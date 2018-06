Romagna faentina. Asili nido, Servizi demografici, modifiche alla Viabilità e Giornata verde a Riolo Terme.

Riolo Terme (Giornata verde 2018)

A CASTELBOLOGNESE TARIFFE ASILO NIDO. Cambiano le tariffe per frequentare l’asilo nido a Castel Bolognese. Il comune castellano ha infatti deciso di passare da una tariffa unica a più tariffe diversificate in base all’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente). “Con questa scelta – spiega l’assessore ai Servizi per l’infanzia Licia Tabanelli – si alleggeriranno molte famiglie, che oggi a fatica riuscivano a pagare il servizio, e si permetterà anche a famiglie con reddito non elevato di accedervi”. Le nuove tariffe saranno applicate dal 1° settembre 2018. Ogni famiglia dovrà consegnare l’Isee entro il 31 luglio prossimo per permettere il calcolo della tariffa corrispondente, in caso di mancata consegna verrà applicata la tariffa più alta.

“Fin dall’anno scorso – continua l’assessore Tabanelli – l’Amministrazione comunale aveva chiesto alle famiglie dei nuovi iscritti la presentazione dell’Isee, questo ha permesso di valutare l’impatto economico della scelta. Il passato Governo ha messo a disposizione dei Comuni dei finanziamenti con lo scopo anche di abbassare le tariffe dei nidi. Il nostro Comune ha scelto di utilizzare tali fondi proprio a questo scopo, considerando che alcune famiglie potessero essere in difficoltà nel sostenere i costi di tale servizio, convinti che il servizio sia indispensabile per permettere ad entrambi i genitori di lavorare”.

“Confidiamo – conclude l’Assessore - che le tariffe ridotte permettano di accedere ai servizi anche alle famiglie che prima non avrebbero potuto permetterselo e diano la possibilità ad altre donne di reinserirsi nel mondo del lavoro“. La scelta di diversificare le tariffe in base all’Isee è stata condivisa con tutti gli assessori con delega ai servizi per l’infanzia dei Comuni dell’Unione della Romagna Faentina, anche se ogni territorio l’ha coniugata in modo diverso.

La tabella riassume le tariffe in base al tipo di servizio richiesto parametrizzato a 7 fasce ISEE.

Da A Nido FullTime Nido Part Time Spazio Bimbi 5 giorni Spazio Bimbi 3 giorni Spazio Bimbi 2 giorni 0 6000,00 200 150 120 90 60 6001,00 11000,00 230 175 140 105 70 11001,00 17000,00 260 200 160 120 80 17001,00 21000,00 290 220 175 130 90 21001,00 26000,00 330 250 200 150 100 26001,00 30000,00 380 290 230 175 115 30001,00 420 320 255 190 130

SERVIZI DEMOGRAFICI, CAMBIANO GLI ORARI Da luglio cambiano gli orari di apertura al pubblico degli uffici di Anagrafe, Stato civile ed elettorale del comune di Faenza , in piazza Rampi. Nel mesi di luglio e agosto gli uffici saranno chiusi al pubblico il sabato e, nel solo mese di agosto, anche il giovedì pomeriggio. Pertanto l’orario degli uffici nei prossimi due mesi sarà così articolato: dal lunedì al venerdì dalle8.30 alle13.00, il giovedì (solo a luglio) dalle14.45 alle16.15.Dal 1° settembre tornerà poi in vigore l’orario invernale, con l’apertura degli uffici al pubblico anche il sabato mattina e il giovedì pomeriggio.

Domenica 1 luglio, nella mattinata, sono programmate alcune modifiche alla viabilità a in occasione dello svolgimento del 35° Gran premio ‘Isad Sali’, gara ciclistica giovanile riservata alla categoria giovanissimi. Dalle ore 7.00 alle 12.30 saranno vietate la circolazione e la sosta di tutti i veicoli nella piazza Don Milani. Sarà inoltre vietata la sosta, con rimozione forzata dei veicoli, nelle vicine via Caroli e via Birandola, con temporanea sospensione della circolazione durante lo svolgimento della gara. Lunedì 2 luglio, invece, divieti in via Pier Maria Cavina, a , per lavori di trasloco. Dalle ore 14 alle 19 sarà infatti vietata la circolazione in tutta la strada e la sosta nel solo tratto finale, da vicolo Bucci fino a corso Matteotti. Sempre a , lunedì 2 luglio, dalle ore 18 alle 24, divieto di circolazione in via della Croce, da via Sant’Ippolito a piazza San Francesco, in occasione di una iniziativa presso il nell’ambito della ‘ . SUCCESSO DELLA ‘GIORNATA VERDE’ A RIOLO TERME A Riolo Terme i ragazzi si dedicano alla pulizia dei parchi pubblici. Nel pomeriggio di mercoledì 27 giugno scorso nella cittadina termale si è tenuta la ‘Giornata verde’ ( nella foto), ideata e curata dal centro di aggregazione giovanile ‘La baracca’ in collaborazione con il comune di Riolo Terme. L’iniziativa ha visto come protagonisti il Consiglio comunale dei ragazzi e alcuni giovani che frequentano il centro di aggregazione riolese, che hanno pulito due parchi pubblici della città: il parco 11 Aprile e il parco Pertini. Rispetto per il territorio, per l’ambiente, e il saper collaborare sono le parole chiave per comprendere il senso di questa bella iniziativa.

