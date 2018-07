Lugo. Tre borse di studio grazie al cinque per mille di Auser. A beneficiarne sono state 3 ragazze.

Consegna borse di studio Auser, 4 luglio 2018

LUGO. Si è svolta mercoledì 4 luglio nella sala giunta della Rocca di Lugo la consegna delle borse di studio messe a disposizione da Auser per studenti meritevoli.

A beneficiarne, le giovani studentesse Dalila Fabozzi, Mediha Sakiri e Sara Luzzaro, che con il contributo ricevuto potranno acquistare libri e altro materiale scolastico in vista della prima superiore. L’iniziativa è resa possibile grazie alle donazioni del cinque per mille in favore di Auser, come spiega la referente Ilva Fiori: ‘La nostra associazione, fortunatamente, può contare su una buona rete di solidarietà. Le donazioni che riceviamo si trasformano in aiuti concreti ai cittadini e queste borse di studio ne sono un esempio’.

COMMENTO. ‘La destinazione del cinque per mille può avere una importante ricaduta sul territorio – ha aggiunto Fabrizio Lolli, assessore all’Associazionismo del comune di Lugo, che ha presidiato la cerimonia di consegna delle borse – . Ringrazio Auser a nome dell’Amministrazione comunale, perché è da queste azioni che passano il senso di comunità e la crescita sociale. Si tratta di un’opportunità per fare conoscere anche ai più giovani l’importanza della solidarietà e, soprattutto, l’importanza di una scelta come la destinazione del cinque per mille’.

Auser, Associazione per l’autogestione dei servizi e la solidarietà, è una Onlus presente sul territorio da circa vent’anni e si occupa principalmente di trasporto sociale, per anziani e disabili; è però attiva su più fronti, come appunto l’incentivo allo studio agli studenti meritevoli.

“Queste ragazze ricorderanno per sempre che, con il loro impegno, hanno ottenuto qualcosa – ha aggiunto l’assessore Lolli -. Mi auguro dunque che questo premio non sia affatto un punto di arrivo, ma un punto di partenza capace di creare sempre nuovi stimoli”.

Ti potrebbe interessare anche...