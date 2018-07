Ravenna. Area51 Summer festival-Powered by Soundreef. Anteprima: mercoledì 25 luglio.

Marina di Ravenna download

RAVENNA. Un attesissimo ritorno quello di Area51 Summer festival, quest’anno protagonista di un’edizione speciale in scena tra la Darsena Pop Up e il Peter Pan, due tra le location più attive di Ravenna in cui il fil rouge è l’acqua, che unisce incredibilmente il centro della città al mare e a Marina di Ravenna.

Un programma musicale di gran qualità – tra cui spiccano Fluxus, Andrea Chimenti e Stella Maris – e ancora djset e workshop con stimati professionisti del settore sono la colonna portante di un imperdibile appuntamento a cui si accede, anche quest’anno, rigorosamente ad ingresso libero. Tra le novità più rilevanti da segnalare ci sono il main sponsor Soundreef e il patrocinio del comune di Ravenna.

‘Quella offerta da Area 51 Summer festival – spiega l’assessore alle Politiche giovanili Valentina Morigi – è senz’altro una bellissima opportunità sia per i giovani del nostro territorio che per i turisti: tre serate, non solo di ottima musica, ma nelle quali sarà anche possibile conoscere più da vicino gli artisti protagonisti e altri ospiti, che della musica sono riusciti a fare non solo una passione ma un vero e proprio lavoro. Tutto questo a ingresso gratuito, quindi con una grande attenzione alla fruibilità da parte di tutti’.

PROGRAMMA:

► Anteprima Summer Festival – in collaborazione con Melody Box in 3D

Mercoledì 25 luglio – c/o Peter Pan - Marina di Ravenna

viale delle Nazioni 260, Spiaggia 36

Dalle 21.00:

* STELLA MARIS (Showcase + intervista a cura di Luigi Bertaccini)

* Carlo Martinelli

► Venerdì 3 agosto – c/o Darsena Pop Up

Via dell’Almagià – Ravenna

aperitivo dalle 18.30:

dj-set Madesi (Area51 – Radio Città del Capo)

Live dalle 19.30:

* ANDREA CHIMENTI canta DAVID BOWIE- Ultima data del tour!

* Rigolò

* Capitano Merletti

► Sabato 4 Agosto – c/o Peter Pan – Marina di Ravenna

Viale delle Nazioni 260, Spiaggia 36

aperitivo dalle 18.00:

dj-set Madesi (Area51 – Radio Città del Capo)

Live dalle 19.30:

* FLUXUS – Presentazione ufficiale nuovo album “Non si sa dove mettersi”, data in esclusiva!

* Lebowski

* Jack Cannon

Ai concerti e ai dj-set quest’anno si aggiungeranno anche dei workshop/incontri tenuti da alcuni degli ospiti del Festival, i quali avranno l’occasione di condividere le proprie esperienze e il proprio know-how con gli artisti e gli addetti ai lavori della città di Ravenna, creando un importante momento di formazione e di crescita all’interno della rassegna.

Venerdì 3/8

Luigi Bertaccini

‘Il presente e il futuro della radio’

c/o Peter Pan - Marina di Ravenna, ore 16.00

Sabato 4/8

Andrea Chimenti

‘Il cantautore e lo scrittore: l’importanza del testo’

c/o Darsena Pop Up - Ravenna, ore 11.00

Lucian Beierling (SOUNDREEF)

‘Gestione delle Royalties attraverso le nuove tecnologie’

c/o Peter Pan - Marina di Ravenna, ore 16.00

Ingresso gratuito sia per i concerti che per i workshop!

EVENTO FB: https://www.facebook.com/events/471732043265640

Immagine e grafica sono state realizzate da CARIN MARZARO (www.enjoykerin.com)

Fluxus, Stella Maris, Lebowski e Jack Cannon sono anche tra i protagonisti di AREA51 VOL.9, la nuova compilation targata Area51 con i brani degli artisti che hanno partecipato all’edizione 2018 del programma. L’opera in doppio CD è disponibile da giovedì 19 Luglio in free download sul nostro blog http://areablog51.wordpress.com

AREA51 è il primo spazio live radiofonico per nuove realtà musicali, alla ricerca di spiccate sensibilità artistiche e di contenuti innovativi. Il programma va in onda il mercoledì alle 20.00 da Radio Città del Capo, la storica emittente indipendente di Bologna che ha contribuito alla nascita di Popolare Network, e in replica il giovedì successivo alle 15.35 su Radio Tandem (Bolzano). Autore del format e conduttore è Madesi.

A partire da questa stagione, per ufficializzare le molteplici attività collaterali organizzate durante il corso degli anni, è stata istituita l’Associazione di Promozione Sociale Area51 Laboratorio culturale, nata con il fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi con finalità culturali e ricreative.

La nascita di Area51 Laboratorio culturale ha consentito ad AREA51 SUMMER FESTIVAL di avvalersi di nuove collaborazioni con realtà locali e le istituzioni, nello specifico con il comune di Ravenna e con il main sponsor Soundreef, interessando così due tra le più suggestive location di Ravenna per la realizzazione di un evento di alto livello nella forma e nei contenuti: il filo conduttore è stato affidato dunque all’acqua, dalla Darsena Pop Up nel centro della città fino a Marina di Ravenna dove si trova invece il Peter Pan.

Si tratta di una serie di eventi ad ingresso gratuito, ognuno contraddistinto da una precisa linea stilistica e in ciascuno dei quali verranno coinvolti come headliner artisti di prim’ordine del panorama underground italiano.

