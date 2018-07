Cattolica. L’Acquario fa scuola. La cura degli animali in un wookshop sul benessere di squali e lontre.

dav

CATTOLICA. Giovedì 19 luglio l’Acquario di Cattolica ha ospitato il workshop teorico-pratico nazionale sul benessere di elasmobranchi e lontre asiatiche, in collaborazione con AIGZoo, l’associazione che riunisce e tutela i guardiani di animali ovvero i keeper di tutta Italia.

La cura degli animali in ambiente controllato è una nuova professione con molti punti di contatto con la divulgazione ambientale: le strutture di conservazione e tutela che ospitano animali svolgono un’attività determinante di divulgazione su temi sempre più sentiti anche dal grande pubblico, come educazione ambientale, prevenzione, sensibilizzazione nei confronti di specie spesso minacciate o a rischio estinzione.

Oggi fare il curatore zoologico è una nuova professione che attrae molti giovani e che richiede passione, resistenza fisica, capacità di lavorare in squadra e di fare networking, per mettere a disposizione anche di altre strutture quelle conoscenze, ricerche e scoperte che emergono dal contatto quotidiano con gli animali e che possono fornire indizi e spunti determinanti nel mantenerne il benessere psicofisico in ambiente controllato.

Tema della giornata, che ha ufficialmente dato il via alla collaborazione con AIGZoo è stato: “Our quality of work is their quality of life”: ovvero: “La professionalità del nostro lavoro diventa il loro benessere” dove per “loro” si intendono proprio i protagonisti, ovvero, gli animali.

Relatori della giornata Stefano Gridelli, responsabile acquariologico dell’Acquario di Cattolica, Gianni Bucci Dolphin trainer Oltremare, Alessandra Trappetti, Simone Canini, Mattia Branchesi, Valentina Tamburelli (acquaristi Acquario di Cattolica), Filippo Bargnesi (dottorando Università di Ancona e acquarista Acquario di Cattolica) Bianca Tartufoli (tesista Università di Ancona) che hanno esposto ciascuno le proprie esperienze sulla gestione degli animali.

Acquario di Cattolica, struttura Costa Edutainment, da sempre fa della didattica, conservazione e divulgazione la sua mission opera in collaborazione con altre strutture zoologiche, associazioni, università e centri di ricerca nazionali e internazionali.

Ti potrebbe interessare anche...