rimini centro storico

Domeniche ad arte

La mostra mercato denominata ‘Domeniche ad Arte’ in cui espone l’artigianato e l’ hobbistica locale, riconferma la presenza anche nel 2018, cambiando la location in via IV Novembre.

Orario: dalle 9.00 alle 18.00 Ingresso libero

domenica 24 giugno

Rimini centro storico: Piazza Tre Martiri, via IV Novembre e parte di Corso d’Augusto

Rimini Antiqua

Mostra mercato dell’antiquariato, modernariato e vintage. Nella deliziosa cornice del centro storico riminese, appuntamento con “Rimini Antiqua”, la prima Mostra-Mercato dell’Antiquariato, Modernariato e Vintage della città a cadenza mensile. I visitatori potranno trovare un’ ampia scelta di oggetti selezionati: ceramiche, vetri, libri, mobili, bigiotteria, argenti, oggettistica varia, tutto rigorosamente datato o antico.

Orario: dalle 8.30 alle 19 Info: 0541 774385 – 340 3031200 (Rimini Art)

ALTRE MOSTRE

fino al 30 giugno 2018

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

‘Amarcort Film Festival: 10 Edizioni in 10 Disegni’

Nell’ambito del Circuito Open della Biennale del Disegno, al Cinema Tiberio si può visitare la mostra di Amarcort Film Festival. L’esposizione raccoglie i disegni originali realizzati da Fabio Ceccarelli, che hanno rappresentato le 10 edizioni di Amarcort Film Festival.

Orario: mercoledì, venerdì e sabato: 20 – 21; domenica: 14 – 18. Ingresso libero

Info: 328 25 71 483 www.amarcort.it/

fino a domenica 15 luglio 2018

Embassy Gallery, viale Vespucci, 33 – Rimini Marina Centro

Embassy Gallery: Mostra di Robert Staut

Presso Embassy Gallery, che in occasione della Biennale del Disegno, partecipa al Circuito Open, si inaugura la mostra “DISEGNANDO NATURA; CREANDO RELAZIONI” di Robert Staut. Un viaggio attraverso la matita dell’artista che si ispira sia all’immagine pura e semplice che alla natura.

Orario: dalle 17.00 alle 19.00 venerdì, sabato e domenica fino al 30 giugno; dalle 21.00 alle 23.00 dal 1° al 15 luglio. Ingresso libero Info: 335 5779745

fino al 15 luglio 2018

Augeo Art Space, Corso d’Augusto, 217 (Palazzo Spina) – Rimini centro storico

Sironi e il contemporaneo: Mostra di pittura nell’ambito della Biennale del Disegno – Circuito Open

In occasione della Biennale del Disegno 2018, Augeo Art Space presenta la retrospettiva dedicata a Mario Sironi, uno tra i maggiori pittori italiani dello scorso secolo, fra gli iniziatori del movimento artistico del “Novecento”. Trentasette le opere esposte: trentaquattro disegni, matite, inchiostri, tempere e tre opere monumentali, che saranno affiancate da quelle di quattordici artisti contemporanei che hanno prescelto un’opera ciascuno cui ispirarsi per una propria composizione.

Martedì 26 giugno ore 18.30. Augeo Art Space apre le porte al pubblico per un “dialogo itinerante” su Sironi e il contemporaneo, condotto da Sabrina Marin e Alice Zannoni.

Orario: lunedì e domenica dalle 16 alle 19 – da martedì al venerdì 10-12 / 16 -19.

Ingresso libero Info: 0541 53720

fino al 30 giugno 2018

Galleria No Limits To Fly, via Bertola, 17 – Rimini centro storico

‘Uno sguardo dal silenzio’. Mostra di pittura di Carmelo Chiloiro

E’ aperta la mostra di Carmelo Chiloiro, con opere esposte che rappresentano poetiche visioni, si trasformano in immagini, prendono forma, ora posandosi su tela, ora occupando lo spazio.

Orario: dal martedì al sabato, ore 10.30-12.30 e 16.30-19.30

Ingresso libero Info: 348 3848074 www.facebook.com/nolimitstofly

fino al 31 luglio 2018

Rimini, Hotel Duomo, via Giordano Bruno centro storico

Mostra di pittura e scultura di Fiorella Pierobon

L’Hotel Duomo ospita la mostra di pittura e scultura di Fiorella Pierobon, intitolata ‘Tracce di luce’.

Orario: 8.00 – 23.00 Ingresso: libero Info: 0541 24215

VISITE GUIDATE

ogni domenica fino al 15 luglio e sabato 23 giugno 2018

Luogo d’incontro: Museo della Città “Luigi Tonini

Biennale Tour

Percorso guidato per un incontro con la Biennale del Disegno attraverso le mostre più rappresentative, fra Museo della Città, Casa del Cinema Fulgor, FAR, Castel Sismondo. Il tour offre una possibilità di visitare le opere esposte ed approfondire i contenuti e gli artisti.

Orario: domenica alle ore 10.30, per la durata di 2 ore. Sabato 23 ore 17.30

Ingresso: 3 euro + biglietto d’ingresso mostra (il biglietto acquistato rimarrà valido per un successivo ingresso alla Biennale); cumulativo: fino max 25 persone euro 75,00 + biglietto di ingresso

Info e prenotazioni: 0541.704421-26-28 da lunedì a venerdì www.biennaledisegnorimini.it

domenica 24 giugno 2018

Rimini, ritrovo presso Ponte di Tiberio

I.T.A.CÀ. OFF Rimini – Ciclo Tour: nuova vita per le colonie

Nell’ambito della rassegna ‘Riutilizzasi Colonia Bolognese 2018’, un tour in bicicletta, dalla città al mare, per riscoprire – nell’anno europeo dedicato al patrimonio culturale – la storia e l’architettura delle ex colonie marine riminesi, raccontate dall’Architetto Silvia Capelli de “Il Palloncino Rosso”. Orario: dalle 15.30. Info: info@ilpalloncinorosso.it

ogni venerdì fino al 15 luglio 2018

Appuntamento all’Arco d’Augusto, Rimini centro storico

Visita guidata alla Biennale del Disegno e al centro storico con Guidopolis

Visita guidata alla terza Biennale del Disegno Rimini. A completare la visita, una passeggiata tra le vie del centro storico, nei luoghi e nelle piazzette permeate dallo spirito del tempo moderno: dal Cinema-Teatro Fulgor, da poco ritornato sotto i riflettori, la cui memoria è legata al celeberrimo regista Federico Fellini, al pittoresco borgo San Giuliano, con i suoi murales.

Ore 16.15. A pagamento. Partenza con un minimo di 10 persone. Info: 380.1770135 www.guidopolis.com

ogni giovedì sera fino al 13 settembre 2018

Arco d’Augusto (punto d’incontro e di partenza) – Rimini centro storico

Notturno d’ Arte: visita guidata con Discover Rimini

Passeggiata culturale serale, tra le vie e le piazze del centro storico, consente l’incontro con la storia, i monumenti i personaggi illustri legati alla città di Rimini. Sarà possibile entrare all’interno del celebre Cinema Fulgor, da poco riaperto, legato al famoso regista riminese Federico Fellini.

A richiesta, le visite possono essere svolte anche in inglese o in altri giorni della settimana.

In caso di forte maltempo le visite sono annullate

Partenza ore 21.30. Costo: € 12 a persona (sono previsti sconti per bambini e famiglie)

Info: 333 7352877 michela.cesarini@discoverrimini.it prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente

Tutto l’anno

Rimini, Museo della Città, via Tonini 1

Domus in fabula – Visite guidate

Dopo duemila anni è possibile ammirare nel centro storico di Rimini il complesso archeologico denominato ‘la domus del chirurgo’. Una piccola Pompei nel cuore della città che ha conquistato fama internazionale per i materiali rinvenuti unici al mondo. Proprio in questo ambiente è stato scoperto un eccezionale corredo chirurgico-farmaceutico, il più ricco mai giunto dall’antichità, ora in mostra nell’adiacente Museo della Città. E poi il palazzo bizantino dalle grandi sale con mosaici policromi e i resti delle strutture abitative e sepolcrali di epoca medievale, fino ai segni dell’età moderna. Sulla Domus romana, al fine di salvaguardarne la conservazione e per permetterne la visita al pubblico, è stata costruita una copertura in vetro e acciaio. Le visite guidate, accompagnati da uno degli assistenti del medico “Eutyches”, permetteranno a grandi e piccoli di scoprire angoli insoliti della Domus e aneddoti delle vita del medico che vi abitava. Inoltre, nelle sale del Museo della Città di Rimini è possibile visitare la riproduzione della taberna medica ed ammirare l’intero strumentario chirurgico. Una volta all’interno del museo, infatti, è possibile continuare il percorso museale autonomamente per scoprire le opere della scuola riminese del Trecento e tanti altri tesori d’arte.

Orario visite guidate: sabato e domenica alle ore 16. La visita è compresa nel biglietto d’ingresso. É richiesta la prenotazione.

Apertura Museo e Domus: martedì e mercoledì ore 10-13 e 16.30-19.30; da giovedì a domenica ore 10-19.30; chiuso lunedì non festivi. L’ingresso al Museo e alla Domus del chirurgo è gratuito il mercoledì e ogni prima domenica del mese.

Ingresso: 7 € – incluso ingresso alla Domus; bambini gratis fino a 7 anni. Possibili tariffe cumulative

Info e prenotazione: 0541 793851 museodellacitta@atlantide.net

Tutto l’anno

Biblioteca A.Gambalunga, via Gambalunga 27, Rimini centro storico

Visita delle Sale Antiche della Biblioteca Gambalunga. Alla scoperta del patrimonio storico della Biblioteca civica

La Biblioteca Gambalunga, offre l’opportunità di visitare le Sale Antiche nel seicentesco palazzo Gambalunga, ove è possibile ammirare i volumi più prestigiosi e i preziosi arredi. Nelle Sale del Seicento e del Settecento si possono scoprire tesori di raffinata eleganza e curiosità di interesse storico culturale.

Orario: lunedì>venerdì: 8.00 – 19.00, il sabato: 8.00 – 13.00. Dal 16 luglio al 25 agosto:8 – 13

Ingresso: per le visite guidate è richiesta la prenotazione all’indirizzo mail riportato. Se non ci sono altre iniziative in corso, si accettano anche visitatori occasionali che verranno accompagnati nelle sale antiche dal personale disponibile. L’ingresso è limitato a 10 persone alla volta.

Info: 0541704486 gambalunghiana@comune.rimini.it www.bibliotecagambalunga

Fino a settembre

Itinerari insoliti della città

-al lunedì – Ritrovo presso il parcheggio del Ponte di Tiberio

Passeggiata al Borgo San Giuliano

-al mercoledì mattina e sera – Ritrovo all’Arco d’Augusto

Rimini, una città in eterno movimento.

Partendo dalla città romana Visita guidata per bambini e famiglie. Da 0 a 101 anni per scoprire tutti i cambiamenti avvenuti e quelli futuri del centro storico riminese.

-al giovedì sera – Ritrovo presso l’Arco di Augusto

Passeggiata al Borgo San Giovanni

-al venerdì pomeriggio o sera- Ritrovo presso il parcheggio del Ponte di Tiberio

Rimini Felliniana

-al sabato sera

Ritrovo in piazzale Kennedy

Rimini…Amarcord

-alla domenica – Ritrovo presso il parcheggio del Ponte di Tiberio

Rimini a 360°: bike tour alla scoperta della Rimini Romana, dei borghi ‘fuori porta’, del porto

Info e prenotazione: 333 4844496 cristiansavioli@libero.it

Fino a settembre 2018

Percorsi tematici con visite guidate in città

al mercoledì – Ritrovo all’Arco d’Augusto, alle ore 15.30

Rimini Romana

-al venerdì – Ritrovo all’Arco d’Augusto, alle ore 15.30

‘Luci sulla città’

-al sabato – Ritrovo all’Arco d’Augusto

‘Le meraviglie riminesi’

Gli appuntamenti sono tematici, le visite vengono effettuate su prenotazione e sono a pagamento.

Per ulteriori dettagli e informazioni rivolgersi direttamente ai numeri di telefono indicati.

Info: 328 9439658; 380 1770135; 329 2740433 www.guidopolis.com

ogni sabato

viale Tiberio, ingresso Parco Marecchia (area Ponte di Tiberio) – Rimini Borgo San Giuliano

Marecchia Parkrun. Corse cronometrate gratuite

Parkrun organizza corse cronometrate di 5 km aperte a tutti. L’appuntamento a Rimini è al Parco Marecchia ogni sabato mattina. Basta iscriversi su sito ufficiale di parkrun e portare una stampa del proprio codice a barre a ogni corsa per la rilevazione cronometrica del tempo. La partecipazione è gratuita. Il parkrun è interamente organizzato da volontari e un’area rinfresco permetterà ai parkrunner di rifocillarsi con caffè, bibite e snack.

Correre insieme nello spazio verde è divertente, aperto a tutti, da chi sta muovendo i primi passi nella corsa a quelli con più esperienza.

Ritrovo alle ore 8.45 all’ingresso del Parco da viale Tiberio. Info: www.parkrun.it/marecchia/

CENTO GIORNI IN FESTA: MUSICA, FESTE E MERCATINI ESTIVI

da venerdì 22 a domenica 24 giugno 2018

via Oliveti e via Marconi – Rimini Miramare

Pro Loco Miramare da Amare – Al Piedi

Evento dedicato alle tradizioni romagnole. Alla quarta edizione, la manifestazione in cui le ‘azdore’ preparano, facendola poi degustare, la vera piadina romagnola.

Orario: dalle 11.00; Gara delle Azdore alle ore 21.30 Info: www. facebook.com/prolocomiramare/

sabato 23 giugno 2018

Zona Prua, viale Ortigara e piazzale Farneti – Rimini San Giuliano Mare

Eco di donna

Il Comitato Turistico di San Giuliano Mare propone una serata di musica con voci femminili e l’esposizione di opere d’arte femminili. Ore 20 Ingresso libero www.sangiulianomarerimini.it

sabato 23 e 30 giugno 2018

Piazzale Adamello – Rimini Rivabella

Serata di musica e ballo a Rivabella

Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di musica e ballo con la band ‘I Marinai’.

Ore: 20.00 Info: : www.facebook.com/Rivabella-di-Rimini-Comitato

domenica 24 giugno 2018

Piazzale Adamello – Rimini Rivabella

Serata di musica a Rivabella

Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di musica con Musica Desnuda Acustic Sound, una voce, gli strumenti musicali e percussioni.

Ore 20.00 Ingresso libero Info: FB/Rivabella di Rimini – Comitato d’Area e Turistico

domenica 24 giugno 2018

Rimini Marebello, Parco Laureti via Mantova

Animazione per i bambini a Marebello

Il Comitato Turistico di Marebello propone una serata di animazione per i più piccoli.

Orario: dalle 21.30 alle 23.30 Ingresso libero

domenica 24, venerdì 29 giugno e 1 luglio 2018

Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello

Animazione per i bambini a Marebello

Il Comitato Turistico di Marebello propone serate di animazione.

Orario: dalle 21.30 alle 23.30 Ingresso: libero

lunedì 25 giugno 2018

Lungomare di Vittorio (bagno 64/65) – Rimini Marina Centro

Musica e ballo

Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di ballo con la scuola di ballo Casadei Danze

Orario: dalle 20 alle 24 Ingresso libero www.facebook.com/comitatomarinacentro/

martedì 26 giugno 2018

Bagno 128 Rivazzurra di Rimini

Fuochi d’artificio

Spettacolo pirotecnico in spiaggia

Orario: dalle 22.30 circa Info: www.facebook.com/comitatorivazzurra/

martedì 26 giugno 2018

Piazza Adamello- Rimini Rivabella

Spettacolo di Bimbobell a Rivabella

Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata intrattenimento con spettacolo.

Orario: 20.00 – 24.00 Ingresso: libero Info: Pagina fb/Rivabella di Rimini – Comitato d’Area e Turistico

martedì 26 giugno 2018

Lungomare G. di Vittorio, (rientranza fra i bagni 70/74)

Musica, ballo e divertimento – Rimini Arena

Il Comitato Turistico Rimini Arena propone una serata di festa e spettacolo con la scuola di ballo ‘In Danza’

Orario: 21 – 24 Ingresso libero Pagina fb/Torre Pedrera Comitato Turistico

martedì 26 giugno 2018

via Tolmetta – Rimini Torre Pedrera

Festa in via Tolmetta a Torre Pedrera

Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone una serata di festa con musica dal vivo.

Orario: 21 – 24 Ingresso: libero Pagina fb/Torre Pedrera comitato Turistico

mercoledì 27 giugno 2018

Giardinetti di fronte ai bagni: dal 120 al 128 – Rimini Rivazzurra

Animazione per bambini a Rivazzurra

Il Comitato Turistico di Marebello propone una serata di animazione per i più piccoli.

Orario: dalle 20.30 Ingresso: libero Info: www.facebook.com/comitatorivazzurra/

mercoledì 27 giugno 2018

Giardinetti di fronte ai bagni: dal 120 al 128 – Rimini Rivazzurra

Animazione per bambini a Rivazzurra

Il Comitato Turistico di Marebello propone una serata di animazione per bambini.

Orario: dalle 20.30 Ingresso: libero Info: www.facebook.com/comitatorivazzurra/

mercoledì 27 giugno 2018

Lungomare di Vittorio (bagno 49 e 64) – Rimini Marina Centro

Serata di animazione in spiaggia

Il Comitato Turistico R…Estate a Rimini propone una serata di festa per tutte le età.

Orario: dalle 20 alle 24 Ingresso libero www.facebook.com/comitatomarinacentro/

mercoledì 27 giugno 2018

Giardinetti di fronte ai bagni: dal 120 al 128 – Rimini Rivazzurra

Animazione dei bambini a Rivazzurra

Il Comitato Turistico propone una serata rivolta ai bambini con Marco e Martina Show

Orario: dalle 20.30 Ingresso: libero Info: www.facebook.com/comitatorivazzurra/

giovedì 28 giugno 2018

Lungomare di Vittorio (bagno 64/65) – Rimini Marina Centro

Serata di animazione sulla spiaggia

Il Comitato Turistico R…Estate a Rimini propone una serata di festa per tutte le età.

Orario: dalle 20 alle 24 Ingresso libero www.facebook.com/comitatomarinacentro/

giovedì 28 giugno 2018

Piazzale Adamello – Rimini Rivabella

Musica, ballo a Rivabella

Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di ballo con la scuola di ballo ‘Casadei Danze’

Orario: 20.00 – 24.00 Ingresso libero Pagina fb/Rivabella di Rimini – Comitato d’Area e Turistico

giovedì 28 giugno 2018

Bagno 105/105° viale Regina Margherita, Rimini Marebello

Festa sulla spiaggia a Marebello

Festa sulla spiaggia con musica, ballo e divertimento per tutte le età.

Orario: dalle 20.30 Ingresso: libero

giovedì 28 giugno 2018

Giardini in spiaggia di fronte ai bagni 120/128 – Rimini Rivazzurra

Leo Mas nei giardini di Rivazzurra

Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di intrattenimento con l’imitatore Leo Mas.

Orario: 20.30 – 24.00 Ingresso: libero Info: www.facebook.com/comitatorivazzurra/

venerdì 29 giugno 2018

via San Salvador (giardinetti altezza bagno 66) – Rimini Torre Pedrera

Concerto con musica dal vivo a Torre Pedrera

Il Comitato Turistico di Torre Pedrera organizza una serata di festa con musica dal vivo.

Orario: 21 – 24 Ingresso: libero Pagina fb: Torre Pedrera comitato Turistico

sabato 30 giugno 2018

piazza Sacchini – Rimini Torre Pedrera

Commedia Teatrale a Torre Pedrera

Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone uno spettacolo a cura del Gruppo Teatrale ‘Am’aTTori’

Orario: 21 – 24 Ingresso libero Pagina fb: Torre Pedrera comitato Turistico

domenica 1 luglio 2018

Piazza Pascoli – Rimini Viserba

Animazione e mostra di pittura a Viserba

Il Comitato Turistico di Viserba propone una serata di festa e intrattenimento con attività per i bambini.

Sarà allestita una mostra di pittura.

Orario: dalle 21.00 Ingresso libero Info: www.facebook.com/comitatoturisticoviserba

domenica 1 luglio 2018

Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello

Animazione per bambini a Marebello

Il Comitato Turistico di Marebello propone una serata dedicata ai più piccoli.

Orario: dalle 21.30 alle 23.30 Ingresso: libero

domenica 1 luglio 2018

Piazzale Adamello – Rimini Rivabella

Ballo e musica dal vivo a Rivabella

Serata di musica, ballo e divertimento con la band ‘I Taboo Tellers’, gruppo di musica folk rock italiano.

Orario: dalle 20 Ingresso libero Info: Pagina fb/Rivabella di Rimini – Comitato d’Area e Turistico

tutti i mercoledì, giovedì, domenica e lunedì fino al 28 giugno 2018

Piazza Pascoli – Rimini Viserba

Animazione per bambini a Viserba

Il Comitato Turistico di Viserba propone una serata di festa con animazione e intrattenimento per i bambini.

Orario: dalle 21.00 Ingresso libero Info: www.facebook.com/comitatoturisticoviserba

tutti i mercoledì fino all’11 luglio 2018

viale Apollonia (zona Stazione Ferroviaria) – Rimini Torre Pedrera

Musica dal vivo a Torre Pedrera

Il Comitato turistico di Torre Pedrera propone una serata di musica dal vivo.

Orario: 21 – 24 Ingresso libero Pagina fb/Torre Pedrera comitato Turistico

tutti i venerdì fino al 17 agosto 2018

Via San Salvador (altezza bagno 60) – Rimini Torre Pedrera

Musica e ballo in spiaggia

Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone una serata con concerto di musica dal vivo, ballo e divertimento. Orario: 21 – 24 Ingresso libero Pagina fb/Torre Pedrera comitato Turistico

tutti i martedì fino al 21 agosto 2018

Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello

Musica e animazione a Marebello

Il Comitato Turistico di Marebello propone una serata di intrattenimento per tutte le età.

Orario: dalle 21.30 alle 23.30 Ingresso libero

tutti i sabato sera dal 23 giugno al 25 agosto 2018

Via P. Palos (altezza bagno 43) – Rimini Viserbella

Musica, ballo e intrattenimento a Viserbella

Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli.

Orario: dalle 21.00 Ingresso libero Info: www.viserbella.info

tutti i martedì sera fino al 28 agosto 2018

Via P. Palos (altezza bagno 39) – Rimini Viserbella

Musica, ballo e intrattenimento a Viserbella

Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata con spettacoli

Orario: dalle 21.00 Ingresso libero Info: www.viserbella.info

tutti i mercoledì sera fino al 29 agosto 2018

Via P. Palos (altezza bagno 53) – Rimini Viserbella

Musica, ballo e intrattenimento a Viserbella

Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.

Orario: dalle 21.00 Ingresso libero Info: www.viserbella.info

tutti i venerdì sera fino al 31 agosto 2018

Via P. Palos (altezza bagno 50) – Rimini Viserbella

Musica, ballo e intrattenimento a Viserbella

Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.

Orario: dalle 21.00 Ingresso: libero Info: 348 0036641 www.viserbella.info

tutte le domeniche fino all’1 settembre 2018

Via P. Palos (altezza bagno 54) – Rimini Viserbella

Musica, ballo e intrattenimento a Viserbella

Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.

Orario: dalle 21.00 Ingresso libero Info: www.viserbella.info

tutte le domeniche fino al 2 settembre 2018

Giardini spiaggia bagni 120/128 – Rimini Rivazzurra

Notte ai Caraibi a Rivazzurra

Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di festa, musica e ballo, con il Club Latino

Orario: 20.30 – 24.00 Ingresso libero Info: www.facebook.com/comturivazzurra/

tutte le domeniche sera fino al 2 settembre 2018

Piazzale Toscanini – Rimini Bellariva

Musica e spettacolo a Bellariva

Il Comitato Turistico ‘I Love Bellariva’ propone una serata di musica e spettacolo per tutte le età. In contemporanea si svolge anche il mercatino estivo.

Orario: dalle 20.30

tutti i lunedì sera fino al 3 settembre 2018

Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello

Serata di Cabaret a Marebello

Il Comitato Turistico di Marebello propone una serata di spettacolo cabarettistico

Orario: dalle 21.30 alle 23.30 Ingresso: libero

tutti i venerdì fino al 7 settembre 2018

Giardini bagni 120/128 – Rimini Rivazzurra

Musica, divertimento e mercatino

Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di festa a settimana per tutta l’estate, con musica e spettacolo e mercatino estivo.

Orario: 20.30 – 24.00 Ingresso libero Info: www.facebook.com/comturivazzurra/

tutti i venerdì e i lunedì sera fino al 7 settembre 2018

Piazzale Toscanini – Rimini Bellariva

Spettacolo per bambini a Bellariva

A cura del Comitato Turistico I love Bellariva, spettacolo per bambini, con HAPPY CIRCUS e MIX ART PRODUCTION. Ore 20.30

tutti i venerdì e sabato fino all’8 settembre 2018

Piazza Pascoli – Rimini Viserba

Musica e ballo a Viserba

Il Comitato Turistico di Viserba propone una serata di musica e ballo con band locali, che si esibiscono dal vivo.

Orario: dalle 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/comitatoturisticoviserba

tutte le domeniche sera fino al 9 settembre 2018

viale Oliveti – Rimini Miramare

Domenica sera d’estate con musica e ballo a Miramare

Eventi a cura della Pro-Loco Miramare da Amare. Musica & Ballo sul palco di Viale Oliveti.

Orario: dalle 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/prolocomiramare

Mercatini estivi e Sagre locali



Marina centro:

‘Fatto a Mano – ArtigianInstrada’ Sagra estiva dell’artigianato con le eccellenze del territorio riminese ed altre realtà italiani.

Rimini, viale Vespucci

Ogni martedì dalle 17 alle 24 – fino all’11 settembre 2018

‘L’Antico e il Vintage’ Sagra estiva di cose di una volta con una ampia offerta di oggetti come mobili, libri, dischi e accessori vintage da tutta Italia.

Rimini, viale Vespucci

Ogni giovedì dalle 17 alle 24 – fino al 13 settembre 2018

‘Mostra Mercato Locale’ a cura del Comitato Turistico R…Estate Rimini

Rimini, piazza Benedetto Croce (tratto antistante i bagni dal n. 55 al n. 60)

Ogni venerdì dalle 20.00 alle 24.00 – fino al 14 settembre 2018

Lagomaggio:

‘Mostra Mercato Artigianale’ con intrattenimento musicale

Rimini, via E La Nave Va (zona antistante i bagni dal 70 al 74)

Ogni mercoledì dalle 17.00 alle 24.00 – fino al 12 settembre 2018

Bellariva:

‘Bancarelle al mare’ – sagra dei mestieri

Piazzale Toscanini

Ogni domenica dalle 18 alle 24 – dal 10 giugno al 2 settembre 2018

Marebello:

‘Art’Ingegno’ – mostra mercato dell’artigianato, hobbistica e collezionismo

via Rapallo (lato mare)

Ogni mercoledì dalle 18 alle 24 – fino al 5 settembre 2018

Rivazzurra:

‘Art’Ingegno’ - mostra mercato dell’artigianato, hobbistica e collezionismo

Giardini, viale Regina Margherita dal bagno 120 al 128.

Ogni lunedì dalle 18 alle 24 – fino al 3 settembre e sabato 8 settembre 2018

‘Bancarelle al mare’

Sulla passeggiata del Lungomare, dal bagno 120 al 128.

Ogni venerdì dalle 18 alle 24 – fino al 7 settembre 2018

Miramare:

‘Fiera mercato artigianale di Miramare’ con intrattenimento musicale

Lungomare Spadazzi

Ogni martedì dalle 18 alle 24 – fino all’ 11 settembre 2018

‘La Fiera di Miramare’, mercatino tradizionale’

viale Oliveti – lato mare

Ogni giovedì, fino al 13 settembre 2018 dalle ore 18

Rivabella:

Mostra dell’artigianato ‘Con le mani’:

Piazzale Adamello

Ogni venerdì dalle 17 alle 24 – fino al 7 settembre tranne venerdì 6 luglio 2018

Viserba:

‘Mercatino degli Artigiani’

Piazza Pascoli

Ogni martedì e prima domenica del mese dalle 18 alle 24 – fino al 4 settembre 2018

Viserbella:

‘Mercatino dell’artigianato e dell’antiquariato’

Piazza Paolucci di Calboli

Ogni giovedì dalle 20.00 alle 24.00 – fino al 6 settembre 2018

Torre Pedrera:

‘Mostra mercato dell’artigianato e dell’antiquariato locale’

Via Tolmetta

Ogni lunedì dalle 20 alle 24 – fino al 3 settembre 2018



Il calendario degli eventi può subire variazioni, per conferme è possibile contattare i numeri di telefono dei vari organizzatori indicati per ciascun evento o gli uffici di informazione turistica tel. 0541 53399

Ti potrebbe interessare anche...