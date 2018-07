‘Notte rosa’: Rimini campione, con partenza da tutto esaurito. Bagno di folla per il concerto di Alvaro Soler.

6Notte Rosa 2018 Concerto Alvaro Soler_RIC1599

RIMINI. Una Notte rosa indimenticabile: nuovo successo per il capodanno dell’estate. E boom di pubblico per Alvaro Soler. La star internazionale, che da tre anni è protagonista indiscussa delle colonne sonore estive, ha attirato sulla spiaggia illuminata dalla ruota una marea di gente, dando il via ufficiale nel migliore dei modi al weekend della Notte rosa. Una notte entusiasmante che si conferma il pilastro dell’estate in Riviera, per un appuntamento che occupa, grazie alla partecipazione, alla voglia di vivere insieme e di divertirsi, ai numeri economici e dell’indotto, un posto di leader nel cartellone dell’intera estate italiana.

Un’altra notte incredibile, capace di ripetersi ogni anno, ma sempre nuova. Tutto esaurito negli hotel, pienone nei bar e nei locali, doppi turni nei ristoranti, lungomare, piazze, spiaggia letteralmente invase in ogni spazio. Un colpo d’occhio esaltante, immortalato dai video e dalle fotografie fatte dalla ruota panoramica: giovani e famiglie, bambini e nonni, riminesi e turisti, tutti immancabilmente agghindati con i colori della festa. Un afflusso continuo, migliaia di persone di ogni età, genere e provenienza, unite in un lungo, simbolico abbraccio, concerti e strade piene ovunque, dalla sera al giorno. Dalla carica pop di Alvaro Soler che ha dato il via alla festa sulla spiaggia libera, fino al primo sorgere del sole sulla spiaggia di Rimini Terme con le note raffinate di Remo Anzovino, passando attraverso decine di dj set, musica live, i colori del Tunga e le feste nei chiringuiti, per una festa indimenticabile, lunga 15 chilometri.

IL COMMENTO. “Rimini si conferma capitale della Notte rosa – commenta il sindaco Andrea Gnassi-. Una Rimini da sold out, le persone che hanno occupato ogni angolo della città, la voglia di scrivere con una emozione, un ricordo, un selfie un momento speciale della vita. La Notte rosa si conferma campione e colora il mondo di rosa. Una sorpresa e una certezza allo stesso tempo. Rimini si conferma un palcoscenico unico, capace di far sognare con le sue proposte immateriali costruite sul carattere di questa terra. E’ l’unico grande contenitore popolare e di sistema capace di attirare un flusso enorme di turisti e visitatori. Ormai i grandi eventi in Italia si fanno solo negli stadi, nei palazzetti, nei ‘perimetri’ delimitati da transenne. La Notte rosa è l’unico evento in Italia che oggi si fa in un intero territorio che si apre e accoglie, con lo stesso entusiasmo della prima edizione, ma allo stesso tempo con la capacità di ‘cambiare pelle’ ad ogni edizione, seguendo e interpretando i cambiamenti della società.

Più internazionali, più grandi nelle dimensioni, più organizzati, forti di un’esperienza che ci permette di mettere in piedi un sistema di sicurezza complesso e innovativo nella stagione del ‘safety e security’ nel Paese. Da questo punto di vista Rimini si conferma un modello che, con il contributo di tutti, forze dell’ordine, Prefettura, Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia municipale, rende possibile vivere eventi di questa portata in totale sicurezza. E’ uno sforzo enorme che però, grazie all’esperienza e alla passione, abbiamo usato a nostro favore, una carta in più nel mazzo straordinario della Notte Rosa. Sempre più partecipata, sempre più senza confini e per questo chiamata nel futuro a diventare l’evento estivo di riferimento per tutta l’area mediterranea”.

Musica protagonista

Al centro della festa, la spiaggia libera all’ombra della ruota panoramica immancabilmente illuminata a tema. Qui si è dato appuntamento il popolo in rosa sin dal tardo pomeriggio, fino alle 22,20 quando sul palco è salito il cantante spagnolo più ascoltato di sempre per contagiare il pubblico con la sua carica musicale, trainata dai grandi successi e intervallata da alcuni brevi racconti di episodi della vita di Soler che, nella sua spontaneità, si è lasciato contagiare dal sentimento della Notte Rosa per raccontarsi e tirare fuori il suo modo di essere.

Momenti di vita familiare, racconti di vita quotidiana di un big internazionale della musica in viaggio verso la Notte rosa di Rimini, condivisi anche attraverso le sue storie di Instagram, che lo hanno visto protagonista di un ritardo nell’arrivo della sua chitarra all’aeroporto e anche della sua band, che è riuscita a raggiungere il cantante spagnolo a Rimini soltanto dopo 13 ore di un interminabile viaggio: un’attesa che è stata ripagata dalla voglia di incontrarsi e di suonare tutti insieme un altro straordinario concerto, nella cornice incantevole della spiaggia, affacciata sul porto di Rimini. Il momento clou della serata arriva sulle note di Sofia, quando tutto il pubblico presente ha iniziato a cantare e ballare all’unisono, ripercorrendo i successi più cantati e ascoltati alla radio, canzoni memorabili come El Mismo Sol, il nuovo singolo, diventato il tormentone dell’estate 2018, La Cintura, che segue il successo della hit dello scorso anno, Yo Contigo Tù Conmigo.

Dalla spiaggia libera di piazzale Boscovich, la festa si è irradiata su tutto il lungomare, passando dalla notte rosa per i bambini in piazzale Fellini, toccando i tanti chiringuiti sulla spiaggia, i dj set e il grande palco scenografato di Kennedy Cake, il truck con il dj set di RDS, i colori arcobaleno del Tunga a Bellariva, e le tante feste disseminate da Torre Pedrera fino a Miramare, a cura degli esercenti privati e dei comitati turistici, per una notte tutti insieme per proporre più di 100 eventi che hanno punteggiato i 15 chilometri di lungomare di Rimini.

Come da tradizione, a mezzanotte, tutti in spiaggia per uno dei momenti da sempre più attesi di questo evento, lo spettacolo di fuochi d’artificio lungo tutta la costa. Per arrivare fino alle primi luci dell’alba con il concerto del maestro Remo Anzovino sulla spiaggia di Rimini Terme che ha riempito di emozioni l’inizio del nuovo giorno.

Un risultato di tutti

L’Amministrazione Comunale ringrazia tutti i protagonisti che hanno contribuito alla riuscita dell’evento: operatori privati, lavoratori, imprenditori, albergatori, media, Hera, Anthea, istituzioni, forze dell’ordine, Polizia e Carabinieri hanno reso possibile questo successo col loro impegno. Una serata di grande festa che si è svolta in sicurezza senza registrare particolari incidenti, anche grazie alla puntuale attività di prevenzione e vigilanza.

La festa continua

La festa prosegue per tutto il weekend, ecco alcuni dei principali eventi in programma (sul sito www lanotterosa.it il programma completo). Si segnala una variazione alla programmazione precedentemente diffusa: gli organizzatori comunicano che non si terrà più il dj set ‘Project X’ che avrebbe dovuto svolgersi questa sera presso la spiaggia libera di piazzale Boscovich.

SABATO 7 LUGLIO

7 luglio

Ore 21.15

Castel Sismondo

La Notte Rosa dei bambini: W.Disney, fiabe in concerto

La soprano Ala Ganciu, accompagnata dal Quartetto EoS, Matteo Salerno al flauto, Aldo Capicchioni violino, Aldo Maria Zangheri viola e Anselmo Pelliccioni al violoncello, con gli arrangiamenti di Marco Capicchioni e le magiche mani del disegnatore con la sabbia Mauro Masi, presentano le melodie più celebri dei cartoni animati Disney: fra gli altri il Re Leone, I tre porcellini, Cenerentola, Frozen e il Libro della Giungla, in un appuntamento in grado di fare sognare grandi e piccini.

Biglietto non numerato adulti € 10, ragazzi fino a 14 anni € 5.

Info: info@riminiclassica.it www.riminiclassica.it

7 luglio

dalle 15.00 fino a tarda notte

Lungomare Tintori, dal Bagno 20 al Bagno 28

Notte Rosa Beach Festival

STREET FOOD & MUCH MORE targato Kennedy Cake

Un lungo week-end per festeggiare insieme fra street food, cocktail bar, concerti, dj set e spettacoli con il nuovo format “Pholly” che per la notte rosa presenta “Life in the Jungle”. Il programma di sabato prevede 10 ore di puro divertimento no-stop con “BRADIPOP CLUB – alternative rock experience”

Ore 15.00 -18-00 Group Cycling special class in collaborazione con la palestra Steven

Ore 20.00-22.00 concerto live

Ore 22.00-03.00 Bradipop dj set (3 sale!)

Un progetto di All Makers

Sarà presente la Replica Ufficiale della Yamaha di Valentino Rossi Moto Gp 2018.

Info: 348 4620335 www.facebook.com/kennedycakeevents

7 luglio

Ore 10-22

Lungomare Tintori, dal bagno 20 al bagno 22

Pink your life

RDS 100% Grandi Successi è presente alla Notte Rosa di Rimini con il suo truck itinerante e un palinsesto quotidiano – fino all’aperitivo – di musica, intrattenimento, giochi, gadget e i casting per RDS Academy, l’unico format televisivo dedicato al mondo della radio, che offre al vincitore la possibilità di entrare a far parte della squadra degli speaker di RDS (in onda su Canale 31 – Real Time). RDS è in diretta da Rimini dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 22, e domenica dalle 17 alle 21. Info: www.rds.it

7 luglio

dalle ore 20.30

Marina di Rimini, via Ortigara, 80 – San Giuliano Mare

La Notte Rosa al Beat Village

Al Beat Village si festeggia la Notte Rosa in compagnia di Radio Monte Carlo. Dj set, spettacolo e animazione e il concerto di Sergio Casabianca Ingresso libero. Info: www.beatvillage.it/events/

7 luglio

18.30 – 24

Lungomare Murri, area antistante il pub

La Notte Rosa del Rose & Crown

Due serate di musica sotto le stelle nel primo British pub, a Rimini dal 1964

Info: www.roseandcrown.it

7 luglio

Dalle 20

Lungomare Murri 79

Notte Rosa Barrumba 2018

dj set dal vivo con DJ Cardillo

7 luglio

Ritrovo dalle ore 17.30

Rimini, Villaggio 1° maggio, via Andrea Goya

1° Pink Race

1° Grand Prix della Notte Rosa

Seconda tappa del Grand Prix Notte Rosa prevista per sabato 7 luglio sul Rimini Golden Circuit: si tratta della 1° Pink Race, la corsa sui 10.000 metri della Notte Rosa.

Info: 328 4659162 www.riminiverucchio.it

7 luglio

Ore 21.00

corte Palazzo Ghetti, Via XX Settembre 1870,n. 63

Voci nei Chiostri

Coro La Bottega delle Voci

Dir. Fabio Mencucci

Ingresso libero

7 luglio

Ore 17

piazzale Fellini (punto d’incontro e di partenza) – Rimini Marina Centro

Rimini Felliniana in rosa

Passeggiata culturale dalla Rimini balneare al Borgo San Giuliano in occasione della Notte Rosa, passando per il mitico Grand Hotel, il Cinema Fulgor, Piazza Cavour, piazza tre Martiri, i luoghi che hanno segnato la sua vita di ragazzo e sono stati poi trasfigurati nella finzione cinematografica di Federico Fellini

La prenotazione è obbligatoria entro il giorno precedente al 333 7352877 o a michela.cesarini@discoverrimini.it .

Costo: € 8 a persona (sono previsti sconti per bambini e famiglie); sconto € 1 con le card Riminicittàmica e Romagna visit card

7 luglio

Ore 17.00 e ore 20.30

Appuntamento presso Piazza Cavour (accanto fontana della Pigna)

Visite guidate: Think pink e Rimini all’imbrunire

Una inedita visita alla biennale del Disegno e al centro città (alle 17),

Costo: 7 € a persona, bambini gratuiti fino a 10 anni + 8 € a persona per ingresso alle sedi espositive della Biennale del Disegno. Partenza con un minimo di 10 persone.

Possibilità di effettuare anche una visita guidata alla scoperta delle meraviglie della città all’imbrunire (ore 20.30) con ritrovo all’Arco d’Augusto.

Info: 380.1770135 guidopolis.turismo@gmail.com

7 luglio

Spiaggia di Rimini, bagni da 30 a 35

Rimini for Mutoko

Rimini for Mutoko è un progetto a scopo umanitario e benefico che, attraverso il gioco, lo sport e il divertimento, raccoglie fondi per progetti benefici in Zimbabwe. Tra le iniziative in riva al mare nei giorni della Notte Rosa si svolgono tornei, la cui partecipazione è aperta a tutti, dagli under 10 agli over 40.

Sabato 7 luglio al Bagno 34 si svolgerà il Torneo di singolo Beach Tennis, mentre nei bagni dal 30 al 35 si terrà il Torneo di Cheecoting – Biglie su sabbia per bambini e adulti.

Al Bagno 34 ci sarà anche il Torneo di bocce che si concluderà domenica 8 Luglio.

I fondi raccolti saranno interamente destinati ai progetti “RiminiForMutoko”.

Info: 335 1270914 http://riminiformutoko.it/

7 luglio

Orario: 15 – 19

Spiaggia di Miramare, dal bagno 138 al bagno 144

Aquilonata Rosa sul Mare

Un pomeriggio in spiaggia con aquiloni di ogni forma e colore che voleranno in cielo assieme agli aquiloni rosa dei bambini, costruiti nei Laboratori di aquiloni ai bagni 138 e 144. Dalle ore 17, tutti gli aquiloni in volo. A cura della Pro Loco Miramare da Amare in collaborazione con RiminiVola DLF.

Info: www.miramaredamare.it

7 luglio

Dalle ore 18.30

Lido San Giuliano

La Notte rosa e … azzurra – la notte rosa dei bambini

La festa inizia dalle 18.30 con il mercatino di artigianato e handmade dedicato a mamme e bambini. Alle 19 partenza della parata con in compagnia di Olaf, Anna, Elsa, Hans e la Bella e la Bestia da Piazza della Balena fino alla Prua. Nella zona del palco (dietro ristorante Laura) laboratori per bambini con truccabimbi e saltimbanchi, set fotografici e sculture di palloncini (dalle ore 20). Alle ore 21.30 spettacolo di ballo ‘Fuego Latino’ by Indanza Show Academy. A cura del Comitato Turistico di San Giuliano Mare.

7 luglio

Ore 21:00

Torre Pedrera, Bagno 65

La Notte Rosa a Torre Pedrera

Esibizione live del Gruppo Musicale ‘Opera d’Autore’

A cura del Comitato turistico di Torre Pedrera

7 luglio

Ore 21

Viserba, piazza Pascoli

La Notte Rosa a Viserba

Musica e ballo con Euforika Cover Band. Musica Dance anni 80/90.

A cura del Comitato Turistico di Viserba

7 luglio

Ore 21

Piazza giardini dal bagno n. 120 al 128, viale Regina Margherita, Rivazzurra

Romagna Pink

Il gruppo di ballo ‘Casadei Danze Show’, coinvolgerà il pubblico con balli, musiche, spettacoli con le fruste e costumi della tradizione romagnola. Protagonisti ballerini della serata bambini e adulti ….dai 4 anni in su. A cura del Comitato Turistico di Rivazzurra.

7 luglio

Ore 21

Lungomare G. di Vittorio, (rientranza fra i bagni 70/74)

Serata latino brasiliana con Gran Caribe

Una serata di musica e ballo a cura del Comitato Turistico di Rimini Arena.

7 luglio

Ore 21

Rivabella, piazza Adamello

Musica e ballo con Sole e Luna

A cura del Comitato Turistico di Rivabella

7 luglio

Orario: 9.00 – 21.00

Rimini Fiera, Via Emilia 155

SportDance

Appuntamento dal 5 al 15 luglio con i Campionati italiani di Danza sportiva e con le esibizioni dei migliori atleti europei e mondiali, per una manifestazione che in pochi anni è diventata il più grande Festival della Danza Sportiva al mondo.

Domenica 8 luglio serata d’eccezione con il Dopo Fiera di Rimini Sport Dance a Marina Centro in collaborazione con Kennedy Cake (dalle 18 a tarda notte). Ingresso libero.

Info: www.riminisportdance.it

7 luglio

Ore 18.30

Spiaggia bagni SUD: Turquoise Beach, 7, 14, 26, 28, 34, 42, 44, 46, 60, 63, 65, Tortuga Beach, 69, 142; bani NORD: Marina Grande, 35, 66

Festa e animazione ai Chiringuito

Musica, intrattenimento, aperitivi e dj set in riva al mare

DOMENICA 8 LUGLIO

8 luglio

ore 10.30

Luogo d’incontro: Museo della Città “Luigi Tonini

Biennale Tour

Percorso guidato per un incontro con la Biennale del Disegno attraverso le mostre più rappresentative, fra Museo della Città, Casa del Cinema Fulgor, FAR, Castel Sismondo. Il tour offre una possibilità di visitare le opere esposte ed approfondire i contenuti e gli artisti. Il tour è previsto ogni domenica fino al 15 luglio. Info e prenotazioni: 0541.704421-26-28 (da lunedì a venerdì)

8 luglio

ore 21.15

Rimini Castel Sismondo

Lucia di Lammermoor

Opera seria in 3 atti di Salvatore Cammarano

Musica di Gaetano Donizetti

Concertatore e direttore Joseph Rescigno

regìa Brygida Bziukiewicz-Kulig

costumi Stephanie Henderson

scene Renée Surprenant

luci Matthew Albrecht

Orchestra Città di Ravenna

Coro La Musica Lirica-USA

Coproduzione de LA MUSICA LIRICA USA e VOCI NEL MONTEFELTRO, Novafeltria

In caso di maltempo la recita avrà luogo in forma di concerto nell’attigua Ala di Isotta

Ingresso a pagamento. Info: 331.426.9561

8 luglio

Ore 20.30

Piazza Cavour – centro storico

11° Gran Premio di Ballo Liscio Città di Rimini – Edizioni Musicali Casadei Sonora

Una serata in onore del ballo liscio, per tornare a vivere un’atmosfera d’altri tempi nel cuore di Rimini, ma soprattutto una serata di divertimento aperta a tutti nel nome della tradizione romagnola. Si ballerà sulle note dell’Orchestra spettacolo “I ragazzi di Romagna” e i vincitori della serata saranno scelti tra tutti i partecipanti da una giuria selezionata. Ospiti d’onore la scuola di ballo “le Sirene Danzanti di Mirko e Sandra Ermeti”. Lo Spettacolo è a cura dei centri sociali di Rimini coordinati dal centro Sempre Giovani. In caso di pioggia la serata sarà posticipata al lunedì.

8 luglio

dalle 18.00 fino a tarda notte

Lungomare Tintori, dal Bagno 20 al Bagno 28

Notte Rosa Beach Festival

STREET FOOD & MUCH MORE targato Kennedy Cake

Un lungo week-end per festeggiare insieme fra street food, cocktail bar, concerti, dj set e spettacoli con il nuovo format “Pholly” che per la notte rosa presenta “Life in the Jungle”

Domenica Kennedy Cake incontra Sport Dance, i Campionati italiani di danza sportiva con esibizioni dei migliori atleti europei e mondiali, spettacoli, gare ed eventi e a seguire musica e dj set.

Sarà presente la Replica Ufficiale della Yamaha di Valentino Rossi Moto Gp 2018.

Info: 348 4620335 www.facebook.com/kennedycakeevents

8 luglio

Ore 10-22

RDS 100% Grandi Successi è presente alla Notte Rosa di Rimini con il suo truck itinerante e un palinsesto quotidiano – fino all’aperitivo – di musica, intrattenimento, giochi, gadget e i casting per RDS Academy, l’unico format televisivo dedicato al mondo della radio, che offre al vincitore la possibilità di entrare a far parte della squadra degli speaker di RDS (in onda su Canale 31 – Real Time). RDS è in diretta da Rimini dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 22, e domenica dalle 17 alle 21. Info: www.rds.it

8 luglio

Ore 21.00

Beat Village, Piazza della Darsena, San Giuliano Mare

Bandiera Gialla remember

Ogni domenica sera si potranno rivivere gli anni del mitico locale riminese ‘Bandiera Gialla’ con la musica degli anni 60 / 70 / 80.

Ingresso libero. Info: www.facebook.com/beatvillage/

8 luglio

ore 21.30 – 23.30

Marebello, Parco Laureti

La Notte Rosa a Marebello

Serata di intrattenimento e animazione

a cura del Comitato Turistico di Marebello

8 luglio

dalle ore 8.30

Museo Nazionale del Motociclo, via Casalecchio 58/n

Mostrascambio al Museo del Motociclo

L’evento si svolge negli spazi antistanti e limitrofi al museo. Si possono trovare moto, scooter, vespe, cicli, tantissimi pezzi di ricambio, accessori e modellini. Sono disponibile servizio di ristoro e un ampio parcheggio, dove è possibile sostare i mezzi. E’ l’occasione anche per visitare il Museo Nazionale del Motociclo con più di 250 moto esposte.

Ingresso gratuito alla mostra scambio; ingresso al museo a pagamento

Info: 0541 731096 (Museo) – 347 1844267 info@museomotociclo.it

8 luglio

Ore 15.30

punto d’incontro Tempio Malatestiano, via IV Novembre centro storico

Piero e Sigismondo nella Rimini del Rinascimento

Passeggiata culturale sulle orme di Piero della Francesca e Sigismondo Malatesta con Discover Rimini

Il percorso parte dal capolavoro ed edificio simbolo del Rinascimento, il Tempio Malatestiano, dove si ammirerà il ritratto a figura intera di Sigismondo Pandolfo Malatesta, realizzato ad affresco dal maestro della pittura prospettica nel 1451. Raffigurato nell’affresco di Piero della Francesca, Castel Sismondo (visita dall’esterno), sarà la seconda tappa del percorso, che proseguirà al Museo della Città, dove preziose medaglie malatestiane sveleranno il ruolo primario di Sigismondo Pandolfo Malatesta nello scacchiere politico-militare italiano del Rinascimento

Prenotazione entro il giorno precedente al 333.7352877 o a michela.cesarini@discoverrimini.it

Costo: 8 € a persona.

8 luglio

Ore 17.30

Appuntamento all’Arco di Augusto

Astrolab, visita guidata alle meraviglie riminesi

Rimini svela un cuore antico con il suo centro storico ricco di testimonianze artistiche, in un percorso che approfondisce i monumenti e i luoghi dell’antica Ariminum nati sotto l’egida degli astri.

Costo: 7 € a persona, bambini gratuiti fino a 10 anni + 2 € a persona per ingresso al Museo della Città. Partenza con un minimo di 10 persone. Info: 380.1770135 guidopolis.turismo@gmail.com

8 luglio

Orario: 9.00 – 21.00

Rimini Fiera, Via Emilia 155

8 luglio

Ore 21

Viserba, piazza Pascoli

La Notte Rosa dei Bambini

Una serata per il divertimento dei più piccoli e delle loro famiglie con Bimbo Bell

A cura del Comitato Turistico di Viserba

8 luglio

Ore 21

piazza Adamello, Rivabella Rimini

Musica e ballo con Mirna Fox

A cura del Comitato Turistico di Rivabella

8 luglio

Ore 18.30

Spiaggia bagni SUD: Turquoise Beach, 7, 14, 26, 28, 34, 42, 44, 46, 60, 63, 65, Tortuga Beach, 69, 142; bagni NORD: Marina Grande, 35, 66

Festa e animazione ai Chiringuito

Musica, intrattenimento, aperitivi e dj set in riva al mare

MOSTRE

Fino al 15 luglio 2018

Rimini, varie sedi

Biennale Disegno Rimini

Terza edizione: visibile e invisibile – desiderio e passione

La Biennale del Disegno di Rimini, organizzata e curata dall’Assessorato alla Cultura e dai Musei Comunali di Rimini, si svolge come con il suo format consolidato di mostre dislocate nelle diverse sedi istituzionali: Museo della Città, Ala Nuova, Palazzo Gambalunga, Far, Fabbrica Arte Rimini e Palazzo del Podestà, Castel Sismondo, Istituto Musicale Lettimi, cui si aggiunge il Circuito Open che mette in gioco altre esposizioni in spazi privati (gallerie, studi d’artisti e d’architettura, librerie). Anche in questa nuova edizione, il ruolo del disegno inteso come emblema delle arti per il potere intrinseco e ‘diagonale’ di attraversarle tutte, è esplorato in molteplici direzioni.

Orario: Museo della Città, Castel Sismondo, Casa del cinema Fulgor, Palazzo Gambalunga, Palazzo Lettimi: da giovedì a domenica ore 10-19.30. Chiuso lunedì, martedì e mercoledì.

FAR Fabbrica Arte Rimini al Palazzo del Podestà: tutti i giorni 10 – 13 e 17 – 21

Il Circuito Open segue l’orario delle singole gallerie private.

Ingresso: € 10. Possibilità di acquistare un biglietto unico per Caravaggio Experience e Biennale del Disegno a € 16 (con un risparmio di 6 euro)

Fino al 22 luglio 2018

Sala dell’Arengo, Piazza Cavour – Rimini centro storico

Caravaggio Experience

Videoinstallazione che guida il visitatore in un viaggio esperienziale attraverso le opere e la vita di uno dei più misteriosi e affascinanti grandi della pittura italiana, Michelangelo Merisi detto il Caravaggio.

Entrando in sala il pubblico sarà immerso in uno spettacolo di proiezioni e musiche della durata complessiva di quasi cinquanta minuti, in onda contemporaneamente lungo tutto il percorso, senza interruzioni e a ciclo continuo. Una vera e propria esperienza culturale che fa tappa a Rimini dopo aver visitato Roma, Torino e Città del Messico.

Orari fino al 31 maggio: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Venerdì, sabato e domenica dalle ore 10 alle 20

Orari di giugno e luglio: tutti i giorni dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 21

Ingresso: € 12; dal 28 aprile biglietto unico per Caravaggio Experience e Biennale del Disegno a € 16

Tariffe ridotte: € 9 Info: 340 2746740

fino al 15 luglio 2018

Augeo Art Space, Corso d’Augusto, 217 (palazzo Spina) – Rimini centro storico

Sironi e il contemporaneo: Mostra di pittura nell’ambito della Biennale del disegno – Circuito Open

In occasione della Biennale del disegno 2018, Augeo Art Space presenta la retrospettiva dedicata a Mario Sironi, uno tra i maggiori pittori italiani dello scorso secolo, fra gli iniziatori del movimento artistico del ‘Novecento’. Trentasette le opere esposte: trentaquattro disegni, matite, inchiostri, tempere e tre opere monumentali, che saranno affiancate da quelle di quattordici artisti contemporanei che hanno prescelto un’opera ciascuno cui ispirarsi per una propria composizione.

Orario: lunedì e domenica dalle 16 alle 19 – dal martedì al venerdì 10-12 / 16 -19.

Ingresso libero Info: 0541 53720 www.biennaledisegnorimini.it

dal 5 luglio al 19 agosto

Saloni del Grand Hotel di Rimini

110 anni di storie di viaggi

Una mostra dedicata al Grand Hotel di Rimini, che quest’anno compie 110 anni. Fra gli eventi celebrativi è inclusa l’esposizione allestita nella sala ‘Tonino Guerra‘ che racconta la storia di questi anni nel segno della Dolce Vita. Dall’inaugurazione nel 1908, il Grand Hotel Rimini ha vissuto al ritmo della storia d’Italia, protagonista indiscusso della storia balneare della Riviera e del turismo made in Italy, fino a diventare monumento nazionale dal 1994.

Info: www.grandhotelrimini.com

