Bellaria Igea Marina. Summer Carnival e Carnevale d’estate. Promossi da ‘Tot sla maschera’

CarnevaleEstate_archivio

BELLARIA IGEA MARINA. Nei prossimi giorni si terranno i due apprezzati eventi estivi promossi dall’associazione Tot Sla Maschera, all’insegna del colore e del divertimento: nella serata di venerdì 13 luglio, sul lungomare Colombo e sull’Isola dei platani sfileranno i carri mascherati per il Bellaria Summer Carnival 2018, mentre nella sera di mercoledì 18 luglio sarà la volta di Igea Marina, con il 9° Carnevale d’estate lungo, viale Pinzon.

Tra le modifiche alla viabilità definite per consentire lo svolgimento delle manifestazioni, vi sono quelle stabilite per la serata di venerdì 13 luglio e indicate nell’ordinanza 126 (consultabile integralmente sul sito comunale); tra i provvedimenti in vigore dalle 20.00 alle 24.00 circa, vi sarà la chiusura al traffico di via Panzini, nel tratto compreso tra la via Pisino e la via Pascoli, con istituzione del divieto di circolazione nella direttrice da Rimini verso Ravenna nel tratto compreso tra via Rubicone e via Pascoli.

Previsto inoltre il divieto di transito, per il tempo strettamente necessario al passaggio dei mezzi partecipanti alla manifestazione, sulla via Colombo e sulla via Rubicone, nel tratto compreso tra via Uso e via Colombo.

Ti potrebbe interessare anche...