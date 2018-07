Ravenna. Basilica di San Francesco: settimana di concerti 25 luglio – 1 agosto. Il duo Fazio – Santini.

92450_city-of-sheffield-youth-orchestra-summer-concert

PUNTA MARINA. Settimana di concerti per ‘Mosaici di note‘: a Punta Marina, mercoledì 25 luglio, alle 21.15, si esibirà il duo Fazio – Santini con un repertorio suggestivo per piano e voce, composto dalla coppia Gaspare Fazio (baritono) e Simona Santini (pianoforte). Il 26 luglio alla stessa ora a Lido Adriano il tradizionale appuntamento conclusivo della rassegna ‘Concerti del mare’ con il coro Calamosca – Mariani; un’occasione per ascoltare i brani della tradizione lirica italiana, per uno spettacolo che negli anni ha saputo diventare un classico appuntamento di fine luglio.

Mercoledì 1 agosto alle ore 20.45 nella basilica di San Francesco di Ravenna la Cappella musicale della basilica di San Francesco, in collaborazione con Capit Ravenna e il Centro dantesco dei frati Minori conventuali di Ravenna, presenta l’ottavo appuntamento della rassegna ‘Musica&Spirito‘ .

Il concerto vedrà la partecipazione della City of Sheffield Youth Orchestra, una formazione orchestrale inglese di giovani musicisti. Il repertorio prevede l’esecuzione del Concerto per violino e orchestra op. 47 di Jan Sibelius e la Sinfonia n. 6 op.74 di Piotr Illyc Tchaikovsky. Il violinista Martin Cropper sarà protagonista del primo brano in programma.Martin è sempre stato interessato all’istruzione e ha insegnato violino dall’età di 16 anni. Ha una carriera varia e condivide la sua energia e il suo entusiasmo per la musica tra Oakham School, Rutland, dove è ora all’undicesimo anno come Head of Strings, e la Music Academy di Sheffield, dove è stato recentemente nominato direttore musicale.

PRESENTAZIONE. ” Continua la collaborazione con formazioni straniere che scelgono Ravenna – spiega il direttore della Cappella musicale Giuliano Amadei - e la basilica di San Francesco come palcoscenico privilegiato dove esibirsi. Questo concerto s’inserisce in un progetto che abbiamo particolarmente a cuore: valorizzare orchestre e gruppi simili, per struttura e formazione, alla nostra.

Crediamo che offrire al pubblico un’esperienza diversa dal solito sia positiva per tutti. La City of Sheffield Youth Orchestra ha dimostrato di saper fare un’ottimo lavoro, sia dal punto di vista musicale che della comunicazione. L’impegno del direttore, Christopher Gayford, nel far crescere giovani musicisti è davvero notevole: in particolare la City of Sheffield Youth Orchestra è coinvolta in programmi relativi all’educazione musicale e all’ascolto guidato. Ci sembra interessante sottolineare come la basilica di San Francesco diventi un laboratorio culturale internazionale che unisce la musica alla riflessione spirituale”.

Ingresso libero

Ti potrebbe interessare anche...