Gambettola. ‘Cirque Bidon’ in tour. Una tappa in programma anche al parco ‘Fellini’ ( dal 7al 10 luglio).

Gambettola – Dopo lo straordinario successo del tour estivo 2016, ATER – Ass. Teatrale Emilia Romagna, con il Festival tutti matti per Colorno e Teatro necessario, riporta nel nostro Paese il mitico Cirque Bidon, una delle compagnie che hanno maggiormente contribuito alla nascita di quello che oggi si configura come il circo contemporaneo italiano ed europeo. La carovana guidata dal fondatore François Rauline, detto Bidon, torna a valicare le Alpi e arriva in Emilia Romagna.

Una delle tappe in programma è prevista a Gambettola, presso il parco Fellini, dal 7 al 10 luglio.

Gli spettacoli si tengono alle ore 21.30. I biglietti sono disponibili in prevendita su Vivaticket.it e in vendita sul posto nelle sere dello spettacolo.

Il circo più poetico che abbia mai calcato le strade della Romagna porterà la sua incredibile carica di libertà e passione, incantando lungo il cammino tutti coloro che vorranno entrare nel suo magico mondo, seguendo le sue carrozze trainate da cavalli. Testimone di una scelta di vita controcorrente, la compagnia Cirque Bidon, guidata da François Rauline (detto François Bidon) porterà in scena, o meglio ‘in pista‘, lo spettacolo Entrez dans la danse!, lanciando in orbita i sogni del pubblico e degli attori. Un viaggio in cui il teatro si mescola alla danza e al circo, la comicità alla poesia. Canzoni, coreografie, scene di mimo, illustrazioni con immagini insolite, inaspettate: tutto in scena contribuisce a creare un’atmosfera unica, in cui questioni metafisiche trovano una risoluzione circense e si risponde a domande esistenziali in modo semplice e divertente.

La regia è dello spettacolo è di François Rauline. Lo spettacolo è realizzato con il sostegno della DRAC Centre-Val de Loire, la Région Centre-Val de Loire e il Centre des monuments nationaux.

UNA LUNGA STORIA. Teatro d’arte e di poesia, il Cirque Bidon nasce in Francia negli anni ’70, in netta controtendenza rispetto al circo tradizionale, quello degli animali esotici e delle grandi famiglie circensi. Poco dopo François arriva in Italia con i primi amici e artisti e, con il suo mix di teatro, acrobazie, musica dal vivo e clownerie, dà vita a una forma di circo inedita per il nostro paese e ancora oggi fonte di ispirazione per molti artisti che praticano circo contemporaneo.

