Villa Verucchio. Sana alimentazione per gli over 65. Successo per l’incontro di Anp Romagna.

Verucchio, 13 luglio 2018 – Grande partecipazione di pubblico della ‘generazione young old‘ all’incontro ‘Una sana alimentazione per gli over 65′ promosso a Villa Verucchio dall’Anp Romagna, Associazione nazionale pensionati Cia. Wiliam Signani, presidente ANP Romagna, portabandiera della generazione young old, ha posto l’accento sul ruolo dell’associazione, particolarmente attiva sia per lo sviluppo di politiche ed azioni a livello nazionale e locale per la difesa dello Stato sociale e per la rappresentanza degli interessi degli anziani, sia in un altro campo importante per la qualità della vita nella terza età, come gli incontri ludici e conviviali.

E’ intervenuta la dottoressa Roberta Cecchetti dell’AUSL Romagna, Unità operativa di Igiene degli alimenti e nutrizione di Cesena, che ha sottolineato come con il passare degli anni le esigenze dell’organismo cambino e il fabbisogno calorico giornaliero nell’anziano sia in media di 700 calorie inferiore. Si è quindi entrati nel merito della qualità della dieta, con alcuni consigli pratici, come fare pasti frequenti e leggeri, moderare i grassi, bere molta acqua e fare regolare attività fisica.

La vicepresidente ANP Romagna Oretta Pedini ha sottolineato l’interesse del tema per gli associati, preoccupati di tenersi attivi anche per il supporto fondamentale che gli anziani oggi danno alla famiglia, ai figli, ai nipoti e a volte ancora a genitori molto anziani. Il presidenteANP Emilia Romagna Pierino Liverani nelle sue conclusioni ha evidenziato i molteplici interessi espressi dagli associati nei numerosi incontri, con tematiche importanti che evidenziano vivacità di interessi e voglia di partecipazione e approfondimento.

