Lugo. ‘Pavaglione BeerFest’ per la 22a ‘Festa internazionale della birra’. Con tanto divertimento.

Birra ( repertorio)

LUGO. Presentazione del progetto. Ritorna la ‘PAVAGLIONE BEERFEST – 2a Festa internazionale della birra‘. Ancora più ricca, ancora più coinvolgente! ‘PAVAGLIONE BEERFEST‘ non è la solita festa della birra ma una grande festa popolare adatta alle famiglie con musica, cucina, ottima birra e tanto divertimento.

L’evento è pensato soprattutto per richiamare a Lugo gente proveniente da un’area che va da Bologna alla Costa romagnola, dando grande visibilità alla nostra città e alle attività del centro storico.

L’area interessata (lato ovest Pavaglione) prevede il seguente allestimento: palco di dimensioni m.12×8; 6 strutture coperte (gazebo) mt.4×4 per preparazione (per i piatti proposti dai ristoranti la preparazione verrà fatta nelle loro rispettive cucine) e somministrazione di proposte gastronomiche; 3 strutture coperte (gazebo) mt.3×3 per la somministrazione delle birre artigianali alla spina.; 2 strutture coperte (gazebo) mt.3×4 come punto cassa; area caffè a cura di Smile Cafè – Lugo e Doc Book Cafè – Lugo; area tavoli e panche da birreria per la consumazione sul posto; area libera spettacoli fronte palco e area giochi per bambini.

L’evento vede confermata la collaborazione tra Associazionismo e Ristoratori del centro storico di Lugo che uniscono le forze per una proposta gastronomica di tradizione tipica sia a livello locale che internazionale. E’ importante continuare questa collaborazione finalizzata alla promozione della Città.

Si ritroveranno a Lugo le birre artigianali di ben tre città gemellate: un evento raro se non unico a livello nazionale. Inoltre quest’anno verranno affiancate da un ospite di eccezione: il birrificio belga di Waterloo! Questo permette all’evento di differenziarsi dalle solite feste della birra proposte nel territorio, spesso frutto di un ‘copia e incolla’ con birre commerciali.

Le birre proposte rappresentano qualità, esclusività e, soprattutto il forte legame di Lugo con le proprie città gemellate: Kulmbach (Germania) è considerata la ‘capitale della birra bavarese‘; la ‘Baracca Beer‘ di Nervesa della Battaglia (TV) trasmette il forte legame che unisce le nostre città grazie alla figura dell’eroe lughese che quest’anno assume un significato ancora più intenso con le celebrazioni del centenario della morte di Francesco Baracca e i 50 anni di gemellaggio tra le due città; nel caso della ‘Yellowbelly Beer‘ prodotta da ‘Simon Lambert & Sons Brewery’ si può parlare di un “gradita conferma” in quanto il birrificio artigianale di Wexford grazie alla partecipazione alla prima edizione ha trovato un proprio canale commerciale in Italia. Un degno modo per festeggiare i 5 anni di amicizia tra le due città.

In caso di maltempo l’area tavoli e panche viene spostata sotto le logge del Pavaglione.

Le birre artigianali

20 tipologie di birre alla spina!

LE BIRRE DI KULMBACH E DELL’OBERFRANKEN (GERMANIA)

BARACCA BEER: LE BIRRE ARTIGIANALI DI NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV)

YELLOWBELLY BEER: LE BIRRE ARTIGIANALI DI WEXFORD (IRLANDA)

BRASSERIE WATERLOO: LE BIRRE ARTIGIANALI DI WATERLOO (BELGIO)

La gastronomia

LUG DLA RUMAGNA – Birreria & Cucina di Lugo

AMICI MIEI VINOSTERIA di Lugo

ANTICA TRATTORIA DEL TEATRO di Lugo

PRO LOCO di Lugo

RIONE DE’ BROZZI di Lugo

ASSOCIAZIONE BUBULINA di Voltana

Gli spettacoli

Giovedì 12 luglio, ore 20:00: THE GREAT IRISH FOLK MUSIC SESSION

Nella piazza a Lugo una serata dedicata all’Irlanda: esibizione di musica popolare che coinvolgerà tutto il pubblico proveniente dall’intera Regione. Sul palco si alterneranno ben tre gruppi musicali.

Venerdì 13 luglio, ore 21:00: METTHEW LEE IN CONCERTO – Piano Man Tour

Arriva a Lugo uno degli artisti più talentuosi e coinvolgenti nel panorama musicale, conosciuto a livello internazionale per le sue performances al piano anni ‘50/’60 con in attivo tantissimi concerti e collaborazioni con grandi artisti.

Sabato 14 e Domenica 15 luglio, ore 20:00: SINGING FOR BABO – Contest Band Rock Giovani

Fortemente voluto dalla mamma di Gian Marco “Babo” Babini, artista prematuramente scomparso, l’evento è patrocinato dalla AICI (Associazione Insegnanti di Canto Italiana). Sul palco si “sfideranno” band giovanili provenienti dal territorio provinciale e non solo.

Lunedì 16 luglio, ore 21:00: DIAPASON BAND IN CONCERTO – Tribute Vasco Rossi

La Band Tribute di Vasco Rossi dal 1984 porta in giro per l’Italia uno spettacolo di alto livello capitanata da Cristian ‘Cicci’ Bagnoli (chitarrista di Zucchero, Steve Rogers’ Band, Gallo Team,…) e, chissà, forse con sorpresa finale da parte del ‘Gallo‘, bassista storico di Vasco Rossi!

