Cesena. Riasfaltatura di viale Carducci: da martedì 26 giugno, al via i lavori. Fino a venerdì 6 luglio.

CESENA. Annunciata la data della riasfaltatura di viale Carducci: i lavori inizieranno alle ore 7.00 di martedì 26 giugno, interessando la zona di viale Carducci compresa dall’incrocio di Porta Santi fino all’incrocio con corso Cavour (Barriera) e, meteo permettendo, termineranno venerdì 6 luglio.

Entrando nel dettaglio, in lunghi tratti del viale saranno effettuate bonifiche dell’intero pacchetto bituminoso e ciò comporterà fresature e riempimenti profondi. Il cantiere sarà mobile e le fresature, assieme alle asfaltature, saranno organizzate in modo tale da garantire il più possibile la circolazione. La parte di viale Carducci tra via Montanari e la Barriera sarà presumibilmente lavorata (fresata e riasfaltata) durante la notte, per consentire il blocco totale della circolazione senza interferire con i percorsi diurni degli autobus.

COMMENTI. “Si tratta di un intervento importante – sottolineano il sindaco Paolo Lucchi e l’assessore ai Lavori Pubblici Maura Miserocchi – in uno dei principali viali della nostra città, percorso tutti i giorni da tantissime persone, cesenati e non, che giungono in città, e da numerosi mezzi pubblici. La manutenzione approfondita che verrà fatta, ha un tempo di lavoro stimato in circa 10 giorni. Questo creerà qualche disagio di mobilità e di parcheggio, lo sappiamo e, non a caso, abbiamo deciso di partire dopo la Fiera di San Giovanni. Ce ne scusiamo in anticipo, ma siamo anche certi che tutti apprezzeranno una scelta che permetterà ad uno dei nostri viali centrali, di essere mantenuto nello stato decoroso che merita”.

Durante tutto il periodo dei lavori, sarà sempre garantita la viabilità con l’istituzione del senso unico alternato nei vari tratti del viale, regolamentato sul posto da movieri.

Anche le fermate degli autobus subiranno delle variazioni. La fermata del terminal Barriera sarà disattivata e sostituita con la fermata ‘Barriera’ in corso Cavour per i bus che provengono dalla stazione e con la fermata provvisoria in via Finali (a 50 metri dalla Barriera) per i bus che provengono da Forlì. La fermata bus davanti al Cinema Eliseo sarà anticipata di 50 metri e sistemata nei pressi del bar Carducci, nella fermata bus disabili già esistente.

I lavori saranno sospesi sabato 30 e domenica 1 luglio: in questi giorni la viabilità sarà ripristinata, per poi essere di nuovo regolamentata con il senso unico nei giorni successivi.

Si ricorda inoltre che durante il periodo dei lavori, sarà proibito il parcheggio e la sosta su tutto il viale Carducci, mentre un’apposita segnaletica informerà i cittadini della presenza del cantiere e delle modifiche in atto alla circolazione.

