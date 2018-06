Bertinoro. Cosa c’è di nuovo fatti, eventi e aggiornamenti… Servizi, contatti, funzioni e orari.

Bertinoro p Ordelaffi

BERTINORO. Cosa c’è di nuovo fatti, eventi e aggiornamenti…

VARIAZIONE RICEVIMENTO E CONTATTI TELEFONICI SERVIZI DEMOGRAFICI. Intanto si informa che da venerdì 29 giugno fino a martedì 31 luglio 2018 compresi, a causa di lavori di ristrutturazione di alcuni uffici comunali, i Servizi demografici subiranno le seguenti variazioni. I numeri di telefono (0543)469212 – 469214 – 469236 – 469240 risponderanno allo (0543)469293.

Per comunicazioni via FAX digitare lo (0543)444486 anziché lo (0543)469207, indicando nell’intestazione ‘Alla cortese attenzione dell’ufficio Anagrafe’. I Servizi demografici si trovano nell’ufficio sotto la Torre dell’orologio con accesso dalla porta a vetri sotto al loggiato.

GARA CICLISTICA DOMENICA 1°LUGLIO – INFORMATIVA PER I RESIDENTI

In occasione della gara ciclistica MTB Terre del Sangiovese di domenica 1 luglio, si comunicano le strade interessate al giro di lancio delle ore 9.30 e le strade totalmente chiuse al traffico.

Per saperne di più: comunicazione ai residenti.pdf (.pdf ,143 Kb)

AVVISO TRASFERIMENTO FUNZIONI PER ISTRUTTORIA E RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE

Si comunica che dal 30 giugno 2018 le funzioni per l’istruttoria e il rilascio delle autorizzazioni sismiche sono state trasferite dalla regione Emilia Romagna alla struttura tecnica costituita presso il comune di Forlì, di cui fanno parte i comuni di: FORLÌ, CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE, BERTINORO E FORLIMPOPOLI.

La modulistica aggiornata e ogni altra informazione sull’attività della nuova struttura tecnica potrà essere reperita nel sito del Comune di Bertinoro nonché in quello degli altri comuni convenzionati. Per il pagamento rimborso forfettario. Il versamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità: nel c/c postale n. 16643470 intestato a comune di Forlì – Servizio Tesoreria presso qualsiasi filiale dell’istituto Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna, precisare che è un pagamento alla tesoreria del comune. Con bonifico a favore del Comune di Forlì – Servizio Tesoreria cod. IBAN IT 65 B 06010 13200 100000300067 .

Per tutti i versamenti la causale dovrà essere: Istruttoria Sismica – Rimborso forfettario LR 19/08 Richiedente: inserire il nome riportato nell’istanza.

VARIAZIONE RICEVIMENTO E CONTATTI TELEFONICI UFFICIO LL.PP.

Si informa che da mercoledì 27/06/2018 fino a lunedì 02/07/2018 compresi, a causa di lavori di ristrutturazione di alcuni uffici comunali, il Settore IV – LL.PP. – A.E. subirà le seguenti variazioni: il geom. Ones Gianfanti sarà reperibile al numero 0543-469213, e svolgerà ricevimento al pubblico GIOVEDÌ dalle ore 09 alle ore 13 presso l’ufficio Turismo (sotto a piazza della Libertà);

la geom. Melania Bandini sarà reperibile al numero 0543-469211, e svolgerà ricevimento al pubblico GIOVEDÌ dalle ore 09.00 alle ore 13.00 presso l’ufficio Segreteria (al primo piano della Residenza comunale). A seguito di quanto sopra NON sarà utilizzabile il numero 0543-469204, in quanto l’Ufficio non sarà presidiato a causa dei lavori.

VARIAZIONE RICEVIMENTO PUBBLICO SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E AMBIENTE

Si informa che il servizio Edilizia pubblica e Ambiente non effettuerà il ricevimento al pubblico nei giorni GIOVEDÌ 28 GIUGNO e MARTEDÌ 3 LUGLIO.

VARIAZIONE ORARIO RICEVIMENTO PUBBLICO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Si comunica che MARTEDÌ 3 LUGLIO 2018 l‘arch. Silvia Pettini inizierà il ricevimento pubblico a partire dalle ore 10:00.

AVVISO VARIAZIONE APERTURE ESTIVE UFFICI POSTALI

Si avvisa che gli uffici postali di Bertinoro, Santa Maria Nuova e Fratta Terme subiranno variazioni nei giorni di apertura, come indicato nel file in allegato.

Per saperne di più: Variazioni aperture uffici postali.pdf (.pdf ,53 Kb)



VARIAZIONE RICEVIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI EDILIZIA PRIVATA ARCH. SILVIA PETTINI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA: arch. Silvia Pettini durante i lavori presso la Sede comunale risponderà al seguente numero telefonico: 0543 469262 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 9.30. Rimangono invariate le modalità di accesso.

E-mail: ediliziaprivata@comune.bertinoro.fc.it

Pec: protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it

Ricevimento pubblico: dalle 9.30 alle 13.30 (ogni 30 minuti), come di seguito articolato: dalle 9.30 alle 11.30 ricevimento libero (previa prenotazione sul posto al momento), dalle 11.30 alle 13.30 su appuntamento Ricevimento telefonico: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 9.30.

AVVISO SCADENZE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNI 2018

Si avvisano i cittadini che in questi giorni il Comune sta inviando la bolletta TARI con allegati i modelli F24 per il versamento. Le scadenze per il versamento della TARI per l’anno 2018 sono le seguenti: 1^ rata – acconto: 30 giugno 2018 – 2^ rata – saldo: 30 novembre 2018. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 30 giugno 2018. Per ulteriore informazione sul tributo TARI ci si dovrà rivolgere al Comune di BERTINORO, presso lo sportello di via A.Mainardi n. 2 (Biblioteca comunale) anche per consegna denunce, richieste, ecc.

NEI GIORNI E ORARI INDICATI NELL’AVVISO ALLEGATO che si trova cliccando sul titolo.

PUBBLICAZIONE VOLANTINO ONDATE DI CALORE ESTATE 2018

Si pubblica il volantino Estate sicura – Come difendersi dal caldo

IL COMUNE DI BERTINORO ENTRA IN ANPR

Il Comune di Bertinoro, dal 24 maggio 2018, è subentrato in ANPR, l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, che è la banca dati nazionale istituita dal Ministero dell’Interno, nella quale confluiranno progressivamente tutte le anagrafi dei circa 8.000 comuni italiani. Grazie al subentro in ANPR, il cittadino potrà richiedere in ogni momento la stampa dei certificati da altri comuni (già presenti in ANPR) e potrà verificare i propri dati online se munito di CNS (ed entro breve CIE)

ESITO GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO PER L’ACCESSO AL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Si pubblica l’esito di gara l’affidamento del servizio per la gestione dello sportello per l’accesso al servizio sociale comunale. Vai alla sezione appalti CONCORSO DI IDEE – LE VIE DELL’OSPITALITÀ – RIGENERARE I LUOGHI DELLA COMUNITÀ Si pubblicano in allegato le risposte ai quesiti pervenuti al 20 giugno 2018. Vai alla sezione appalti

CONCORSO DI IDEE – LE VIE DELL’OSPITALITÀ – RIGENERARE I LUOGHI DELLA COMUNITÀ Si pubblica il concorso di idee per la rigenerazione degli spazi pubblici delle frazioni di Fratta Terme e Santa Maria Nuova, per la valorizzazione delle attività presenti e lo sviluppo economico e sociale dei due ambiti. Le aree di intervento riguardano Piazza Colitto e Via Loreta nella frazione di Fratta Terme, Via Santa Croce nella frazione di Santa Maria Nuova. In particolare la finalità del concorso è quella di dotare i luoghi centrali dei due paesi di una nuova identità e di individuare un design “locale” che unisca, con le necessarie variazioni sul tema, gli spazi pubblici e privati dei due centri e di Bertinoro centro storico. Vai alla sezione appalti

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE SU SPESE SOSTENUTE, PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DI CONSUMO DELL’ACQUA, GAS E LUCE AD USO DOMESTICO E PER IL PAGAMENTO DELL’AFFITTO

Si pubblica il Bando per la concessione di contributi a favore di nuclei familiari in condizioni economiche disagiate, su spese sostenute per il pagamento delle bollette di consumo di acqua, gas e luce ad uso domestico e per il pagamento dell’affitto. I soggetti aventi le condizioni previste dal bando possono presentare domanda dal 21 maggio 2018 al 13 luglio 2018 all’Ufficio Protocollo del Comune di Bertinoro (aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 ed il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17), compilando apposito modulo (a disposizione presso l’Ufficio Servizi Sociali e scaricabile dal sito comunale) attestante le condizioni che danno diritto al contributo Il termine per la presentazione delle domande è venerdì 13 Luglio 2018.”

Bando 2018

Modulo

ORDINANZA IN MATERIA DI SANITA’ ED IGIENE PUBBLICA PER I RISCHI DA PROCESSIONARIA DEL PINO

Si pubblica ORDINANZA N.21 DEL 19.03.2018 – ORDINANZA IN MATERIA DI SANITÀ E IGIENE PUBBLICA PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA “PROCESSIONARIA DEL PINO”

CANCRO COLORATO DEL PLATANO – DELIMITAZIONE DELLE ZONE FOCOLAIO E DELLE ZONE TAMPONE NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E PRESCRIZIONI FITOSANITARIE PER LA LOTTA CONTRO IL CANCRO COLORATO DEL PLATANO

Si pubblica la delibera regionale “DELIMITAZIONE DELLE ZONE FOCOLAIO E DELLE ZONE TAMPONE NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E PRESCRIZIONI FITOSANITARIE PER LA LOTTA CONTRO IL CANCRO COLORATO DEL PLATANO. ANNO 2018.” al fine di diffondere modalità operative utili a contrastare la malattia ed evitare, in caso di inadempienze, eventuali sanzioni.

AGGIORNAMENTO VALORI DI MERCATO DELLE AREE EDIFICABILI A FINI IMU APPROVATI CON D.G.M. N. 161 DEL 10/10/2013 E S.M.I. A SEGUITO DELLA SCADENZA DEL PRIMO POC E DELL’ADOZIONE DEL 2° POC

Si avvisa che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 4 giugno 2018 è stato aggiornato l’allegato B “Tabelle valori aree fabbricabili ai fini IMU” a seguito della scadenza del 1° POC e dell’adozione del 2° POC. Con la medesima Deliberazione si stabilisce che i PUA decaduti a seguito di scadenza del 1° POC vengono equiparati, ai fini IMU, alle aree agricole.

Per saperne di più:

Delibera Giunta n.68.pdf (.pdf ,161 Kb)

All_B_Tabellevalori2018.pdf (.pdf ,155 Kb)

VARIANTE SOSTANZIALE AL PUA “PAC30″ A CAPOCOLLE DI BERTINORO

Si avvisa che è stata avviata la procedura di Variante sostanziale al Piano Urbanistico Attuativo “PAC30” a Capocolle del Comune di Bertinoro (FC) ai sensi dell’art. 35 della LR 20/2000. La variante è depositata per 60 giorni dal 13/06/2018, durante il periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni. Gli elaborati sono visionabili presso il Servizio Edilizia Privata nelle giornate di apertura al pubblico oppure sono consultabili alla pagina Attività Urbanistica

SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E RILASCIO DELLE ISTANZE

Dal 1 giugno 2018 tutte le istanze pervenute al V Settore Edilizia e Urbanistica verranno evase in modalità digitale. Le istanze presentate da tecnici abilitati dovranno pervenire al V Settore Edilizia e Urbanistica esclusivamente in formato digitale. Per le istanze presentate al protocollo da soggetti privi di recapito PEC, in fase di presentazione al Protocollo comunale dovrà essere obbligatoriamente indicato il Codice fiscale del richiedente e un indirizzo e-mail o PEC a cui inviare la comunicazione. Qualora l’istanza abbia per oggetto un bene immobile, lo stesso dovrà essere sempre identificato con gli estremi catastali. Lo Sportello, su richiesta motivata, potrà comunque rilasciare, in orario di apertura, copia cartacea conforme all’originale digitale. La presentazione delle pratiche di autorizzazione sismica, ai sensi dell’art. 11 della LR 19/2008, e dei depositi sismici riguardanti l’abbattimento di barriere architettoniche, di cui all’art. 17 della LR 19/2008, si effettuerà unicamente attraverso il Sistema Informativo Sismica (SIS) della Regione Emilia-Romagna. Le pratiche edilizie (CILA – SCIA – SCEA – RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE – ISTANZA PREVENTIVA DI CONFERENZA DI SERVIZI, ecc.) dovranno essere presentate utilizzando la modulistica regionale aggiornata esclusivamente PEC to PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it. In attesa dell’aggiornamento del portale SUAPER, anche le pratiche di edilizia non residenziale dovranno essere presentate PEC to PEC. Fino al 1 giugno 2018 sarà possibile presentare le istanze edilizie e paesaggistiche sia PEC to PEC sia consegnando al protocollo del Comune di Bertinoro negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17), un CD con gli elaborati firmati digitalmente dal professionista abilitato incaricato alla presentazione della pratica.

INTERVENTI DI EDILIZIA “LIBERA” REALIZZABILI SENZA DOVER RICHIEDERE AUTORIZZAZIONI O PRESENTARE COMUNICAZIONI

Si comunica che è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il glossario, di 58 voci, contenente l’elenco puntuale degli interventi di edilizia “libera” realizzabili senza dover richiedere autorizzazioni o presentare comunicazioni. Il glossario è allegato al decreto del ministero delle Infrastrutture pubblicato nella Gazzetta ufficiale di sabato 7 aprile (decreto ministeriale 2 marzo 2018) ed entrerà in vigore il 22 aprile.

COMUNICATO REGIONE EMILIA-ROMAGNA – CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI E RETTIFICHE FORMALI ALLA MODULISTICA EDILIZIA UNIFICATA E AGGIORNAMENTO DELLA RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL’ATTIVITÀ EDILIZIA, AVENTI UNIFORME E DIRETTA APPLICAZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE

La Regione Emilia Romagna con comunicato n. 3 del 17/04/2018 ha provveduto alla correzione di errori materiali e rettifiche formali alla modulistica edilizia unificata e aggiornamento della ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia, aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale. La modulistica aggiornata entra in vigore, e quindi ne è obbligatorio l’utilizzo, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato sul sito regionale. Per i primi 30 giorni dalla sua entrata in vigore può continuare ad essere utilizzata la modulistica previgente a condizione che l’intervento non interessi le dichiarazioni di cui al Modulo 2), punto 25.2.1.

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO PER LA NOMINA A COMPONENTE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI EXART. 77 D.LGS. 50/2016 NELLE GARE DI SERVIZI E FORNITURE DELL’AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA (ACER) DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

Si pubblica in allegato l’avviso per la manifestazione di interesse all’iscrizione nell’elenco per la nomina a componente delle commissioni giudicatrici EX ART. 77 D.LGS. 50/2016 nelle gare di servizi e forniture dell’Azienda CASA EMILIA-ROMAGNA (ACER) della provincia di Forlì-Cesena.

Per saperne di più:

AVVISO COMMISSARI SERVIZI E FORNITURE ACER FC 25-06-2018 per sito.pdf (.pdf ,2248 Kb)

comunicazione avviso.pdf (.pdf ,296 Kb)

NIDO IL BRUCO – GRADUATORIA A.S.2018-19

Si avvisa che è pubblicata in allegato la graduatoria dei bambini ammessi al Nido Comunale “Il Bruco”. Si precisa che sono state accolte tutte le domande presentate e che vi è ANCORA DISPONIBILITÀ DI POSTI. Il giorno 3 SETTEMBRE alle ore 18:00 presso il la sede del Nido in Via Salvador Allende, 357 si terrà la riunione di presentazione del servizio. Per informazioni 0543/469217.

Per saperne di più: graduatoria_2018_det.pdf (.pdf ,145 Kb)

CAMPAGNA INFORMATIVA “CON IL CUORE CON LA TESTA” DELL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

L’Azienda USL della Romagna ha realizzato la campagna informativa “CON IL CUORE CON LA TESTA” finalizzata a promuovere la conoscenza, nella popolazione, dell’INFARTO e dell’ICTUS e l’importanza di attivare immediatamente il 118 per accedere tempestivamente alle cure. In allegato la locandina e di seguito il link alla pagina con i video informativi realizzata con il testimonial Raoul Casadei.

vai alla pagina

PRESENTAZIONE ATTIVITÀ SVOLTE DURANTE I LABORATORI TATTILI NEI CEP DEL COMUNE DI BERTINORO

Si pubblica la documentazione di Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale che presenta alcune attività svolte durante i laboratori tattili nei CEP del Comune di Bertinoro.

DOCUMENTAZIONE TATTO (1)

PROGRAMMAZIONE TATTO (2)

AVVISO DI RIAPERTURA ISCRIZIONI ON-LINE DEI SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2018/2019

Si pubblica Avviso relativo alla riapertura iscrizioni on-line dei servizi scolastici relativi all’a.s. 2018/19

SECONDA GRADUATORIA VOUCHER PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO

Si pubblica la seconda graduatoria relativa al contributo voucher del progetto conciliazione vita-lavoro per i centri estivi dell’estate 2018.

Per saperne di più: Elenco regionale 2.pdf (.pdf ,72 Kb)

GRADUATORIA VOUCHER PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO

Si pubblica graduatoria relativa al contributo voucher del progetto conciliazione vita-lavoro per i centri estivi dell’estate 2018.

PROGRAMMA SOS GENITORI

Si pubblica programma delle iniziative promosse dal Centro per le Famiglie Distrettuale per il periodo primavera-estate 2018.

Presentazione Centro per le Famiglie

È ATTIVO ALERT SYSTEM

E’ attivo ALERT SYSTEM un importante servizio di informazione telefonica con cui verranno comunicate notizie riguardanti eventuali rischi di allerta meteo, sospensione di servizi, interruzioni strade, chiusure scuole, ecc. Per essere raggiunto da questi messaggi sul suo cellulare o su altri numeri di rete fissa non presenti nell’elenco telefonico può iscriversi compilando l’apposito modulo di registrazione ALERT SYSTEM . Per i non residenti che sono proprietari di immobili nel territorio del Comune, indicare l’indirizzo di ubicazione dell’immobile.

ALLERTE METEO REGIONE EMILIA ROMAGNA

CONSIGLI DI ZONA

Si sono insediati i 5 consigli di zona per il mandato 2016/2021

WEB APP TURISTICA: Visit Bertinoro

disponibile in 6 lingue

scarica la APP gratuita Visit Bertinoro

google play

microsoft store

Itunes

CUSTOMER SATISFACTION - SEGNALAZIONI E RECLAMI

E’ possibile presentare segnalazioni e reclami compilando l’apposito modulo nel box sul sito del Comune.

Presso i servizi comunali (segreteria Protocollo, Turismo, Biblioteca, servizi Sociali e Scolastici, servizio Ragioneria, Lavori pubblici, Attività economiche, Servizi demografici ed Edilizia privata) è possibile esprimere una valutazione sulla qualità dei servizi comunali e lasciare eventuali suggerimenti, compilando in forma anonima la scheda prestampata

Ti potrebbe interessare anche...